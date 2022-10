‘Als ik dit had geweten, had ik sneller durven toegeven dat het niet goed ging’: over realistisch ouderschap

Van tepelkloven, een geheugen zo lek als een zeef tot een compleet uitgeput gevoel. Wolken kleuren bij een zwangerschap en bevalling lang niet altijd roze. In een nieuw boek willen een verpleegster, een psycholoog en een gynaecoloog de fabel van de roze wolk met de nodige humor doorprikken.

“Ik lig in bed. De lakens van het bed schuren pijnlijk over mijn gezwollen borsten. Gezwollen, omdat ik het die nacht niet heb kunnen opbrengen borstvoeding te geven. De diepe, bloederige kloven in mijn tepels en het beginnende abces in mijn borst maken het borstvoeden zo pijnlijk dat het deze nacht flesvoeding is geworden. Ik ben op. Op van de zware bevalling waarvan ik nog niet heb kunnen herstellen en van de lijdensweg die het borstvoeden me tot hiertoe bracht. Op van de slapeloze nachten waarin ik soms slechts in blokken van twintig minuten kan slapen. Het is op dit moment dat ik me voor de eerste keer bedenk dat ik mijn baby ook naar de zolder kan brengen, de deur kan sluiten en zelf uit een raam kan springen. Ik schrik van mijn eigen gedachten.”

Het eerlijke relaas van verpleegkundige Nathalie Berghmans over haar postnatale depressie vormt de basis van Roze wolken & tequila. In het boek gaat Berghmans, samen met klinisch psycholoog Dagmar Versmissen en gynaecoloog Tinneke De Souter, een aantal hardnekkige mythes te lijf die nog steeds circuleren over zwanger zijn, bevallen en de eerste maanden van het ouderschap.

Wat Berghmans in extreme vorm aan den lijve ondervond, zien Versmissen en De Souter namelijk vaak in hun praktijk gebeuren. “Er hangt nog veel taboe rond heel die fase van zwangerschap tot na de bevalling”, zegt psycholoog Dagmar Versmissen.

“De boodschap die vrouwen krijgen wanneer we aan de wereld laten weten dat we zwanger zijn, is ‘geniet ervan’. Als je dat constant hoort, denk je dat het zo hoort te zijn. En durf je vervolgens amper te zeggen dat jij dat anders ervaart. En dus houdt het merendeel van de vrouwen dat gewoon voor zichzelf. Tot het intern begint te gisten. Als ze dan erover kunnen praten bij mij in de praktijk en ik hen kan duidelijk maken dat het niet abnormaal is wat ze voelen en waarom ze zich zo voelen, dan komt meestal het antwoord: waarom heeft niemand me dit op voorhand gezegd?”

En waarom is dat, denkt u, dat niemand dat op voorhand zegt?

Versmissen: “Omdat we blijkbaar allemaal dat idyllische verhaaltje niet durven te doorprikken. Er is sprake van schaamte, omdat ze vrezen ‘anders dan de rest’ te zijn. Bovendien geeft Moeder Natuur vrouwen ook een mooi cadeau: zodra alles voorbij is, kijken we er vaak veel positiever op terug. We vergeten voor een stuk hoe het écht was. En dat is maar goed ook, anders zouden er geen tweede of derde kindjes meer komen. Maar als je er middenin staat, is er vaak weinig romantisch aan.”

Berghmans: “Het is vooral spijtig dat er niet meer over gepraat wordt. Ik zag overal, zeker via sociale media, vriendinnen bij wie alles goed leek te gaan. Alles zag er bij hen supertof en mooi uit. Maar toen ik bevallen was van mijn eerste zoontje ging het helemaal niet goed. Ik voelde me daardoor ook erg alleen.

“Pas toen ik dat aan mezelf wilde toegeven en erover begon te praten, bleek dat ook die vriendinnen hun verhalen hadden. Mensen durven daar precies niet over te praten wanneer je zwanger bent. Maar dat is jammer, want als ik op voorhand had geweten wat ik nu weet, dan had ik aan mezelf sneller kunnen toegeven dat het niet goed ging. Dan had ik geweten dat ik niet abnormaal was, en had ik misschien niet zo diep gezeten.”

Is het tegenwoordig niet net bon ton om over die periode eerlijk te zijn? Je hoort en leest toch veel ‘vreselijke’ bevallingsverhalen, waardoor mensen bij wie het wel vlot gaat dat soms nog nauwelijks durven te zeggen.

Versmissen: “Er is inderdaad een evolutie naar eerlijker en transparanter communiceren over de medische aspecten van zwanger zijn en bevallen en over slapeloze nachten. De pure feitelijkheden, zeg maar. Maar over wat er bijvoorbeeld allemaal in dat brein gebeurt, en dat elke vrouw door de zwangerschap verandert, dat weten veel mensen niet. En als mensen het niet weten, hebben ze ook niet de taal om daarover te communiceren.”

