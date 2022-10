Amper 18 vierkante meter, maar volledig zelfvoorzienend: ‘Zo dicht bij de natuur leven kan een leerproces zijn’

Aan de rand van een kasteeltuin, tussen eeuwenoude platanen en eiken, midden in de natuur. Dit zelfvoorzienende huisje op amper 18 vierkante meter is de perfecte getaway van het drukke Berlijnse stadsleven. Architect Sigurd Larsen: ‘Even zo dicht bij de natuur leven, kan een leerproces zijn.’

Op 18 vierkante meter een volledige ingerichte keuken, badkamer, zitbank, tweepersoonsbed én hoogslaper doen passen, zelfs de fanatiekste Tetris-speler zou er z’n hoofd over breken. Gelukkig was architect Sigurd Larsen niet aan zijn proefstuk toe toen hij de opdracht een jaar geleden kreeg. “Een kleine getaway in de natuur voor Berlijners die de stad even willen ontvluchten, dat sprak me meteen aan.” De Deense, in Berlijn gevestigde architect had net een hotel in Denemarken afgeleverd, met boomhutten als kamers. Kleine oppervlaktes zo efficiënt en comfortabel mogelijk invullen, hij weet hoe het moet.

Het huisje is amper 18 vierkante meter, maar heeft wel een volledig uitgeruste keuken. Beeld Noel Richter

Architect Sigurd Larsen: ‘Het is geweldig om hier te staan koken, in the middle of nowhere, met het haardvuur dat naast je brandt.’ Beeld Noel Richter

Het terras is de ideale plek voor de ochtendkoffie. Beeld Noel Richter

Met beide ramen open lijkt het bed net op een overdekt terras te staan. Beeld Noel Richter

De vraag kwam van de Berlijnse start-up Raus, die begin vorig jaar uit de grond werd gestampt. De drie oprichters woonden en werkten al jaren in de stad, maar kregen steeds meer nood aan rust en stilte, aan natuur. Raus wil stedelingen een unieke dichtbij­vakantie in het groen aanbieden. Intussen verhuren ze zeventien tiny houses, de meeste op minder dan anderhalf uur rijden van Berlijn. Maximaal comfort op een minimale oppervlakte midden in de natuur, dat is de kern.

Het Larsen-huisje is neergeplant aan de rand van een kasteeltuin, tussen eeuwenoude eiken en platanen. De volledige glazen wand biedt zicht op een natuurdomein, met een vijver waar zwanen en andere vogels af en aan vliegen. Badkamer, bed en zitbank, met daarboven nog een slaapplaats, situeren zich tegen de houten achterwand van de ruimte. Dankzij een glazen koepel slaap je in de hoogslaper elke avond onder de sterren.

Focus op het uitzicht

“Afhankelijk van waar het licht binnenvalt, kan je op de bank zitten lezen, of met uitzicht op de natuur staan koken”, vertelt Larsen. “In mijn vrije tijd kook ik zelf heel graag, we hebben in deze cabine veel aandacht aan de keuken besteed. Het is echt geweldig om hier te staan koken, in the middle of nowhere, met het haardvuur dat naast je brandt.”

Dankzij glazen koepels douche en slaap je onder de sterren. Beeld Noel Richter

Een van de radicaalste en vreemdste beslissingen was om ook binnen alle wanden zwart te maken. Daar is een eenvoudige reden voor: donkere oppervlakken zorgen voor een minimale reflectie in het glas. Larsen: “Op die manier blijft de focus op het uitzicht, het zou erg jammer zijn om enkel je eigen reflectie te zien als je naar buiten kijkt. Je zou kunnen argumenteren dat de ruimte door het zwart kleiner oogt, maar ik denk dat we dat rijkelijk compenseren met de grote ramen.” Die kunnen bijna allemaal volledig open, bij goed weer lijkt het dus alsof het bed op een overdekt terras staat.

De cabine is dankzij zonnepanelen op het dak volledig zelfvoorzienend en heeft, net als de andere Raus-huisjes, een droogtoilet. Larsen hoopt dat hier verblijven, omgeven door de natuur, mensen aan het denken zet om op een andere manier te reizen. Duurzamer en dichter bij huis. “Het zou mooi zijn mocht het aanzetten tot nadenken over hoe we slimmer en duurzamer met grondstoffen kunnen omgaan. Even zo dicht bij de natuur leven, kan een leerproces zijn. Zo ben ik met de mannen van Raus ook heel bewust op zoek gegaan naar boeken over de natuur om in het huisje achter te laten.”

Het Larsen-huisje is voor minimaal twee nachten te huur, 176,70 euro per nacht. raus.life / sigurdlarsen.com