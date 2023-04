Als God in de Vlaamse Ardennen: Guy en Pauline verbouwden een boerderijtje tot gezinswoning

Guy en Pauline zochten met hun twee kinderen een plek in het groen en vonden een rustpunt in een uithoek van de Vlaamse Ardennen. Samen met KNAP Architecten verbouwden ze een karaktervol boerderijtje tot een hedendaagse gezinswoning. ‘De afwerking kan wachten, nu eerst genieten.’

Een verweerd boerderijtje met een binnenerf waar twee honden liggen te luieren op de hobbelige kasseien. Wie niet beter wist, waande zich nu ergens op een godverlaten plek in Frankrijk. Op zoek naar rust, openheid en een vakantievibe, vonden veertigers Guy en Pauline hun stukje paradijs in de Vlaamse Ardennen. Pauline: “We zijn allebei op de buiten opgegroeid en wilden voor onze kinderen ook een plek in het groen. De locatie deed er niet toe, zolang het maar betaalbaar was. Ik had wel zo’n romantisch beeld in mijn hoofd van een doodlopend landweggetje met een boomgaard op het einde. Toen we na twee jaar rondrijden op deze afgelegen hoeve botsten, wisten we meteen: dit is het. De fruitbomen in de glooiende achtertuin maakten de droom compleet.”

De buitengevel is nog niet afgewerkt. ‘We bekijken onze verbouwing als een langetermijnproject zonder einddatum.’ Beeld Luc Roymans

De deur naar de ‘mudroom’ annex hal zit verstopt achter een exotisch kralengordijn. Het gezellige binnenerf ademt Franse charme. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Het authentieke boerderijtje van eind 19de eeuw was deels gerenoveerd en naar makelaarsnormen instapklaar. “De rustieke inrichting van de vorige bewoners clashte volledig met onze stijl, maar het was voldoende om mee te beginnen”, zegt Guy. “Intussen zijn we tien jaar verder en is ons huis nog altijd niet helemaal af. We moeten de buitengevel nog aanpakken en de living is nog niet geschilderd, maar dat zijn details als je ziet waar we vandaan komen. We bekijken onze verbouwing als een langetermijnproject zonder einddatum.”

Eigenzinnigheid typeert de bewoners, die niets hebben met afgelikte interieurs of standaardoplossingen. Zoek bijvoorbeeld niet naar een bel of een voordeur: hier val je met de achterdeur – verstopt achter een exotisch kralengordijn – in huis. “Familie en vrienden weten de weg en onbekenden zien we wel over het erf lopen. We hebben ook geen hal, maar een mudroom die naar de keuken leidt. Zo’n praktische ruimte voor jassen en schoenen is echt een meerwaarde. Het heeft ons al veel zoektochten naar sjaals en mutsen bespaard”, lacht Pauline.

Alle ruimtes vloeien in elkaar over en vanuit elke hoek is er zicht op de tuin. KNAP Architecten ontwierp het wandmeubel in de eetkamer. De ­bibliotheekkast loopt over de hele lengte van de muur en omkadert het raam. Beeld Luc Roymans

De vensterbank is tegelijk een zitbank. De vintage meubels verzamelde Pauline in de loop van de jaren. Beeld Luc Roymans

Om de authentieke stijl van de oude boerderij te bewaren, bleven de plafondbalken zichtbaar. Beeld Luc Roymans

In het nieuwe plan werd de trap tegen de zijgevel geplaatst om de ruimte open te breken. Het raam tussen de traphal en de zithoek creëert een speels effect. Beeld Luc Roymans

Pas na vier jaar en de geboorte van de kinderen Otto (10) en Stien (8) kregen de verbouwplannen concreet vorm. “Het was de bedoeling om de werken stelselmatig aan te pakken en eerst het dak te vernieuwen. Maar dat was buiten de houtworm gerekend”, zegt Guy. “Bij de afbraak van het dak bleek dat alle balken en welfsels vervangen moesten worden. Omdat we tijdelijk zonder bovenverdieping zaten, gooiden we de plannen om en besloten we toch om alles ineens aan te pakken.”

