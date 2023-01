Afval is de toekomst, bewijst jonge designer Ariane van Dievoet

Brussels makerscollectief lanceert Lamp-à-terre, een hippe designlamp gemaakt van circulaire materialen. Designer Ariane van Dievoet ziet nog meer toekomst in afval.

Wat is het verhaal achter de tafellamp?

“Het concept is ontstaan uit de creatieve samenwerking tussen Avandi designstudio, de Brusselse makerspace Micro Factory en BC Materials, een start-up die stadswerven afgraaft en de grond tot circulaire leembouwmaterialen verwerkt. De lampvoet is van lokale aarde gemaakt, voor de lampenkap werken we samen met het Sloveense NotWeed, een jong bedrijf dat van Japanse duizendknoop papier maakt. Die invasieve plant vormt een bedreiging voor onze biodiversiteit, maar is perfect als duurzame grondstof voor papier.”

Beeld Jasper Van der Linden

Hoe gebeurt de productie?

“Alles wordt in het atelier van Micro Factory met de hand gemaakt. De lampen zijn te koop via pre-order, om overproductie tegen te gaan. Daarnaast organiseren we ook geregeld workshops. De lamp is zo ontworpen dat iedereen ze kan assembleren.”

Wat zijn je verdere plannen?

“Dit voorjaar open ik Augusta Gallery, een exporuimte voor circulair design in een omgebouwd familiepand op de Zavel. Zo wil ik hergebruik promoten en innovatieve oplossingen voor het afvalprobleem aanreiken. De mogelijkheden zijn er, we moeten ze alleen zien.”

Lamp-à-terre, 470 euro, in pre-order te bestellen tot 15 januari, avandistudio.com