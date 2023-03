Aardappeltaart van Yotam Ottolenghi: een klassieker op kindermaat

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: een gerecht dat zelfs kieskeurige kleuters lekker vinden.

Af en toe spelen we thuis restaurantje en dan bespreken we vooraf samen het menu. Onze jongste zoon Flynn is 4 jaar en zoals veel kinderen van zijn leeftijd vraagt hij meestal allerlei gerechten vol koolhydraten. Hij wil bijvoorbeeld brood als voorgerecht, daarna “pasta met niets op”, vervolgens gekookte aardappelen en als dessert een plakje cake. Dat menu klinkt misschien vreemd, maar ik denk niet dat Flynn de enige is die zo door zetmeel geobsedeerd is en het fenomeen lijkt me bovendien niet beperkt tot kleuters.

Flynns verlanglijstjes met zetmeelrijke gerechten deed me denken aan maaqouda, een Noord-Afrikaanse klassieker. Maaqouda zijn gefrituurde koekjes of beignets van aardappelpuree die vaak op straat worden verkocht, op zichzelf of in een broodje met harissa of tomatensaus. Ik heb ze in Tunesië en Marokko een paar keer in een broodje gegeten. Net als bij een goede aardappelfocaccia ligt het geheim in de subtiele balans van texturen – een beetje deegachtig, niet droog, wat knapperig – en de onderliggende aroma’s van rozemarijn of harissa die alle smaken samenbrengen.

Scheurbuik

Laatst wilde ik als lunch traditionele maaqouda maken, maar dat plan liet ik al snel varen toen ik me realiseerde dat Flynn misschien niet alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt als ik hem alleen zijn droommenu voorschotel – in gedachten zag ik al gruwelijke beelden van scheurbuik voor me. In plaats daarvan maakte ik dan maar een grote ovenversie van maaqouda, waaraan ik ingrediënten toevoegde die ik bij de hand had: kaas, kruiden, lente-uien en veel diepvrieserwten. Ik liet het mengsel even in hete olie bakken voordat het de oven inging, waardoor de buitenkant toch wat gefrituurd leek.

Mijn compromisversie van maaqouda was over het algemeen een succes. Deze formule werd een blauwdruk voor maaltijden waarin ik verschillende ingrediënten verwerk die ik wil opgebruiken. Spinazie doet het altijd goed, net als geroosterde paprika en mais. Alleen Flynn was niet helemaal overtuigd. “Te veel erwten”, riep hij uit. Maar die avond wilde hij het overschot met plezier opeten, tussen twee boterhammen en met een beetje ketchup erop, wat eigenlijk wel lekker was.

Beeld Andrew scrivani

Aardappeltaart met lente-ui en kaas

Bereidingstijd: anderhalf uur

Dit heb je nodig voor 6 tot 8 personen

Voor de aardappeltaart: 6 grote rode aardappelen (vastkokend, ongeveer 1 kg), schoongeschrobd / 150 ml olijfolie / 16 lente-uien (ongeveer 200 g), in fijne ringetjes / 6 teentjes knoflook, fijngesneden / zout en zwarte peper / 160 ml volle room / 3 grote eieren plus 1 dooier, losgeklopt / 85 g Parmezaanse kaas, geraspt / 3 el fijngehakte ingelegde citroen of 1 el citroenzeste / 1 tl gemalen kurkuma / 140 g rijpe cheddar, grof geraspt / 200 g feta, grof verkruimeld

Voor een versie met erwten en tijm: 200 g diepvrieserwten, ontdooid / 1 el verse tijmblaadjes, plus een paar extra takjes om te garneren

Voor een versie met rode paprika en harissa: 1 bokaal geroosterde rode paprika’s, drooggedept en grof gehakt (ongeveer 250 g) / 20 g grof gehakte verse koriander, plus 1 el extra om te garneren / 3 el harissa of 1 tl chilivlokken

Beeld Andrew scrivani

Zo maak je het

1. Doe de aardappelen in een grote pot met voldoende water. Dek af en breng aan de kook. Zet het vuur laag en kook de aardappelen tot je er gemakkelijk met een mes in kunt prikken, ongeveer 30 min. Giet af en laat goed uitlekken. Schil de aardappelen zodra ze koel genoeg zijn om vast te nemen en doe ze in een grote kom.

2. Terwijl de aardappelen koken: giet de helft van de olijfolie in een grote gietijzeren of ovenvaste koekenpan die minstens 8 cm diep is. Verwarm de pan op middelhoog vuur. Voeg de lente-uien en knoflook toe en bak ongeveer 6 min. tot ze zacht en licht gekleurd zijn. Roer af en toe. Doe nu de erwten en tijm erbij, of de paprika’s, koriander en harissa. Voeg 1/2 tl zout en veel peper toe, roer het geheel door elkaar en zet opzij.

3. Verwarm de oven tot 230°C (gewone oven, geen hetelucht).

4. Voeg de room, eieren en dooier, parmezaan, ingemaakte citroen, kurkuma, de helft van de cheddar en 1/2 tl zout toe aan de aardappelen in de grote kom. Stamp tot een grove puree die nog een beetje klonterig is. Voeg de feta en het lente-uienmengsel (met erwten of paprika) uit de pan eraan toe en roer door elkaar.

5. Veeg de koekenpan schoon, voeg de resterende olijfolie toe en zet de pan ongeveer 5 min. in de oven om op te warmen. Schraap het aardappelmengsel vervolgens voorzichtig in de pan. Strijk de bovenkant glad, bestrooi met de resterende cheddar en een paar takjes tijm (voor de versie met erwten en tijm), en zet terug in de oven.

6. Verlaag de oventemperatuur tot 200°C en bak de taart zo’n 25 tot 30 min. tot die goudkleurig is en bubbelt. Haal de taart uit de oven en laat 15 tot 20 min. rusten om op te stijven. Strooi de extra koriander erover en serveer warm, rechtstreeks uit de pan.