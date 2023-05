Albert Heijn experimenteert met ‘true pricing’. Bent u bereid de ‘echte’ prijs voor voeding te betalen?

In Nederlandse Albert Heijn-winkels kunnen klanten kiezen tussen de normale prijs of de ‘echte’ prijs, die verborgen kosten voor mens en milieu in rekening brengt. Is dat de sleutel tot een duurzamere voedselproductie?

Een koffie voor 2 euro? Of betaalt u de ‘echte’ prijs: 2,08 euro? Die keuze hebben klanten in drie Nederlandse Albert Heijn To Go-vestigingen sinds kort. De supermarktketen experimenteert met true pricing, waarbij verborgen kosten voor mens en milieu in rekening worden gebracht.

Die ‘echte’ prijs bepalen begint met de impact in kaart te brengen. Hoeveel broeikasgas en stikstof wordt bijvoorbeeld uitgestoten? Krijgt de boer een fatsoenlijke prijs? In een tweede stap moet daar een geldbedrag op worden geplakt. Dat gebeurt door te berekenen wat het zou kosten om schade aan mens en milieu ongedaan te maken of te vermijden. Hoeveel kost het bijvoorbeeld om water te zuiveren en welk inkomen heeft een Afrikaanse koffieboer nodig om zijn kinderen naar school te kunnen sturen, in plaats van ze op een plantage aan het werk te moeten zetten?

Albert Heijn werkt hiervoor samen met de Nederlandse organisatie True Price, die samen met onderzoekers van Wageningen Universiteit een methode heeft ontwikkeld om verborgen kosten te berekenen.

True Price berekende ook de ‘echte’ prijs voor havermelk en volle melk. Daaruit blijkt dat een cappuccino in plaats van 2 euro eigenlijk 2,28 zou moeten kosten, of 2,11 als u voor havermelk opteert. Het verschil zit hem onder meer in de stikstofuitstoot en de impact op biodiversiteit. Klanten kunnen vrijwillig die meerkosten betalen. Dat geld gaat dan naar Rainforest Alliance, dat er projecten mee financiert in de regio’s waar de koffie vandaan komt.

Voorlopig blijft het experiment bij AH beperkt tot koffie. “We willen met dit experiment de bewustwording over sociale en milieukosten vergroten, mensen helpen bij het maken van duurzamere keuzes en leren wat ze ervan vinden”, zegt Pauline van den Brandhof (AH). “We gaan dit na enkele weken evalueren en dan kijken hoe we hierop voortbouwen en of we dit uitbreiden naar België.”

60 procent duurder

Eerder experimenteerde ook de Duitse supermarktketen Penny al met true pricing voor onder meer appels, bananen, melk, kaas en bepaalde vleessoorten. Uit de berekeningen die onderzoekers aan de universiteit van Augsburg daarvoor uitvoerden, bleek dat producten gemiddeld ruim 60 procent duurder zouden moeten zijn. Vooral bij dierlijke producten is het verschil groot.

Kleinere spelers zetten al grotere stappen. Biologische supermarkt De Aanzet in Amsterdam vraagt al sinds 2020 ‘echte’ prijzen voor een deel van het gamma.

De 'echte' prijs van koffie volgens Albert Heijn. Beeld Albert Heijn

Op een moment dat de prijs van een doorsnee winkelkarretje doet duizelen, riskeert een pleidooi om voeding duurder te maken op weinig bijval te kunnen rekenen. Zeker wanneer het niet langer een vrije keuze zou zijn om die meerkosten te betalen. Volgens Michel Scholte, oprichter van True Price, kunnen we wat we meer zouden betalen in de winkel elders uitsparen. “Het kost nu miljarden belastinggeld om de impact van onze voedselproductie ongedaan te proberen maken, bijvoorbeeld om water te zuiveren en de biodiversiteit te herstellen”, zegt Scholte. “Dan is het toch veel logischer om het meteen goed te doen en een hogere rekening achteraf te vermijden?”

De vermelding van de ‘echte’ prijs kun je volgens Scholte ook als een soort aanvullend keurmerk zien, maar dan completer en concreter dan de labels die nu verpakkingen sieren. Het houdt niet alleen rekening met meer elementen dan sommige gespecialiseerde labels – die vaak op milieu- óf sociale aspecten focussen – maar laat ook precies zien hoe groot de kloof tussen ideale wereld en werkelijkheid is. “Wij vertalen duurzaamheid in harde data”, zegt Scholte.

Conservatieve schattingen

Hoe betrouwbaar is zo’n ‘echte’ prijs? Bij de berekening komen onvermijdelijk keuzes en aannames kijken, over waar rekening mee te houden en hoe dat in geld uit te drukken. Daarnaast zijn niet over alle aspecten gedetailleerde gegevens beschikbaar.

Bij een product als koffie, dat door veel handen gaat, kan het bijvoorbeeld lastig zijn om de precieze herkomst van de bonen te achterhalen. De onderzoekers moeten zich dan baseren op studies en rapporten over armoede en arbeidsomstandigheden in bepaalde regio’s, zonder dat ze kunnen inzoomen op specifieke plantages. “Onze cijfers zijn in die zin conservatieve schattingen”, zegt Scholte. “Dat kan een prikkel zijn voor bedrijven om meer in detail uit te zoeken hoe het er in hun keten aan toe gaat, als ze willen aantonen dat het in werkelijkheid beter is.”

De complexiteit maakt van de berekening eerder een zo goed mogelijke benadering dan exacte wetenschap. Ze maakt het bovendien lastig om voor elk product in de winkel de exacte ‘echte’ prijs te berekenen. “Dat doen voor een gemiddeld product, bijvoorbeeld rundvlees, is één ding”, zegt Erik Mathijs, expert duurzame voedselsystemen aan de KU Leuven. “Maar de impact van rundvlees uit verschillende productiesystemen kan sterk verschillen. Pogingen om true pricing op grote schaal toe te passen zijn tot dusver stukgelopen op die complexiteit.”

Mathijs denkt dat true pricing daarom louter een, weliswaar nuttig, communicatie-instrument zal blijven, dat de consument aan het denken zet over de impact van zijn aankopen. “Maar de verantwoordelijkheid om het aanbod te verduurzamen hoort niet bij de consument te liggen”, vindt Mathijs. “Het is aan de overheid om er met beleid, zoals een CO 2 -taks, voor te zorgen dat de duurzaamste optie ook de goedkoopste wordt.”

Bij ngo Rikolto, die ijvert voor duurzame voedselsystemen, wijzen ze daarnaast op de verantwoordelijkheid die voedingsbedrijven en supermarkten zelf dragen. “Bedrijven zouden de informatie over negatieve effecten moeten gebruiken om die weg te werken”, zegt woordvoerder Jelle Goossens. “Het volstaat niet om de echte prijs gewoon door te rekenen aan de consument.”