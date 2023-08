Als drie broers uit de kast komen: ‘Het was heel moeilijk om mama teleur te stellen’

Vanaf woensdag vindt in Antwerpen de Gay Pride plaats, een event dat de broers Kobe (30), Arno (29) en Jente Fleerackers (26) na aan het hart ligt. Behalve hun ouders delen ze immers ook hun seksuele voorkeur: alle drie vallen ze op mannen. Het ontdekken van hun geaardheid was, zeker in hetzelfde gezin, geen evidentie.

Jullie zijn alle drie flamboyant uitgedost. Is dat voor de gelegenheid of staan jullie de komende dagen in vol ornaat mee te heupwiegen op de Pride?

Arno: “Mocht ik niet op reis zijn, zou ik er net als elk jaar heen gaan. Maar eerlijk: vroeger had ik het moeilijk om me ermee te identificeren. Ik viel gewoon op mannen en alle tralala hoefde ik er niet bij, zeker niet zo’n event dat, zowel voor hetero’s als voor sommige mensen binnen de community, als een carnavalsstoet kan overkomen. Maar dat is het natuurlijk niet. De Gay Pride is en blijft in essentie een protest. Het is juist een mooie evolutie dat we geen boze betogingen hoeven te houden, maar er één groot feest van kunnen maken.”

Kobe: “Ook ik vind het een heel fijne gebeurtenis. Het is hartverwarmend om te zien dat iedereen het met jou wil vieren, ook hetero’s. Ik ga er zeker heen.”

Jente: “Wel, dan zal Kobe de familie moeten vertegenwoordigen, want ook ik ben op reis. (lacht) Maar ik ben het eens met Arno: de Pride blijft belangrijk als vorm van protest. Het is onze stempel drukken om te zeggen dat wij hier zijn en gelijke rechten hebben. Zodra die onder druk komen te staan, zoals bijvoorbeeld nu in Italië, zouden we trouwens teruggaan naar een klassiekere vorm van protest.”

Sommigen beweren dat zulk protest niet meer nodig zou zijn omdat andersgeaardheid inmiddels breed geaccepteerd is. Hebben we dat punt anno 2023 in België effectief bereikt?

Arno: “We staan best ver, maar qua acceptatie in alle lagen van de bevolking zijn we er toch nog niet, zeker als je naar de bredere gemeenschap van lgbtqia+ kijkt. Voor transpersonen is het bijvoorbeeld nog steeds erg moeilijk. Ook voor hun rechten strijden we tijdens de Pride.”

Jente: “Het is bovendien iets historisch. Zelfs in de perfect gelijke maatschappij zou de Pride moeten bestaan, alleen al als herinnering aan het vele geweld dat ooit tegen andersgeaarden is gepleegd.”

Gaybashing is inderdaad nog aanwezig, soms in extreme mate. Zo werd David Polfliet amper twee jaar geleden in Beveren vermoord vanwege zijn geaardheid. Kregen jullie zelf al te maken met discriminatie of geweld?

Arno: “Ik ben gelukkig nooit fysiek aangevallen, maar word wel eens nageroepen. In zo’n situatie denk ik altijd eerst aan mijn eigen veiligheid, al gebeurt er nooit echt iets. Daarom glijdt dat makkelijk van me af. Meestal roepen ze trouwens gewoon ‘homo’, en dan denk ik alleen maar: no shit, Sherlock, you caught me there.”

Jente: “Mij doet dat ook niets, al denk ik net als Arno wel aan mijn veiligheid. Ik loop bijvoorbeeld heel graag hand in hand met vrienden, maar als ik zo’n groep dronken, brallerige hetero’s passeer, laat ik uit behoedzaamheid die hand toch los.”

Kobe: “Ik maakte ooit mee dat een kerel, toen hij doorhad dat ik homo was, zei dat hij van me walgde. Dat choqueerde me wel. Mijn vrienden zijn hem toen achternagegaan en hij heeft zich geëxcuseerd, maar het kwaad was natuurlijk geschied. Over het algemeen heb ik er gelukkig weinig last van, zeker omdat ik vooral heterovrienden heb en er sowieso minder uitgesproken gay uitzie.”

Arno, Kobe en Jente Fleerackers: ‘Ons dorp bood alles om als kind gelukkig te zijn. Veel buitenspelen, de oma naast de deur... De andere kant van de medaille was dat in zo’n omgeving homoseksualiteit niet echt bestond’ Beeld Rebecca Fertinel

Jullie gaan dus niet per se naar gay events om dat soort dingen te vermijden?

Arno: “Nee, ik ga erheen omdat het voor mij belangrijk is om onder gelijkgestemden te zijn, en dat heb ik nu eenmaal makkelijker op gay of queer friendly feesten. Zeker als je je wat extravaganter kleedt, word je in een hetero-omgeving nogal snel een spektakel. Op Pukkelpop bijvoorbeeld ben ik tot tien keer toe aangesproken: ‘chapeau dat jij hier zo durft rond te lopen’. Dat is natuurlijk een compliment, maar de achterliggende redenering is verkeerd. Ik ga bovendien niet naar een feest om van iedereen de goedkeuring te krijgen voor het feit dat ik zus of zo buitenkom.”

