Aan tafel bij Victor in Antwerpen: gezellig, persoonlijk en warm

Toen Victor-Camilla terugkeerde uit Londen – “Corona maakte het werken in Engeland erg moeilijk. Ik was chef van een restaurant dat nu eens tien dagen open mocht, en dan weer moest sluiten. Ik werd er gek van” – wist ze wat ze wilde: een gezellige plaats waar allerlei soorten mensen zouden komen aanwaaien; waar je originele en verrassende smaken op je bord krijgt, zonder dat de gerechten te intimiderend worden; een keuken die vers, lokaal en gelaagd is, zonder te verfijnd te zijn. En vooral: geen opgelegde gangenmenu’s, maar een heuse kaart, vol met schotels om te delen. “Als je met zijn vieren komt, dan is dat ideaal”, zegt Victor. “Dan kan je eigenlijk gewoon de hele kaart bestellen.”

De keuze is beperkt maar boeiend. Er is geen onderverdeling in voor- en hoofdgerechten, je neemt waar je zin in hebt. Bij ons eerste glas cider bestellen we een oester met groene kruidengranité (5 euro), fris en zoet, en de bloemkooltempura met yoghurtsaus (11 euro). We slurpen en dippen, breken stukjes af en sharen. Ik zie aardappelen passeren en wil ook crunchy krieltjes met groene harissa en ricotta salata (10 euro). Een berg koolhydraten met kaas bovenop, so shoot me. De porties zijn ruim, maar deze keuken maakt me overmoedig. De paté en croute met gepekelde groenten (16 euro) is blijkbaar al een klassieker en dus uitverkocht. Het andere succesnummer: de gegrilde inktvis – krokant en zacht – met wortel, pinda crumble en bieslook sabayon (18 euro) is er nog. En laten we dan ook de rode mul met bouchotmosseltjes en lamsoor (30 euro) nemen. Alleen omdat er eton mess, een Engels dessert op basis van meringue, aardbeien en slagroom (11 euro) bij de desserten staat, houd ik me in.

Victors aanpak wordt steevast rock-’n-roll genoemd. De ongedwongen en spontane composities op het bord passen bij de bakstenen muur, de houten caféstoelen en de familiefoto’s. Gezellig, persoonlijk, warm. Alsof het er allemaal vanzelf zo gekomen is, maar dat betekent alleen maar dat het goed werd bedacht. Het is een mooi gevoel om in een restaurant te zitten dat zo duidelijk zijn plaats opeist in een opkomende buurt en in het culinaire landschap.

Victor, Sint-Paulusplaats 25, Antwerpen. restaurantvictor.be