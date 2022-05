Allergiespecialist: ‘Er bestaat een goede oplossing voor hooikoorts, maar ze wordt vreemd genoeg niet terugbetaald’

Slecht nieuws voor hooikoortslijders: het graspollenseizoen staat voor de deur. Dat betekent voor veel mensen snotteren en niezen. Nochtans is er een goede behandeling, maar die is in België enkel voorbehouden voor rijken, zegt allergiespecialist Philippe Gevaert (UZ Gent).

Was de periode van de pollen dan nog niet begonnen?

Gevaert: “Het bomenseizoen kan inderdaad al in januari of februari beginnen met bijvoorbeeld de hazelaar en de els. En in de paasvakantie hebben we typisch de berkenpollen. Maar nu komen de graspollen eraan – dat begint rond half mei en loopt tot pakweg half augustus. De piek mag je verwachten rond juni. Door de klimaatverandering zit daar wel wat rek op, maar daar gaan de meeste mensen niet zo veel van merken.”

De voorbije weken was het vrij droog, heeft dat gevolgen?

“Pollen hebben zon nodig, maar ook water. Als het te lang droog is, kan het pollenseizoen dus instorten. Omgekeerd kan ook: als het tijdens het hoogtepunt veel geregend heeft, spoelen de pollen weg en is de piek zo voorbij. Het is dus niet zo dat je bij mooi weer per se een zwaar pollenseizoen hebt. Daarvoor moet er ook af en toe regen zijn, zoals bij de megapiek in juni vorig jaar.”

Philippe Gevaert: 'Het is niet zo dat je bij mooi weer per se een zwaar pollenseizoen hebt. Daarvoor moet het ook af en toe regenen.' Beeld UZ Gent

Zijn er eenvoudige dingen waar mensen met hooikoorts op kunnen letten om een en ander draaglijker te maken?

“Er zijn veel goed bedoelde tips die echt niks doen. Onlangs kreeg ik de vraag of het helpt om vaseline in je neus te smeren. Tja. In de jaren zeventig werd wel eens gezegd dat je allergische kinderen het best binnen kon houden. Maar daar zijn we echt geen voorstander van. Wat wel helpt, is bijvoorbeeld niet met een open raam slapen. Of een douche nemen voor het slapengaan zodat de pollen uit je haren gewassen worden.

“Recent hoor je wel eens dat een FFP2-mondmasker nuttig kan zijn. Persoonlijk denk ik dat de nadelen van zo’n masker toch zwaarder doorwegen dan de voordelen als het over allergiepreventie gaat.”

Zijn er goede geneesmiddelen beschikbaar?

“Absoluut. Er zijn antiallergiepilletjes die uitstekend en ook snel helpen tegen niezen en tranende ogen. Voor de meeste mensen is één of twee pilletjes per dag voldoende, maar sommige van die middelen kunnen wel wat slaapverwekkend zijn.

“Ons krachtigste wapen zijn neussprays met cortisonen, die zijn zeer goed tegen een verstopte neus. Het grote nadeel is dat je daarmee moet beginnen voor het pollenseizoen, want het kan tot twee weken duren voor die spray het volle effect bereikt. Zeker wie ieder jaar prijs heeft, kan er best op tijd mee starten.”

Maar er zijn ook mensen die daarmee niet geholpen zijn?

“Ongeveer 30 procent van de bevolking is allergisch, 18 procent aan graspollen. De meeste mensen hebben aan die eenvoudige geneesmiddelen voldoende, maar voor een kleine groep volstaan die inderdaad niet. Zij hebben nood cortisone in pilletjes of injecties, maar op lange termijn heeft die behandeling heel nadelige bijwerkingen zoals osteoporose, glaucoom of diabetes. Je mag dat zeker niet ieder jaar doen.”

Die mensen kunnen dus niet goed geholpen worden.

“Toch wel, voor hen bestaat een erg goede vaccinatie met immunotherapie, die een lang effect heeft en echt voor tolerantie tegen de allergie zorgt. Die behandeling is wetenschappelijk goed onderbouwd, maar wordt in ons land vreemd genoeg niet terugbetaald. Daardoor is het bij ons enkel weggelegd voor de meer gegoeden. Ter illustratie: de therapie met tabletten kost al gauw 1.000 euro per jaar, en duurt drie jaar. Al is het wel goedkoper voor wie met inspuitingen werkt.

“Eigenlijk is het niet eerlijk dat dat niet terugbetaald wordt. Die allergie heeft een duidelijke impact op hun leven en hun levenskwaliteit – stel je maar eens voor dat je drie maanden lang zwaar verkouden bent. Studenten met een zware graspollenallergie scoren bij de examens aan het einde van het jaar 10 procent minder dan rond Kerstmis. Dat kan het verschil zijn tussen slagen of buizen.”