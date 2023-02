Alles wat je niet per se hoeft te weten over wijn

Voelt u zich een halve bedrieger als u op restaurant de wijn moet voorproeven? Geen zorgen, de liefhebbers die graag wijn drinken maar er weinig over weten, zijn talrijk. Welk glas heb je precies nodig, en hoe vol mag dat dan zijn? En hoe houd je het precies vast? Dit zijn de basics ­– maar drinkt u liever wijn uit een overvolle koffiekop, lig er dan vooral niet wakker van.

Welk glas?

Elk vloeistofrecipiënt komt in principe in aanmerking. Rechte (frisdrank)glazen kunnen als je thuis of met vrienden eenvoudige wijn drinkt. Ook verfijnde, dure wijnen zijn dan lekker, maar smaken nog net dat beetje beter in een goed wijnglas op voet. Als je echt meer wilt leren over wijn, dan zijn wijnglazen een goede investering, aangezien ze de aroma’s en smaaktinten van complexe wijnen volop tot hun recht doen komen.

Hoeveel schenk je in?

Vul kleine glazen tot een derde – nooit meer dan de helft – en grote glazen tot pakweg een vierde van het volume. Op die manier kunnen aroma’s zich in de kelk verspreiden en is er ook ruimte om met het glas te draaien, wat veel mensen doen omdat ze denken dat zo aroma’s vrijkomen. In rechte (frisdrank)glazen giet je zoveel je maar wilt. Bolle glazen zonder voet kunnen desnoods ook, behandel ze dan als een voetglas.

Hoe houd je het glas vast?

Idealiter bij de steel. Zo warmt de wijn niet op door de temperatuur van de hand en blijven er geen vingerafdrukken achter. Neem je toch de kelk vast, dan is dat niet erg, want het doet niets af van de smaak van de wijn. En hang niet de snob uit door anderen erop te wijzen hoe ze een glas moeten vasthouden, tenzij ze echt om advies vragen.

Waarom een fles decanteren?

Twee redenen. Ten eerste: om goede, jonge wijnen bloot te stellen aan lucht, waardoor ze rijker smaken, vooral als ze nog erg jong en stroef zijn. Ten tweede: om sommige oudere wijnen en ongefilterde witte wijnen te ontdoen van het bezinksel dat in de fles ontstaat.

Wat is hyperdecanteren?

In een aflevering van de HBO-reeks Succession geeft personage Connor Roy de raad om rode bourgogne te hyperdecanteren: de mixer erdoor om hem vol lucht te steken. “In tien seconden verouder je de wijn vijf jaar”, zegt hij. Dat was geen grap. De methode werd aangeprezen door wijnkenner Nathan Myhrvold in zijn boek Modernist Cuisine. Persoonlijk zou ik wijn nooit blootstellen aan dat geweld. Het is net een genot om de reis van wijn te volgen naarmate hij zich zachtjes en subtiel in het glas ontwikkelt. Het is waanzin te geloven dat je dat verouderingsproces in de diepte kunt versnellen. Laat je niet tegenhouden om de wijn hardhandig tot onderwerping te dwingen, maar verwacht geen mirakels.

Wat met jonge wijnen?

Voor de grote meerderheid is decanteren niet nodig. Heb je een echt goeie wijn maar weet je dat hij nog te jong is, dan kan decanteren helpen. Maar het verschil is niet heel duidelijk. Het is dus allebei goed.

Hoe moet je wijn met bezinksel decanteren?

Bezinksel drinken kan geen kwaad, maar is niet aangenaam: het voelt aan als een mond vol gruis. Om te decanteren zet je de fles lang genoeg rechtop zodat het bezinksel naar de bodem kan zakken. Is daar geen tijd voor, schenk dan voorzichtig uit en laat droesem in het glas bezinken.

Hoelang blijft wijn goed nadat je de fles hebt geopend?

Hangt ervan af. Een traditioneel geproduceerde wijn blijft verscheidene dagen goed nadat de fles geopend is, misschien zelfs langer. Je hebt geen speciaal materiaal nodig, zoals een vacuümpomp. Bewaar de fles gewoon in een koele ruimte, weg van direct zonlicht, of in de koelkast.

Een bewerkte wijn, opgebouwd en gemanipuleerd met technologie en additieven, valt sneller uit elkaar. Zet in de koelkast en duimen maar.

Kun je mousserende wijnen ook even bewaren?

Als hij vakkundig en traditioneel vervaardigd is, blijft de wijn dagen goed zonder zijn energie en bruis te verliezen. Een slecht of geforceerd gemaakte wijn gaat dood. Een goede wijnflesstop is handig, maar je sluit een fles evengoed in een handomdraai af door wat aluminiumfolie om de opening te wikkelen. Het is ook veel effectiever dan de populaire truc met de metalen lepel omgekeerd in de flesopening, want die blijkt niet te werken.

Mag rode wijn gekoeld worden?

Zeker. De meeste rode wijnen worden ook te warm geserveerd. De oude wijsheid die luidt dat rode wijn op kamertemperatuur geserveerd moet worden, werd wellicht bedacht door iemand die in een kil landhuis woonde. Alle rode wijnen moeten minstens lichtjes gekoeld geserveerd worden, en rode wijn die niet meer is dan een dorstlesser met veel aciditeit mag zelfs koeler dan dat. In het algemeen serveer je rode wijn met veel tannines of complexe rode wijn het best koel, maar niet koud. En wat is het ergste dat je kan overkomen als de wijn te koud is? Laat hem even opwarmen, of plaats je handen rondom het glas om wat warmte over te brengen.

Waarom heeft een fles onderaan een instulping?

