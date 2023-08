Als tegenover een mooie titel geen navenant loon staat: sollicitanten kijken maar beter uit voor gewichtige jobomschrijvingen

Wie vandaag solliciteert, moet uitkijken voor gewichtige jobtitels. Want heb je wel echt de leiding over iets of iemand als er ‘lead’ op je visitekaartje staat?

Als ik, met enige zin voor overdrijving, zou stellen “dat bijna iedereen tegenwoordig de titel van ‘executive vice president’ op een businesskaartje kan afdrukken”, zal u wellicht hevig knikken. Alleen: vorig citaat is gepikt uit een column van de Britse zakenkrant Financial Times, en dateert van 1993. Het opbod in jobtitels is al een hele poos aan de gang.

Toch prikkelt het mailtje, via een ‘marketing executive’ in de inbox beland. In de mail kaart de ‘associate director’ van rekruteringsbedrijf Walters People de hoog oplopende inflatie van jobtitels aan. Gekker wordt het niet - en ik heb zonet een vacature voor ‘keukenninja’ zien passeren, wat in feite inhoudt dat je helpt met allerlei dingen in de keuken. Keukenhulp, dus. Krijgskunst komt er niet meteen aan te pas.

“Twintig jaar geleden klonk mijn job allicht iets minder duur”, zegt Asia Skifati - diezelfde associate director - met enige zelfrelativering. “Op zich is er niks mis met een update, een titel mag best modern en aantrekkelijk ogen.” In de praktijk ziet ze echter steeds vaker dat de vlag de lading niet goed dekt. “Tegenover die hele mooie titel staat dan geen navenant loon, en verdere carrièreontwikkelingen blijven ver weg.”

Op de Belgische arbeidsmarkt ziet ze dezelfde trend die zich in de VS voordoet. Een recente analyse van Datapeople toont aan dat binnen de Amerikaanse techsector de term ‘lead’ bij startersjobs drie keer vaker gebruikt wordt dan in 2019, terwijl de juniorfuncties net gehalveerd zijn. Praat wellicht net iets makkelijker op de afterwork, zo’n imposante titel als twentysomething.

Beeld Sven Franzen

Op vacaturesites wemelt het van die bombarie. Dan word je bijvoorbeeld de ‘data quality and governance lead’, maar moet je nog steeds wel rapporteren aan de ‘data governance manager’, terwijl je voor ondersteuning kan rekenen op de data stewards van de business unit. Waar ben je dan eigenlijk de lead van? Niet van mensen, eerder van een programma. Zoals ik de lead heb van dit artikel.

“Ook de term ‘senior’ staat te pas en te onpas voor een jobtitel”, zegt Skifati, die ziet dat zoiets voor “totale verwarring” kan zorgen. Afgestudeerden kunnen geïntimideerd zijn, terwijl ze misschien wel over de juiste kwaliteiten beschikken. En ervaren rotten druipen juist gedesillusioneerd af, want ja, het gaat om een startersbaantje met een strik rond. Zulke praktijken doen het aantal geschikte sollicitaties kelderen.

Columniste Japke-d. Bouma, die voor NRC over werk en kantoortaal schrijft, lardeert haar stukken geregeld met kekke jobfuncties zoals ‘vibemanager’ of zelfs ‘change enablement lead journey-to-cloud program’. Ze denkt niet dat bedrijven er beter van worden. “Zo’n vibemanager blijkt dan uiteindelijk gewoon iemand die bezoekers ontvangt en de lunch klaarzet. Leuke baan, maar de titel doet iets anders vermoeden. Dan haken mensen snel af, en moet je wéér een vacature uitschrijven. Een hoog verloop kost op termijn meer geld.”

Bovendien lijkt het een rem te zetten op de gendergelijkheid binnen bedrijven. Uit de analyse van Datapeople blijkt dat vooral vrouwen afhaken wanneer jobtitels opgeblazen raken met termen als ‘lead’ of ‘senior’. “Mannen hebben nu eenmaal vaker de neiging om wat ze doen als erg belangrijk voor te stellen”, zegt Bouma.

Manusje-van-alles

Bazen, chefs of financieel directeurs bestaan nog amper. Die hullen zich vandaag het liefst in drie volumineuze kapitalen: CEO, CFO, noem maar op. Die dikdoenerij in hoge echelons is even absurd als de poetshulp die zich als floormanager presenteert - en waar veel vaker mee gelachen wordt.

Zeker in een krappe arbeidsmarkt, waar op loon en functie nog weinig te concurreren valt, blijken werkgevers het mooier te maken op papier. “Het punt is: veel mensen zijn een soort manusje-van-alles op de werkvloer, zelfs het bedrijf weet niet altijd precies hoe je omschrijft wat ze exact doen”, zegt Bouma. “Dus houden ze het bewust vaag. ‘Continuous improvement manager’ klinkt wellicht als een interessante job.”

Sowieso zijn hr-afdelingen gevoelig aan “fancy concepten om dingen te herbenoemen”, weet professor Peggy De Prins (Antwerp Management School). “Maar in die evolutie speelt ook een internationalisering. Het Engels is steeds belangrijker geworden.” Als iedereen zich accountant noemt, wil je niet als enige nog een duffe boekhouder blijven.

Voor buitenstaanders - zoals journalisten, die zaken net zo simpel en helder mogelijk moeten beschrijven - voelt dat artificieel aan. Een beetje bekakt. “Maar intern kan zo’n creatieve titel een erkenning zijn, door je verantwoordelijkheid en je bijdrage te benoemen”, zegt De Prins.

Zo werd Els Devrieze enkele jaren geleden benoemd tot ‘creative director of first impressions’ bij Tryangle, waar ze voordien managementassistent was. Ze doet nog steeds hetzelfde: telefoontjes en e-mails beantwoorden, en af en toe iets illustreren. “Ik heb die titel zelf mogen kiezen”, zegt ze met enige trots. Op zich kan een titel dus best een fijn jasje zijn.

Zolang we onszelf dus maar geen rad voor de ogen laten draaien, en een duur coachingtraject volgen dat je tot ‘global head’ bombardeert terwijl je eigenlijk krak hetzelfde blijft doen.

De grootste valkuil is volgens De Prins dat termen als ‘lead’, ‘manager’ of ‘master’ een sociale afstand creëren. “Organisaties proberen steeds vaker horizontaal te werken, maar zware functietitels staan zoiets net in de weg.” Een IT-medewerker ga je misschien even aan de mouw trekken. Maar de scrum master? Die is vast druk bezig het team agile te houden.