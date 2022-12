Alcoholvrije feestdagen: ‘Als iemand vraagt waarom ik niet drink, antwoord ik: wat maakt het jou uit? Einde discussie’

Wijn, cava, bubbels. We krijgen met kerst waarschijnlijk weer het ene na het andere glas aangeboden, maar hoe normaal is dat eigenlijk? ‘Als iemand vraagt waarom ik niet drink, antwoord ik: wat maakt het jou uit?’

Als presentatrice Evi Hanssen op een feestje staat, voelt ze zich nog altijd een beetje misplaatst. Een buitenstaander. Een saaie tut. Omdat ze al drie jaar niet meer drinkt. Geen druppel. Ze schreef er ook een boek over, Sinds ik niet meer drink.

Hanssen (44) geeft toe: de eerste dagen, weken – nee – maanden waren lastig. Die afkeurende blikken. Moeilijk om dat glas champagne af te slaan en dan een fruitsap (‘uit pak!’) te krijgen. “Want, eerlijk: credits voor de bubbels; een saai feest wordt na twee drankjes toch een stuk leuker. Dan heb je ineens wél een goed gesprek met die duffe collega, of sta je plots op de dansvloer met je baas. Je lacht om de suffe grapjes van je moeder en verdraagt die vervelende oom beter. Het is een verbindende drug. Als je niet drinkt, komt alles heel droog binnen.”

Maar het wende, uiteindelijk. “Nu vind ik het niet meer zo’n strafkamp. Als iemand vraagt waarom ik niet drink, antwoord ik: wat maakt het jou uit? En dat is einde discussie. Ik heb alcoholvrije bubbels gevonden die lekker zijn en ik merk dat een leven als geheelonthouder aangenaam is. Ik voel me beter, fitter. Ik heb geen katers meer.”

Haar boek over het afscheid nemen van drank was zo’n succes, dat ze inmiddels met een gelijknamige theatervoorstelling door Nederland toert. Nu ze er zo mee bezig is, merkt ze hoe doordrenkt in alcohol onze maatschappij is. “Je ziet het overal. In reclames, in supermarkten in de weken voor de feestdagen, op elke kerstmarkt. Ik herken het wel, die champagnedwang.”

Campagnes als Nix18 daargelaten: alcohol is nog altijd een ‘sociale’ drank, iets feestelijks, weet Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut (Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar mentale gezondheid en het gebruik van alcohol, tabak en drugs, n.v.d.r.). “Kijk naar de jaarwisseling, dan is het ritueel om middernacht met elkaar het glas te heffen”, zegt de alcoholexpert. “Mensen spiegelen onbewust. Als de een een drankje inschenkt, doet de ander mee. Neemt je gesprekspartner een slok, dan doe jij dat ook. Schenkt iemand nog eens bij, dan sla jij niet af. Gek is dat niet: we zijn sociale dieren, daarbij hoort dat je sociaal gedrag vertoont om aansluiting te vinden.”

Je brein ervaart dat als een beloning, weet neuropsycholoog Erik Scherder. Alcohol zet een heel ‘beloningssysteem’ in gang. “Niet alleen op dat sociale vlak. Door de ethanol in alcoholische drank komen dopamine en serotonine vrij, die je een prettig en blij gevoel geven. Het ontremt je hersenen, je wordt er losser van. Dat is ook precies waarom het moeilijk is om nee te zeggen tegen een volgend drankje, want je brein wil méér van dat prettige gevoel.”

‘We waren zuipschuiten van Europa’

Van die ontremde hersenen kun je als geheelonthouder handig gebruikmaken, merkt Hanssen. “Ik dacht altijd dat ik een saai persoon was zonder drank, maar feestjes blijken saai zonder drank. Want eerlijk: vaak is de enige activiteit aan tafel zitten en drinken. Ik heb met mijn nuchtere hersenen na een tijdje wel zin in een spelletje of een winterwandeling. En omdat de remmingen van de drinkers wegvallen, stemmen ze daar vaak ook mee in. Alleen moet jij als niet-drinker wél degene zijn die het voorstelt.”

De sociale norm veranderen is ingewikkeld, zegt expert Van Hasselt. “Daar gaat tijd overheen, maar ik denk wel dat we kritischer met alcohol omgaan. In 2003 waren we nog de zuipschuiten van Europa, dat zijn we niet meer. Ouders zijn strenger geworden. Het is steeds gewoner om van die dertig-dagenchallenges te doen, en zo worden mensen ook bewust van hoeveel ze eigenlijk nuttigen.”

Voor wie nog twijfelt of alcohol wel echt zo slecht is, somt Van Hasselt het graag nog eens op: alcoholgebruik hangt samen met ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen en ziekten en speelt vaak een rol bij verkeersongevallen én grensoverschrijdend gedrag. De boodschap is dus: niet drinken tot 18. Voor volwassenen adviseert de Nederlandse Gezondheidsraad, drink niet of maximaal 1 glas per dag.

Dat we in de lockdown méér gingen drinken? Een misvatting, volgens Van Hasselt. “Want sociale evenementen als festivals gingen niet door. Alleen de mensen die drinken als ‘coping strategie’ trokken thuis vaker de fles open.”

Van Hasselt probeert zelf op feestjes een ruim alcoholvrij aanbod te hebben. Water met fruit erin, alcoholvrije gintonics en bij etentjes ‘mooie soorten thee’. “Als je wel drinkt, maar wil minderen, dan helpt het om drankjes te tellen. Schenk alleen zelf bij, zo hou je beter grip.”

En ja, ervaart Hanssen, dan word je wel eens gezien als ‘partypooper’. “Je fungeert als spiegel voor mensen die wél drinken. Dan valt opeens op hoeveel ze drinken. Vooral wie al twijfelt over zijn eigen alcoholconsumptie, zal jou als niet-drinker vervelend vinden.”

Het nieuwe jaar in springen zonder druppel alcohol

Van Hasselt adviseert om nieuwe feestrituelen te verzinnen. “Want door je kinderen Jip en Janneke-champagne voor te zetten, geef je eigenlijk een dodelijk voorbeeld: drank hoort er altijd bij.” En voor de jongvolwassenen is het nóg moeilijker om alcohol af te slaan, zegt neuropsycholoog Scherder. “Pas vanaf 25, 30 jaar krijg je controle over dat beloningssysteem en kun je jezelf remmen. Ouders zijn tot die tijd de stop. Wees dus solidair met je puberende kinderen.”

Hoe zag oud en nieuw er dan uit in huize Van Hasselt, toen haar kinderen nog klein waren? Iedereen klom op stoelen en banken en sprong klokslag twaalf gezamenlijk het nieuwe jaar in. Geen druppel voor nodig.