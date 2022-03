Aan tafel bij Vintage in Kontich: een verrassing in elk gerecht

Vintage is een gerenoveerde hoeve zoals men die in Vlaanderen goed kan renoveren: landelijk vanbuiten, strak modern vanbinnen, met foto’s en op-art prints op witte muren. De tafels staan erg ver uit elkaar, misschien is dat nog een corona­opstelling, maar het zorgt voor rust. We waren blij dat we in de dit restaurant à la carte konden kiezen, maar als hoge prijzen een manier zijn om mensen richting zes (95 euro) of zeven gangen (125 euro) te sturen, dan is dat bij ons alvast gelukt. De befaamde foie op drie manieren van chef Ruben Christiaens kost 50 euro als entree, de pomme moscovite 87. Hoofdgerechten gaan van 41 (maïskip) tot 105 euro (wagyu). De immer redelijke tafelgenoot rekent uit dat het Vintage-­menu van zes gangen waarschijnlijk de betere optie is.

Dat het hier een bijzondere gastronomische beleving wordt, is al duidelijk bij de hapjes. Een koekje met veertig maanden gerijpte kaas, een aardappeltje met ossenstaart en truffel, een stukje polenta (waar krijg je nog polenta?) met aardpeer en ui, een kwartel­poot met groene chorizo. Uitgesproken smaken, verrassende ingrediënten, creatieve combinaties. Een oester is tegenwoordig nooit nog puur natuur en wordt ook hier geserveerd met komkommer, appel en verbena.

In elk gerecht zit een verrassing. We proeven de traaggegaarde zalmforel met kappertjes en broccoli, maar wat is dat witte schuim? De kelner moet telkens de keuken in met onze vragen. De kreeft en de paksoi zijn duidelijk, maar wat is de gele vlek? Het blijkt een sabayon van kreeft. Daar is de kip en de misosaus, maar dan wel omringd door kalfsjus, paddenstoelen en polenta. Chef Ruben Christiaens houdt het niet alleen smakelijk, maar ook boeiend.

We worden verwend met twee desserts. Een umeboshi (Japanse pruim) met witte chocolade en hibiscus. Een hazelnootboterijsje met chocolade en duindoornbessen.

Vintage was een opgemerkte stijger in Gault & Millau en je begrijpt waarom. Dit is een chef die durft en vertrouwen heeft in zijn kunnen. Bij het naar buiten gaan krijg je het menu mee, ondertekend door chef Ruben en zaakvoerders Steven Wullaert en Eva Van Ginneken. Zo overtuigd zijn ze dat je je deze avond wilt herinneren.

Vintage, Rijkerooistraat 14, Kontich. vintagekontich.be