Alleen maar voordelen voor de gezondheid: zo sport je veilig buiten als het koud en donker wordt

Buitensporters worden tijdens de herfst- en wintermaanden onvermijdelijk geconfronteerd met lage temperaturen en vroeg vallende avonden. Hoe kun je als hardloper of fietser toch op een veilige en gezonde manier je sport blijven beoefenen?

Zij voor wie de frisse buitenlucht geen absolute noodzaak vormt om van lichaamsbeweging te genieten, kunnen er uiteraard voor kiezen om gebruik te maken van een loopband of hometrainer. Voor wie daarentegen een hekel heeft aan sporten in de fitnesszaal of de eigen huiskamer, zit er niets anders op dan het verslechterende weer en de toenemende duisternis te trotseren.

Goed voor de immuniteit

Sportarts Chris Goossens benadrukt dat het ook tijdens de koudere en donkerdere periodes van het jaar een goed idee blijft om buiten te sporten. “De gezondheidsrisico’s van zowel hardlopen als fietsen bij koud weer zijn zeer beperkt”, stelt hij.

“Het menselijke lichaam heeft een hoog aanpassingsvermogen. De koude lucht die je tijdens de inspanning inademt, legt een lange weg af en raakt in principe voldoende opgewarmd alvorens ze de longblaasjes bereikt. Wil je de impact van de kou minimaliseren, bijvoorbeeld wanneer het hard vriest, dan kun je eventueel de mond bedekken met een sjaal of, als de inspanning niet te intensief is, ademen door de neus. En bij extreme vrieskou is het, net zoals bij zeer hoge temperaturen, aangewezen om gematigd te sporten.”

“Een bijkomend aspect waar je het best rekening mee kunt houden, is de luchtkwaliteit. Zo kun je beter geen al te intensieve inspanningen leveren bij hoge ozonconcentraties of wanneer er als gevolg van houtverbranding veel roetdeeltjes in de lucht hangen. Voor mensen die lijden aan inspanningsastma geldt bovendien dat aan lichaamsbeweging doen in winterse omstandigheden in sommige gevallen de kans op een astmatische reactie kan vergroten.”

Voor de rest heeft buiten sporten tijdens de koude maanden alleen maar voordelen voor onze gezondheid. “Voldoende tijd buiten spenderen verhoogt de weerstand en helpt ziekte te voorkomen”, zegt Goossens. “Veel binnen zitten, vooral in slecht verluchte ruimtes, verhoogt de kans op verkoudheden en andere luchtweginfecties.”

Valgevaar en beperkte zichtbaarheid

Een andere veelvoorkomende bezorgdheid van buitensporters tijdens de wintermaanden zijn blessures. Zo wordt er vaak gedacht dat lage temperaturen de kans op spier- en overbelastingsblessures verhogen. Goossens relativeert: “Het is nog altijd niet wetenschappelijk aangetoond dat sporten in de kou tot veel meer blessures zou leiden. Zolang je goed opwarmt en de inspanning geleidelijk aan opbouwt, is er normaal gezien geen probleem.”

Elfvoudig Belgisch kampioen op de 3.000 meter steeple en atletiektrainer Paul Thys bevestigt dat. “Alles hangt af van de opwarming. Het is aan te raden om langer op te warmen wanneer het koud is, onmiddellijk zware inspanningen leveren is geen goed idee, maar dat is het in de zomer ook niet. In de praktijk zien we in de winter zeker niet meer blessures bij hardlopers dan in de zomer, integendeel zelfs, aangezien de verleiding om de opwarming in te korten of over te slaan groter is wanneer het mooi weer is.”

Wel wijst Thys op het gevaar dat gladde plekken op de weg kunnen vormen wanneer het kwik onder nul duikt. “De juiste schoenen zijn zeer belangrijk, afgesleten of zeer vlakke zolen verhogen aanzienlijk het risico op uitglijden. Draag schoenen die zoveel mogelijk grip bieden. Er zijn de laatste tijd veel hardlopers die in de winter overschakelen op trailschoenen.”

Daarnaast is het verstandig om je training aan te passen aan de weersomstandigheden, zo is het bijvoorbeeld niet aangewezen om te sprinten op een met ijsplekken bedekte atletiekpiste. En voor de fietsers stelt Goossens: “Draag een helm. In de winter en herfst komen er altijd meer valletsels voor omdat de kans bestaat om uit te glijden door ijzel of gevallen bladeren.”

Ten slotte is het zowel voor hardlopers als fietsers belangrijk om extra aandacht te besteden aan zichtbaarheid in het verkeer aangezien het vroeger donker wordt. “Draag een fluovestje of op zijn minst fluostrips”, aldus Thys. “Er bestaan tegenwoordig ook lichten voor hardlopers die je nog beter zichtbaar maken voor automobilisten.”