Jente: “Ik beweeg me vooral in de kunstwereld, waar dat onderscheid eigenlijk wegvalt. Het is een zeer gemixte groep qua geaardheid, alles wordt geaccepteerd, ook qua uiterlijk. Dat mensen dezelfde mindset hebben, is voor mij veel belangrijker dan het feit of ze gay zijn of niet.”

Kobe: “Ik ga bijna nooit naar gay events, eigenlijk alleen als ik met Arno en Jente uitga. Voor mij is het dus minder een ding. Enige probleem is dat ik daardoor wel vaak op hetero’s verliefd word.” (lacht)

Geen labels

De drie broers zitten, ondanks hun verschillen, duidelijk goed in hun vel. Ze hebben geen behoefte aan labels, al gunnen ze die aan iedereen die ze graag gebruikt. Net zoals ze het prima vinden om momenteel single te zijn, want – afgezien van het feit dat je in een kleinere vijver vist – is de liefde als gay volgens hen “niet moeilijker of makkelijker dan als hetero.”

Ook professioneel hebben ze hun plek in de wereld stilaan gevonden: Arno is, naast zijn job in een wijnbar, actief als modeontwerper, Jente opent in september zijn eigen juwelenatelier, en Kobe is een camera-assistent die droomt van een kortfilm. Maar ze hebben een lange weg afgelegd.

“We zijn opgegroeid in Kontich”, vertelt Arno. “We waren een standaard Vlaams gezin in een dorp dat alles bood om als kind gelukkig te zijn. Veel buitenspelen, de oma naast de deur, je kent het wel. De andere kant van de medaille was dat in zo’n omgeving homoseksualiteit niet echt bestond.”

“Nu ja, het bestond wel,” nuanceert Kobe, “maar er werd toch vooral mee gelachen. Op school bijvoorbeeld werd onze homoseksuele leerkracht gepest. Dat gebeurde zeker niet op een haatdragende manier, maar eerder uit onwetendheid.”

Een idyllische omgeving voor een kind, maar moeilijk voor een niet-hetero?

Arno: “Absoluut. Ik spreek voor ons drieën als ik zeg dat we onze geaardheid lang onderdrukt hebben. Bij mij – en ik was de eerste die het uitsprak – heeft het geduurd tot ik negentien was. Ik had toen een geheime relatie met een buurjongen, dankzij hem durfde ik het na een poos tegen vrienden te vertellen. Hoewel de reacties positief waren, wachtte ik nog maanden om naar onze ouders te stappen. Tot ik op een avond thuiskwam en zei: ‘De buurjongen blijft eten en, by the way, hij is mijn lief’.

“Mama was onthutst. Ik herinner me nog scherp hoe ze de televisie op pauze zette en stamelde dat ze niet blij was. Maar ze legde vervolgens wel uit – en dat vind ik nog steeds mooi – dat het niet door mijn geaardheid zelf kwam, maar door het feit dat ik nu een moeilijker traject zou moeten afleggen. Je wilt als ouder nu eenmaal het meest voor de hand liggende pad voor je kind, en dat is vandaag nog steeds dat van hetero. Het was, zeker omdat ik er ook visueel gay bijliep, dus eerder een bezorgde dan een boze reactie.”

En je vader?

Arno: “Die kwam niet uit de lucht vallen, tot mijn grote verbazing. (lacht) Ik dacht dat ik tegenover hem de afgelopen twintig jaar de beste acteerprestatie ooit had neergezet. Dat werd toen eventjes ruw doorprikt.”

Kobe: “Er was ook wel een precedent. Toen ik zes jaar oud was, kon ik op een nacht niet slapen omdat ik dacht dat ik gay was. Ik ging naar beneden en zei het tegen papa, die rustig antwoordde dat ik dat nu nog niet kon weten en dat hij het ook niet erg zou vinden als het zo was. Later hoorde ik dat Jente op een nacht hetzelfde heeft gedaan.”

Zorgde de outing van Arno ervoor dat het makkelijker werd voor jullie?

Kobe: “Integendeel. Het klinkt zo stom achteraf, maar ik was toen echt heel bang. Arno had het vlak voor het moment suprême tegen mij gezegd, en ik vreesde dat onze ouders ook mijn ‘geheim’ onmiddellijk zouden doorzien zodra ze het van Arno wisten. Op dat moment was ik daar totaal niet klaar voor. Het was een enorme opluchting dat ik een week later op Erasmus naar Valencia kon vertrekken. Daar heb ik zelfs nog een vriendin gehad.