Wat gebeurt er dan precies allemaal in dat brein?

Versmissen: “Heel veel. We worden als het ware klaargestoomd om de allerbeste moeder van de hele wereld te worden voor het kind. Onze volledige focus ligt op die baby. Dat komt omdat mensenkinderen veel te vroeg geboren worden om zelf te kunnen overleven. Dus zorgt de natuur ervoor dat er iemand is die door vuur gaat om die baby overlevingskansen te geven. Zwangere vrouwen gaan daardoor cognitief achteruit.

“Onze hippocampus, het stukje in ons brein dat verantwoordelijk is voor het geheugen, krimpt tijdens de zwangerschap. Vrouwen zijn dus zo met hun zwangerschap en hun baby bezig dat ze voor de rest nauwelijks nog iets kunnen onthouden. Over die kokervisie wordt vaak smalend gedaan, maar vrouwen kunnen daar niets aan doen.”

“De meeste vrouwen denken echter: ik ga dat anders doen. Ik ga wel nog mijn vriendinnen blijven zien en mijn hobby’s uitoefenen en blijven werken. Ze denken: ik blijf dezelfde en er komt gewoon een baby bij. Er is bijna niemand die beseft dat hun leven vanaf vandaag helemaal anders wordt.”

Berghmans: “Ik dacht inderdaad dat ik na de bevalling naar huis kon en verder kon gaan met mijn vroegere leven, met de baby als leuk extraatje. Ik was helemaal niet voorbereid dat mijn lichaam en mijn geest daar anders over zouden denken. Er wordt verwacht van kersverse mama’s dat ze meteen in actie schieten. Het huishouden, babybezoek, na enige tijd ook weer gaan werken, dat soort dingen. Nu weet ik dat het ongeveer twee jaar duurt vooraleer ons mamabrein weer gewoon functioneert.”

Anouk, mama van Olivier: “Nesteldrang was iets waar ik niet echt in geloofde. Iets verzonnen door de rasechte moederkloek die een excuus nodig had om geld uit te geven aan spullen die haar kinderen nodig zouden kunnen hebben. Zo was ik niet en zo zou ik ook nooit kunnen worden. Of dat dacht ik tenminste. De realitycheck kwam er toen we voor het eerst in de babywinkel kwamen. Werkelijk alles heb ik aangeraakt. Leuke kadertjes voor in de babykamer, schattige kleertjes, mooie tetradoeken. Noem het op en het is door mijn handen gegaan. Was mijn man er niet geweest, dan was het ook allemaal in onze winkelkar beland.

Het resultaat van jullie samenwerking is een boek waarin jullie een realistisch beeld willen schetsen. Jullie schrijven nu wel voluit over misselijkheid, slapeloosheid, verstopping, gasvorming, aambeien en over knippen of scheuren. Hebben jullie geen schrik dat je hiermee net toekomstige ouders afschrikt?

Versmissen: “Dat is een denkoefening die we zelf ook gemaakt hebben. We hadden er nog meer voorbeelden bij kunnen stoppen, maar dat hebben we niet gedaan. Maar we merken dat het vaak fout loopt en er zelfs sprake kan zijn van trauma omdat vrouwen geen idee hadden wat er allemaal kon gebeuren.

“Natuurlijk weten vrouwen dat bevallen niet meteen de leukste ervaring ooit zal zijn. Het is dus ook niet dat we een heel mooi sprookje volledig doorprikt hebben. Maar het is wel zo dat er nog veel onwetendheid is. Door daar gedoseerd over te praten, hopen we dat vrouwen nadien makkelijker kunnen plaatsen wat hen overkomen is.”

Berghmans: “Zelf wou ik er bij mijn eerste zwangerschap niets over lezen. Ik ging ervan uit dat het iets natuurlijk is. Iedereen doet het, dus ik zal dat ook wel kunnen. Ik had een heel moeilijke zwangerschap, zware bevalling en dan nog een zware postnatale depressie achteraf. Doordat ik niet veel wist, werd ik keer op keer teleurgesteld. Neem nu die ochtendmisselijkheid. Ik had dat best stevig en telde af naar de laatste dag van week twaalf, de periode waarvan gezegd wordt dat die misselijkheid kon voorkomen. Maar dan passeerde week twaalf en ik was nog steeds misselijk. Ik was daar niet op voorbereid, wat het mentaal heel zwaar maakte.”

