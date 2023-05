Aardappelgratin à la Ottolenghi: frisser dan ooit dankzij een vergeten bladgroente

Mensen vragen me regelmatig hoe een recept tot stand is gekomen. Hoe kwam ik op het idee om die twee ingrediënten op die manier met elkaar te combineren? Om eerlijk te zijn, meestal kan ik die vraag niet beantwoorden. Ik weet het gewoon niet.

De verleiding is groot om in zulke gevallen een soort redenering te verzinnen, iets als: “Ik had een vleugje zuur nodig en wat meer textuur, dus ik heb een lepeltje van dit en een snufje van dat toegevoegd.” Het is logisch dat mensen denken dat mijn creatieve proces gestructureerd is. Maar meestal ben ik niet zozeer op zoek naar een oplossing om een gerecht beter of evenwichtiger te maken. Er gebeurt iets veel grilligers, iets dat ik niet in de hand heb. De ingrediënten bepalen namelijk alles, niet ik.

Deze aardappelgratin met snijbiet, uien en sumak is een goed voorbeeld. Nu zat het recept van de traditionele gratin dauphinois al vanaf het begin goed. Dit Franse gerecht hoeft helemaal niet opgefrist of gemoderniseerd te worden. De drie ingrediënten, aardappelen, boter en melk of room (plus wat basiskruiden), vormen samen het perfecte romige gerecht. Er is geen reden om ermee te beginnen knoeien.

Duidelijk patroon

Maar dan is er snijbiet, ook warmoes genoemd. Als ik naar de gerechten kijk waarin ik in het verleden snijbiet heb gebruikt, zie ik een duidelijk patroon: als er kaas, room of yoghurt aan te pas komt, is de kans groot dat ik ook snijbiet heb gebruikt. Hetzelfde met stevige gerechten met koolhydraten. Ik grijp spontaan terug naar de stengels en bladeren van snijbiet als ik een rijk, romig gerecht of iets stevigs en hartigs wil maken.

Deze Franse klassieker wordt door de snijbiet en sumak, een specerij met een friszure smaak die ik net als snijbiet onweerstaanbaar vind, niet per se verbeterd, maar eerder getransformeerd tot een ander gerecht. De volle, fluwelige textuur is er nog steeds, net als de heerlijke geur van boter en room, maar het gerecht krijgt ook een aardse, scherpe, frisse smaak, waardoor deze versie even onweerstaanbaar is als het origineel.

En wat had ik ermee te maken? Minder dan je zou denken. De snijbiet heeft dat gewoon beslist.

Beeld NYT

Beeld NYT

Aardappelgratin met snijbiet

Bereidingstijd: 2 ½ uur

Dit heb je nodig voor 6 tot 8 personen

Voor de uien met sumak: 60 ml olijfolie / 680 g rode uien, in halve maantjes van ongeveer 1 cm dik / zout / 1 1/2 el sumak

Voor de gratin: 1,1 kg vastkokende aardappelen (ongeschild), in dunne plakjes gesneden met een mandoline / 800 g groene snijbiet, bladeren van de stengels gescheurd (gebruik de stengels in een ander gerecht) en grof versnipperd / 30 g grof gehakte verse peterselie, plus 2 el fijngehakte peterselie voor de garnering / 6 teentjes knoflook, fijngehakt / 2 tl citroenzeste, plus sap van 2 citroenen / zout en vers gemalen zwarte peper / 225 g rijpe cheddar, grof geraspt / 240 ml kippen- of groentebouillon / 3 el volle room

Voor de pijnboompitten in beurre noisette: 30 g ongezouten boter / 65 g pijnboompitten / zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven tot 180 °C.

2. Begin met de uien. Doe de olie in een grote, ovenvaste koekenpan met deksel en verwarm op middelhoog vuur. Voeg de uien en 1 tl zout toe aan de hete olie en bak zo’n 15 tot 20 min. tot ze zacht en goudbruin zijn. Roer af en toe eens. Voeg de sumak toe en haal van het vuur. Doe het mengsel in een kom.

3. Doe de aardappelen, de snijbiet, de peterselie, de knoflook, de citroenzeste, 1 el zout en 1 tl peper in een grote kom en meng alles goed door elkaar. Spatel er driekwart van de uien met sumak door en de helft van de kaas. Schraap alles in de koekenpan en strijk de bovenkant glad om de aardappelschijfjes gelijkmatig te verdelen. Meng de bouillon, de room en het citroensap in een maatbeker en giet over het aardappelmengsel. Dek de pan goed af met aluminiumfolie en zet het deksel er dan op. Zet 1 uur in de oven.

4. Haal de gratin uit de oven en verwijder het deksel en de aluminiumfolie. Bestrooi de schotel gelijkmatig met de resterende kaas en laat onafgedekt verder bakken, tot de gratin goudbruin is en begint te bubbelen (zo’n 35 tot 40 min.). Haal de gratin uit de oven en laat 10 min. rusten.

5. Bak ondertussen de pijnboompitten. Doe de boter in een koekenpan en smelt op middelhoog vuur. Voeg de pijnboompitten en 1/4 tl zout toe en bak zo’n 2 tot 3 min. tot de pitten goudbruin zijn en de boter ook bruin is geworden. Roer af en toe. Voeg ze toe aan de kom met de resterende uien.

6. Roer vlak voor het serveren de peterselie door het uienmengsel en verdeel het mengsel over de gratin.