Aan tafel in het hippe Antwerpse Matobar: alsof je op citytrip in Milaan bent

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

Modemensen die een restaurant openen. Vreemd dat je meteen denkt hoe fout dit zou kunnen lopen: een blingblinginterieur waar je komt om gezien te worden, en gerechten die maar zozo zijn. Laat ik meteen stellen dat dit in ­Matobar van modeduo Les Hommes absoluut niet het geval is. Alles klopt hier: het concept, het menu, de ervaring. Ook dat is eigen aan modemensen: als ze iets doen, doen ze het met aandacht voor detail. De zwart-witfoto’s herinneren nog aan het modeverleden – Les Hommes kleedde popfenomeen Dua Lipa, voetballer Kevin De Bruyne en rapper Usher – maar dat hoofdstuk is voorlopig afgesloten. ­Ontwerpers Bart Vandenbosch en Tom Notte en (schoon)zus Maaike Notte gooiden zich met enthousiasme in een culinair avontuur, openden eind 2022 hun resto met plaats voor 26 personen en hebben nu al een vaste klantenkring.

Matobar is zo dicht bij Milaan als in Antwerpen mogelijk is. Bart en Tom hebben er twaalf jaar gewoond en ze weten de Milanese eetervaring perfect te vatten: een verzorgd interieur met een zekere formaliteit – witte tafellakens, zwarte stoelen – en een traditioneel menu dat niet teleurstelt. De chique versie van comfortfood. Van de grote kaskraker – spaghetti met trostomaatjes en basilicum (21 euro) – tot de papardelle al ragu rosso, met de dieprode ragout van black agnus en barbera d’Alba (28 euro) en de paccheri al ragu bianco met de witte ragout van kalfsvlees en witte wijn (26 euro), dit is de oer­traditionele Italiaanse keuken, zoals la mamma ze zondag op tafel zet.

Beeld rv

Eerst delen we een carpaccio (26 euro) en schelpjes (35 euro). Het is slurpen en knabbelen, exact wat een voorgerecht moet zijn. Daarna gaan we voor de twee succesnummers die je vreemd genoeg zelden vindt in Italiaanse restaurants: een cotoletta Milanese (40 euro), de iconische gepaneerde kalfskotelet, en de polpette alla Napoletana (29 euro), de gehaktballen met parmezaan en tomatensaus. De kotelet is sappig, het korstje krokant en niet vet. De ovengebakken aardappeltjes met saffraanmayonaise zijn een plezier. De gehaktballen smaken naar meer en doen denken aan recepten die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven. We sluiten af met een stuk taart met ricotta en geconfijt fruit, een traditioneel paasdessert. Dit is geen complexe keuken vol tierlantijntjes, dit zijn eerlijke en lekkere gerechten die het moeten hebben van de juiste ingrediënten. En van de sfeer. Het lijkt alsof we heel even op citytrip zijn geweest. Dat hebben twee hommes en één dame goed gedaan.

Kelderstraat 10, Antwerpen, matobar.be