Elise, mama van Raphaël en Manou: “Ik dacht dat wie zwanger was alles kon blijven doen met dat mooie buikje. Die verwachting kwam niet overeen met de werkelijkheid toen ik vijfentwintig weken ver was en van mijn gynaecoloog te horen kreeg dat ik plat moest liggen. Dat platliggen was niets occasioneels, maar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Iets wat mijn omgeving niet altijd leek te begrijpen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ik die eerste weken veel gehuild heb. Die roze wolk, ik ben ze toen niet tegengekomen. Naast al die momenten die anders werden ingevuld dan hoe ik het me vooraf inbeeldde, had ik het bijzonder moeilijk met de afhankelijkheid waarmee ik plots geconfronteerd werd. Mijn realiteit stond ver af van de zwangerschappen die ik rond me zag.”

Een van de mythes die jullie in het boek ontkrachten is het verhaal dat je bij de eerste aanblik van je baby overvallen wordt door een allesoverheersende liefde. Je ziet je kind en je bent op slag verliefd. Niet dus?

Versmissen: “Dat is wat elke mama verwacht: ik ga mijn kindje zien en ter plekke smelten. Maar slechts een minderheid van de bevallen mama’s voelt meteen die allesoverheersende liefde. De meesten hebben daar best wel wat tijd voor nodig. Dit is ook een mythe die zichzelf in stand houdt. Vrouwen schamen zich om dat toe te geven. Ze denken eerder: oei, ik ben hier de uitzondering. Terwijl dat helemaal niet zo is.”

“Als het over deze periode gaat, wordt er nog te vaak dichotoom gedacht: ofwel gaat alles goed, ofwel gaat het helemaal fout. Mensen die altijd op hun roze wolk zitten, bestaan natuurlijk. En ook de verhalen over postnatale depressie kennen we. Maar de overgrote meerderheid van de vrouwen zit daar ergens tussenin te ploeteren. Zij hebben dagen waarvan ze denken: dit is leuk. Maar ook dagen waarop ze denken: help, geef me mijn leven terug. Dat was het verhaal dat we wilden vertellen.”

Sara, mama van Jules: “Daar zit ik dan, in de zetel met mijn baby op schoot en me voor de zoveelste keer die dag afvragend waarom de baby huilt. Niet alleen dat ik in de zetel zit, maar vooral ook hoe ik hier zit, maakt dat ik zelf begin te huilen. Ongewassen haren en nog steeds in pyjama terwijl het al ver na de middag is. Vandaag is weer zo’n dag waarop ik niets lijk te snappen van de baby, daardoor niets deed van wat ik plande en doodmoe ben nog voor het goed en wel avond is.”

Jullie hebben het door het boek heen ook veel over communicatie en vrouwen meer de touwtjes in eigen handen te laten nemen. Ook op vlak van borstvoeding. Volgens jullie maakt het niet veel uit waar je voor kiest, de borst of de fles.

Berghmans: “Je moet als mama vooral doen waar je je goed bij voelt. Ik dacht na mijn eerste bevalling dat borstvoeding vlot zou lopen, dat het iets hormonaals was. Ik heb het geprobeerd, maar het werkte niet voor mij. En dat heeft er mee voor gezorgd dat ik mentaal echt diep gezeten heb. Bij mijn tweede bevalling zei mijn huidige vroedvrouw: ‘Of je kindje nu uit de borst of uit een flesje krijgt, het is de liefde die telt’. Waardoor ik nu zonder schuldgevoel flesjes geef. Voor mij mag heel dat debat dan ook gewoon verdwijnen.”

Versmissen: “Ik heb bij mijn twee kinderen borstvoeding gegeven en dat ging relatief vlot. Maar de opstart bij mijn oudste dochter was wel veel zwaarder dan ik had verwacht. Wist ik veel hoeveel pijn het kan doen en hoe lastig tepelkloven en borstontstekingen zijn. Maar zo’n informatie had ik nooit gekregen, ook in in mijn voorbereidende sessies.”

Berghmans: “Dat is wat we vooral willen bereiken. Dat vrouwen en hun partners beter ingelicht zijn en daardoor een mooie tijd kunnen bleven.”

Versmissen: “En dat we niet meer elke dag moeten horen: waarom heeft niemand mij dit ooit verteld?”

Marie, mama van Leon:“Vroeger dacht ik dat vermoeidheid bestond op een schaal van nul tot tien. Sinds ik zwanger ben geweest en een kind kreeg, blijkt die schaal er anders uit te zien dan ik vooraf dacht. Als je me vraagt een cijfer van nul tot tien te geven, zeg ik steevast vijfendertig. Wat ik voordien voelde, bleek in niets te vergelijken met wat ik nu voel. Wat ik voordien voelde, was als het ware het topje van de vermoeidheidsijsberg.”

Tinneke De Souter, Dagmar Versmissen, Nathalie Berghmans, Roze wolken & tequila, Pelckmans Uitgevers, 198 p., 22,50 euro.