Via via kwam het koppel terecht bij Anke Vandemeulebroeke van KNAP Architecten uit Ronse. Pauline: “Anke begreep meteen waar we naartoe wilden. Meer licht binnentrekken en de connectie met de tuin herstellen waren onze belangrijkste wensen. In het plan werden de ruimtes geoptimaliseerd, zonder bij te bouwen. We waren vooral benieuwd wat er mogelijk was binnen de bestaande structuur.”

Keuken of mancave?

Om een open leefruimte te creëren en vanuit elke hoek zicht te krijgen op de tuin, moesten er enkele tussenmuren sneuvelen. Ook de trap die het huis vroeger in tweeën splitste, werd verplaatst. Als ludiek element kwam er een raam in de muur tussen de zithoek en de traphal. In de eetkamer valt extra daglicht binnen via een groot raam dat uitkijkt op de binnenplaats.

Bij de verbouwing werden zo veel mogelijk originele elementen hergebruikt om de ziel van het huis te bewaren. Guy: “De smeedijzeren chauffages komen uit de oude boerderij, het fornuis in de keuken hebben we kunnen overnemen van de vorige eigenaars. Ook de zonnepanelen op het dak zijn gerecupereerd.”

De nieuwe keuken in het oude bakhuis van de boerderij kreeg een groot schuifraam dat uitkijkt op de achtertuin. De architecten kregen carte blanche voor het keukenontwerp en verrasten de bewoners met een roze tafelblad, een werkblad van inox, gekleurde kastdeuren en decoratieve details van figuurglas. Beeld Luc Roymans

Achter de keuken zit er nog een extra bergruimte met wasplaats. Beeld Luc Roymans

De luchtige keuken in het oude bakhuis van de boerderij vormt nu het kloppende hart van het huis. In de gevel kwam een groot schuifraam dat toegang geeft tot de achtertuin. “Die keuken is voor mij het equivalent van de mancave”, zegt Pauline. “Ik mocht hier volledig mijn zin doen van Guy. We hadden aan Anke gevraagd om ons te verrassen met een opvallend ontwerp. Het resultaat overtrof al mijn verwachtingen, het leek wel alsof ze in mijn hoofd was gekropen.”

De combinatie van gekleurde kastdeuren, accenten van figuurglas, een professioneel werkblad van inox en een atypisch eiland met roze werkblad is op zijn minst gedurfd, maar doet de ruimte alle eer aan. “Als bonus kregen we nog een berging met wasplaats achter de keuken. Via de wasdrop in de badkamer valt de vuile was rechtstreeks in de mand beneden. Een echte aanrader”, vertelt Pauline.

De vloertegels van de keuken komen in de badkamer terug als wandtegels. Via de wasdrop in de kast valt de vuile was beneden in de mand. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

In de slaapkamer doen de plafondbalken dienst als boekenrek. Beeld Luc Roymans

Het interieur is een samenraapsel van tweedehandsmeubelen, vintage vondsten en artwork van bevriende artiesten. Pauline: “Het heeft iets bric-à-brac, maar ik houd van doorleefde spullen met een verhaal. Als kind deed ik niets liever dan schatten jagen op rommelmarkten en ik vond altijd wel iets moois tussen het grof huisvuil. De stoelen rond de eettafel hebben hun beste tijd gehad, van eentje zit zelfs de leuning los, maar ik kan ze niet wegdoen.”

Eyecatcher in de woonkamer is de op maat gemaakte boekenkast van Pools grenen die over de volledige lengte van de muur loopt en het raam omkadert. Pauline: “De brede vensterbank is onze favoriete plek om te lezen of gewoon van de zon te genieten. De lichtinval is hier elke dag anders, ook dat maakt deze ruimte speciaal.” In deze gezellige setting lijkt de verbouwstress bijna vergeten. “Zes jaar geleden hadden we geen idee waaraan we begonnen en maar goed ook”, zegt Guy. “We hebben een jaar lang met twee kleine kinderen in een stacaravan naast het huis gekampeerd. Het voordeel van op de werf te wonen was dat we alle werken van dichtbij konden opvolgen. Na jaren klussen is de fut er wat uit. Nu willen we vooral genieten. De rest komt wel. Alles op zijn tijd.”