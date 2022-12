Aanmelding zonnepanelen loopt maanden vertraging op: dit betekent het voor uw premie

Wie de tweede helft van dit jaar zonnepanelen heeft laten installeren, zal nog tot (ver) in 2023 moeten wachten op de uitbetaling van z’n premie. De vertraging bij de aanmelding van nieuwe installaties bij netbeheerder Fluvius loopt intussen op tot vijf maanden. Heeft die vertraging impact op het bedrag dat je ontvangt? En vanaf wanneer kan je dan zo’n premie aanvragen?

De verwerking van nieuwe zonnepaneleninstallaties bij netbeheerder Fluvius loopt nu al op tot vijf maanden. Dat leert navraag van HLN.be bij Fluvius. “Op dit moment verwerken we de installaties die half juli zijn aangemeld”, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. Die erkent dat het administratieve proces een stuk langer duurt dan Fluvius zelf beoogt.

“Zonnepanelen zijn véél populairder geworden het afgelopen jaar. Het aantal aanmeldingen is verviervoudigd tegenover januari. Bovendien zijn bij de controle van de dossiers een reeks menselijke checks nodig. Er zijn wel extra personeelsleden op ingezet, maar vertraging is bij een dergelijke toename niet te vermijden.”

2023

De vertraging bij de verwerking zorgt ervoor dat nieuwe zonnepaneleneigenaars langer moeten wachten op de Vlaamse premie waar ze recht op hebben. Die premie kan namelijk pas worden aangevraagd nadat de installatie is goedgekeurd door Fluvius. Daarna duurt het opnieuw anderhalve maand vooraleer de premie effectief wordt uitbetaald. Het zorgt ervoor dat wie in de tweede helft van dit jaar zonnepanelen liet installeren, tot een eind in 2023 zal moeten wachten op de uitbetaling van z’n premie.

Wel benadrukt Fluvius dat de vertraging bij de verwerking van nieuwe installaties géén impact heeft op het premiebedrag dat je ontvangt. Daarvoor wordt namelijk gekeken naar de datum van het keuringsverslag. Installaties die dit jaar gekeurd worden, zullen dus ook de premie van dit jaar - maximaal 1.500 euro - toegekend krijgen. Ook al duurt de verwerking van de aanmelding en de premie-aanvraag tot (ver) in 2023. “Niemand zal door de vertraging bij de verwerking geld verliezen”, benadrukt Fluvius. Voor installaties die na Nieuwjaar gekeurd worden, besliste Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) eerder al dat het premiebedrag halveert.

Processie van Echternach

De plaatsing van zonnepanelen lijkt dit jaar wel de processie van Echternach. De vertraging bij de aanmeldingen komt bovenop het gebrek aan onderdelen, zoals omvormers of aluminium onderstellen. Bovendien zorgt de vertraging bij Fluvius ervoor dat nieuwe zonnepaneleneigenaars die al over een digitale meter beschikken, langer moeten wachten vooraleer ze het effect ervan op hun energiefactuur zien. Wie op het moment van installatie al over een digitale meter beschikt, zal namelijk pas na verwerking van zijn zonnepanelendossier bij Fluvius voor z’n geïnjecteerde stroom een vergoeding ontvangen van z’n energieleverancier. Al verliest die daardoor geen geld.

“Wie al een digitale meter heeft en op het moment dat z’n zonnepanelen geplaatst worden al over een energiecontract mét injectietarief beschikt, zal na aanmelding immers correct worden vergoed voor de stroom die in tussentijd geïnjecteerd is”, verzekert Verdoodt. Dat geldt zelfs voor consumenten die ook al een digitale meter hebben, maar pas nadien een contract met injectietarief afsluiten. Wie op het moment van installatie nog een analoge teller heeft, zal tot de plaatsing van een digitale meter - die verplicht is wanneer je zonnepanelen laat installeren - profiteren van een terugdraaiende teller, maar krijgt retroactief wel het prosumententarief aangerekend.

Stap 1: Installatie zonnepanelen: maanden vertraging bij leveranciers en installateurs

Grote vraag bij installateurs en vertraging bij de levering van onderdelen zoals omvormers en aluminium onderstellen zorgen voor lange wachttijden. Wie nu bestelt, zal zes tot acht maanden moeten wachten, valt te horen.

Stap 2: Laat je installatie keuren

Na plaatsing moet een erkende keurder de nieuwe installatie keuren. Het is de datum van dit AREI-keuringsverslag, dat de hoogte van de Vlaamse premie voor zonnepanelen bepaalt. Gekeurd in 2022, betekent dus dat je ook de premie van 2022 krijgt.

Stap 3: Zonnepanelen aanmelden: verwerkingstijd bij Fluvius loopt op tot 5 maanden

Na de keuring is het wettelijk verplicht je nieuwe installatie aan te melden bij netbeheerder Fluvius. Dit moet gebeuren binnen de 90 dagen na de keuring. Vroeger was dit 30 dagen, de termijn werd opgetrokken door de grote drukte. De verwerking van de aanmeldingen heeft de laatste maanden grote vertraging opgelopen. Op dit moment worden de installaties die in juli werden aangemeld, verwerkt. Bij wie een analoge meter heeft, triggert de aanmelding ook de plaatsing van een digitale meter.

Stap 4: Aanvraag en uitbetaling premie: verwerkingstijd van anderhalve maand

Pas nadat de aanmelding verwerkt is door Fluvius, kan je de Vlaamse premie voor zonnepaneelinstallaties aanvragen. De hoogte van de premie wordt bepaald door de datum van de keuring. Wie z’n nieuwe zonnepanelen dit jaar liet keuren, zal dus de premie voor 2022 ontvangen. De uitbetaling volgt momenteel vijf à zes weken na de aanvraag. Dat is korter dan vorig jaar, toen je tot vier maanden moest wachten.