De instulping, of ziel, is gedeeltelijk traditie en in sommige gevallen ook noodzaak. In de dagen dat flessen nog met de hand gemaakt werden, duwden glasblazers de bodem van de fles naar binnen om er zeker van te zijn dat ze rechtop zou blijven staan. De ziel leeft voort als traditie, maar maakt de structuur van flessen wel degelijk krachtiger, vooral als ze worden gebruikt voor schuimwijn, waarbij het proces van carbonisatie veel interne druk op de fles ontwikkelt. Niet alle flessen hebben een ziel; de grote, ranke flessen die traditioneel gebruikt worden in Duitsland en de Elzas hebben een platte bodem.

Beeld Getty Images/EyeEm

Waarom houden sommige sommeliers de fles bij de ziel vast?

Misschien is het een manier om wat ouderwetse elegantie uit te stralen. Misschien is het een tic. Het is hoe dan ook niet nodig.

Ik ben geen kenner. Hoe weet ik welke wijn ik moet kopen?

De beste manier om goede wijnen uit te kiezen is via rechtstreeks contact met experts, niet via apps. Dat betekent dat je naar de beste wijnwinkels in de buurt gaat voor goed advies. Wees ook niet bang om in de supermarkt een medewerker aan te spreken. Het is aangewezen om op voorhand over dingen na te denken. Wat is je budget? Is het voor een speciale gelegenheid – om te drinken bij sushi of gebraden kip bijvoorbeeld? Hou op je telefoon een lijstje bij van wijnen waarvan je ooit genoten hebt, die een aanwijzing kunnen zijn voor dingen die je apprecieert in een wijn. Vraag in restaurants de sommelier om advies. Ook hier: wees duidelijk over je budget.

Zullen sommeliers niet proberen me een dure wijn aan te smeren?

Kan gebeuren. Maar goede restaurants rekenen op terugkerende klanten. Als mensen het gevoel hebben dat er misbruik van hen wordt gemaakt, dan creëert dat wrevel, geen loyaliteit. Het helpt om strikt je budget in de gaten te houden, maar toch wat flexibiliteit in te bouwen. De beste wijn kan net boven je budget zitten, of net eronder. Als een sommelier je opties biedt, dan betekent dat niet noodzakelijk dat hij je op kosten wil jagen. Het blijft jouw beslissing, dus aarzel niet om nee te zeggen als je budget een bepaalde wijn niet toelaat.

Wat als je wijn moet proeven die de sommelier inschenkt?

Als een sommelier een fles presenteert en een beetje uitschenkt om te proeven, dan biedt dat de gast de gelegenheid om op het etiket te controleren of het wel degelijk de wijn is die hij heeft besteld en om te proeven of de wijn niet naar kurk smaakt of andere gebreken heeft. In restaurants die veel belang hechten aan wijn proeft de sommelier vaak vooraf, zodat de klant die gebreken niet moet ontdekken. In minder formele restaurants, waar de fles geopend en uitgeschonken wordt aan tafel, is de gast aan zet.

Waar moet je op letten tijdens het voorproeven?

Veruit het belangrijkste gebrek van een wijn is kurksmaak. Een chemisch bestanddeel in de kurk kan de wijn een muffe, schimmelige smaak geven, als nat karton. Dat valt niet altijd op. Twijfel je, vraag dan gerust de sommelier om ook even te proeven.

Wat als je de wijn gewoonweg niet lekker vindt?

Vroeger was het de gewoonte dat als je een fles besteld had, ze definitief jouw eigendom was. Het proefritueel was er alleen om gebreken vast te stellen. Tegenwoordig zijn restaurants daar coulanter in. Als je niet overtuigd bent bij het proeven, zullen de meeste restaurants de fles terugnemen (om vervolgens mogelijk met hogere winst per glas te verkopen aan de toog). Ze willen tevreden tafelgasten, en zullen op zoek gaan naar iets wat meer naar uw smaak is. Ga echter niet lichtzinnig om met dit voorrecht. Het is oké om een paar minuten lang over de wijn te discussiëren aan tafel, waarbij je ook iets inschenkt voor anderen. Maar het is niet oké om een bijna lege fles terug te geven.

Hoe beschrijf je een wijn?

Hier betreden we moeilijk terrein. Smaak en geur moeten aangeven wat je precies gewaarwordt. De heel specifieke referenties die mensen soms hanteren, zijn vaak nuttiger als persoonlijke geheugensteuntjes dan als een manier om wijn te beschrijven. Als je met verkopers of sommeliers praat, hou het dan algemeen. Zeggen dat je graag volle, fruitige rode wijn drinkt, is duidelijker dan zeggen dat je houdt van wijnen die smaken naar kersentaart en teer. Alvast een paar handige algemene omschrijvingen.

Droog. Dit betekent dat alle suiker in het fruit is omgezet in alcohol. De wijn heeft geen zoete smaak, behalve bij champagne, dat een eigen lexicon hanteert. Waar je het in een andere context zou hebben over droog, zeg je voor champagne ‘brut’.

Halfdroog. Lichtjes zoet.

Zoet. Niet moeilijk: de wijn is dus zoet.

Fruitig. Niet hetzelfde als zoet, al wordt weleens mist gespuid om wijnen toch maar niet zoet te moeten noemen, wat bij mensen soms slechte connotaties oproept. Fruitig is wat het zegt: het smaakt (soms sterk) naar fruit. Af en toe ontstaat ook verwarring bij heel sterk gerijpte wijnen: die zijn soms zowel fruitig als rijk aan alcohol, wat een zoete indruk creëert, ook al is de wijn droog.

Andere indicaties. Er zijn ook termen om andere aroma’s en smaken dan fruitigheid en zoetheid te omschrijven. Het gaat onder meer over bloemig, vegetaal, mineraal.