“Toen ik terugkwam, heb ik het dan toch aan papa verteld, die het ‘niet erg maar ook niet leuk’ vond. Met mama was het veel emotioneler. Ik wist dat zij, door mijn vele heterovrienden en die relatie op Erasmus, van mij het meest verwachtte dat ik hetero zou zijn. Het was heel moeilijk om haar teleur te stellen.

“Mijn eerste outing was toen al achter de rug. Tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels vroeg mijn beste vriend of ik misschien homoseksueel was, waarna ik letterlijk de lenzen uit mijn ogen geschreid heb. Gelukkig reageerde die vriend heel begripvol en pakte hij me minutenlang vast, terwijl alle supporters naast ons zich afvroegen wat er in godsnaam gebeurde.”

Jente: “Ook ik was boos na Arno’s outing omdat ik nog meer druk voelde om straight te zijn. Ik was de jongste, de laatste hoop op een heteroseksueel kind.

“Ik heb het, rond mijn zeventiende, eerst tegen vrienden verteld. Op een feest met veel tranen en een bloedneus erbij – die krijg ik vaak als ik hard moet huilen, dus het zag er best spectaculair uit. (lacht) Onze ouders wilde ik net als Arno voor het blok zetten door onaangekondigd mijn vriend mee te nemen, maar dat was buiten Arno zelf gerekend.”

Arno: “De dag voor ze het zouden vertellen, was er een feest bij ons thuis. Nu er al twee broers uit de kast waren, vroegen veel vrienden mijn moeder wat zij van Jente dacht. Ze kwamen er zo vaak op terug dat ik het te zielig vond voor mama. Ik heb haar toen apart genomen en verteld dat Jente gay was, wat ik zelf nog maar een dag wist.”

Arno, Kobe en Jente Fleerackers: 'We wilden te allen koste níét gay zijn. Dat nam soms belachelijke vormen aan.' Beeld Rebecca Fertinel

Dat klinkt alsof jullie er als kind nooit onderling over spraken? Of hadden jullie het simpelweg niet door van elkaar?

Arno: “Ik totaal niet. Ik was zo bezig met mijn eigen worsteling dat ik daar nooit over nagedacht heb. Al vielen er wel een hoop puzzelstukjes in elkaar toen ik het hoorde.”

Kobe: “Ik zag het bij mijn broers al vrij vroeg, maar dat heb ik niet uitgesproken. Het ding was natuurlijk dat we het te allen koste níét wilden zijn. Dat nam soms belachelijke vormen aan. Als papa weer eens met Knex of een basketbalring afkwam, deden we alle drie onze stinkende best, om na enkele dagen alles links te laten liggen in de hoop dat we bij oma weer met de poppen mochten spelen.”

Arno: “Ik praatte soms zelfs opzichtig over vrouwenborsten opdat ze toch maar zouden denken dat ik hetero was.”

Jente: “Precies. We konden het nauwelijks toegeven aan onszelf, laat staan aan een ander. Daarom zochten we bijvoorbeeld ook niet naar rolmodellen, want dan bekende je tegenover jezelf dat je gay was.”

Wanneer kwam die toegeving dan? Wanneer wisten jullie het definitief van jezelf?

Arno: “Toen ik zes jaar was en mijn turnleraar Raf zag, voelde ik iets dat verderging dan gewone bewondering. Het was een soort seksueel ontwaken avant la lettre. Daarna heb ik het lang doelbewust onderdrukt, maar precies daarom wist ik het.”

Kobe: “Vond jij meester Raf dan zo knap? (algemene hilariteit) Voor mij was het een moeilijker proces, dat ik pas tussen mijn zestiende en tweeëntwintigste kon voltooien. Soms worstel ik er nog steeds mee. Niet dat ik twijfel aan mijn geaardheid, maar het is pas nadat je je geout hebt, dat de pijn binnenkomt van zo lang te hebben onderdrukt wie je werkelijk bent.”

Jente: “Bij mij kwam het definitieve besef heel toevallig. Ik had als zeventienjarige met mijn tante en nicht een weekendje Amsterdam geboekt, dat onverwacht werd uitgesteld, waardoor we er uiteindelijk waren in het weekend dat de Gay Pride plaatsvond. Toen ik al die razend interessante mannen zag, besefte ik op slag: oké, ik ben echt wel gay.”

Tot slot: wat zouden jullie jongeren aanraden die met hun geaardheid worstelen?

Jente: “Je moet mensen zoeken die je wel accepteren als dat thuis niet het geval is. Maak met hen je eigen familie bij wie je jezelf kunt zijn, tot het veilig is om dat ook elders te zijn.”

Arno: “Ja, die chosen family is heel belangrijk. Op dat vlak hebben wij trouwens enorm veel geluk, want wij kunnen het gay zijn delen met mensen die ook écht familie zijn. Hoewel we er niet met elkaar over spraken in onze jeugd, kunnen we dat nu wel en staan we sterk.”