‘Als honden bang zijn, dan bijten ze’: tips voor hondenbaasjes om het veilig te houden

Twee staf­ford­shire­ter­riërs vielen onlangs een vrouw en haar labrador aan in Schilde. Jaarlijks zijn er zo'n 100.000 bijtincidenten in ons land, waarbij 150 mensen in het ziekenhuis belanden. Hoe houden de hondenbaasjes het veilig?

Ga bij een goede fokker

Eigenlijk begint het allemaal daarbij. Echte broodfokkers hebben bij hondenliefhebbers een slechte naam, omdat ze enkel geld willen verdienen aan hun honden. Volgens hondenkenner Chris Dusauchoit is een goede fokker van goudwaarde. “Bij een goede fokker groeien de pups eigenlijk gewoon in huis op”, zegt Dusauchoit. “Die laat kinderen er meteen mee spelen, zodat het dier later geen schrik heeft van mensen.”

Een belangrijke fase voor de socialisatie van een dier is tussen zijn tweede en twaalfde week. Als een pup dan in aanraking komt met mensen of het geluid van auto’s hoort, dan zal de hond daar later niet bang voor zijn. “Angst is eigenlijk de voornaamste trigger bij die dieren”, zegt Dusauchoit. “Als ze schrik hebben, dan bijten ze.”

Het probleem is volgens hem dat veel pups nu uit het buitenland komen. “Een zeer groot deel van onze honden komt uit Oost-Europa”, zegt hij. “Die dieren zijn meestal wel in orde met hun vaccinaties. Maar het is nog vaak zo dat zij als pups bij wijze van spreken in een donkere varkensstal opgroeien en niet leren hoe ze met mensen en andere honden moeten omgaan.”

Kies het juiste ras

Voor elke baasje bestaat een geschikte hond. Jonge gezinnen die een speelkameraadje willen voor de kinderen, zitten goed met een labrador of een bordercollie. Liefhebbers, die graag een stoer uitziend dier hebben, kiezen dan weer voor een Mechelse scheper of een staf­ford­shire­ter­riër. Maar baasjes die zo’n dier in huis halen, moeten zich er bewust van zijn dat ze meer aandacht vragen.

Als het met zulke honden misgaat, dan gaat het ook heel erg mis. Dat bleek nogmaals toen twee loslopende staf­ford­shire­ter­riërs in Schilde een baasje en haar labrador aanvielen. Er volgde een hevig gevecht, waarbij de twee de labrador op verschillende plaatsen beten. Het dier hing nadien compleet onder het bloed. Ook het baasje, een vrouw van 73, was zwaargewond.

Beeld Getty Images

“In onze hondenschool komen vaak mensen met Mechelse herders”, zegt Marijke Van Damme, voorzitter van Paws & Friends. “Dat zijn de ideale politiehonden. Mensen zien zo’n Mechelse herder op televisie en willen er dan ook een in huis. Maar soms staan ze er niet bij stil dat ze er heel hard mee moeten bezig zijn voor die zo goed luistert als de politiehond op tv.”

Ga naar de hondenschool

Volgens Dusauchoit geven die incidenten enigszins een vertekend beeld. De meeste bijtongevallen gebeuren net met de populaire, ‘gezinsvriendelijke’ rassen, zoals labradors en chihuahua's. Alleen is een beet van een klein chihuahaatje natuurlijk minder erg dan een hap van een pitbull. Volgens hem is het vooral belangrijk om je hond meteen een kordate opvoeding te geven.

“Een hond heeft een goede structuur nodig”, zegt Dusauchoit. “Als baasje moet je meteen duidelijke grenzen stellen. Als een pup bij een spelletje te hard doorbijt in je hand, dan moet je optreden en hem in een aparte kamer steken. Anders stimuleer je dat gedrag en gaat hij het in de toekomst nog meer doen.”

De beste manier om als eigenaar de juiste vaardigheden aan te leren, is door naar de hondenschool te gaan. De honden leren er niet enkel te gehoorzamen aan hun baasjes, maar ook hoe ze moeten omgaan met andere dieren of mensen. In één woord heet dat ‘socialisatie’. “Eigenlijk leer je er vooral je hond goed mee kennen”, zegt Van Damme.

Lees je hond

Dat laatste is belangrijk om bijtincidenten te voorkomen. Een eigenaar moet volgens Van Damme zijn dier leren lezen. Spreken kunnen honden niet. Maar ze geven wel duidelijke signalen. “Een hond kan grommen om te spelen”, zegt Van Damme. “Maar als hij gromt en zijn haren staan recht, dan mag je er zeker van zijn dat hij het meent. Ook als hij ‘fixeert’ op een andere hond, dus hem non-stop in de gaten houdt, weet je dat het tot het tot een gevecht kan leiden.”

Tijdens een wandeling houd je best je hond aan de leiband, zodat je in dat geval kan ingrijpen. Maar als er een andere hond op jouw dier komt afgevlogen, maak je de leiband volgens Van Damme beter los. Een dier dat zich door die band in het nauw gedreven voelt, is meer geneigd om te bijten. “Het is altijd moeilijk om vreemde honden in te schatten”, zegt Van Damme. “Daarom ben ik persoonlijk tegen losloopweides. Op de hondenschool laten we enkel dieren loslopen als we echt zeker zijn dat er geen conflict van zal komen.”

Voer een vergunning in

Beeld Getty Images/Uppercut RF

In Wallonië bestaat er al een vergunning om een dier te kopen. In principe heeft elke meerderjarige de vergunning automatisch, maar als die persoon veroordeeld is voor mishandeling, dan vervalt zijn recht om een dier te kopen. Vanaf 1 juli van dit jaar zullen nieuwe eigenaars hun document moeten voorleggen bij de aankoop.

Volgens dierenliefhebbers is het hoog tijd om ook zoiets in Vlaanderen in te voeren. En het mag zelfs een stapje verder gaan. Van Damme en Dusauchoit pleiten ervoor om pas de verkoop van een hond toe te laten, als de eigenaar zich inschrijft in een hondenschool. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is niet gewonnen voor een vergunning zoals in Wallonië. Zo’n vergunning is volgens hem makkelijk te omzeilen door bijvoorbeeld dieren in te schrijven op naam van een partner.