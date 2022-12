Aan tafel bij Ukiyo in Stekene: ‘Bij het binnenkomen moeten we even knipperen’

Sommige restaurants worden nooit opgemerkt en andere schoppen het na acht maanden al tot in een restaurantgids, zoals Ukiyo met haar 13,5/20 in Gault&Millau. Wanneer ik hier op het lunchuur verwelkomd word in een gedimde cocktailbar, moet ik even knipperen.

Klassieke cocktails, een heuse champagnekaart en fingerfood doen de spanning stijgen. Je vergeet op slag dat je in Stekene vertoeft. Maar voor we aan het serieuze werk beginnen, krijgen we een zuiverende infusie van zwarte thee aangereikt.

Vanuit de bar in het koetshuis strekken we de benen tot de gerenoveerde pastorijwoning waarin het restaurant is ondergebracht. We nestelen ons met twee aan een met linnen ingedekte ronde tafel met een prima uitzicht op de open keuken onder leiding van de 25-jarige Bodi de Munck. Samen met zijn broer – en sommelier – Timothy is hij de eigenaar van Ukiyo. Op de keukenmuren worden ingrediënten en technieken opgelijst. En dat mag ook wel: de Frans-Japanse traditie die Bodi verweeft met lokale ingrediënten, ligt niet voor de hand.

De hapjes starten vreemd genoeg zoet (een macaron met kippenlever en pistache), maar gaan gelukkig over naar umami (misosoepje) en zilt (maki van geelvinmakreel).

We passen voor het menu van de chef (45 tot 97 euro voor 3 tot 6 gangen) of ‘omakase’, zoals dat in het hedendaagse belevingslexicon heet. Kiezen is toevallig een van onze specialiteiten.

De wilde zeebaars (24 euro) is gegaard in kombu (goed voor de smaak én verteerbaarheid) en wordt afgewerkt met een jus van karnemelk. Mijn langoustines (39) zijn behalve klein en dapper ook perfect gegaard. De gefermenteerde tomaat en energieke sambal zorgen voor een wervelende samenhang met de XO-saus.

De wachttijden lopen intussen stevig op. Als liefhebber van kleinwild zwicht mijn gezelschap voor patrijs met zwarte look (33) terwijl ikzelf vertwijfeld naar de gepekelde venkel boven op mijn tarbot (39) staar. Zelfs aan mijn klassieke mousseline komt soja te pas. Soms kan je zo dwangmatig iets willen toevoegen dat je alleen maar verliest.

Het dessert met houtskoolijs en bonenpasta klinkt zo vergezocht dat espresso martini (15) een uitweg biedt.

Ondernemen als jonge telgen binnen een familiestructuur is lovenswaardig, maar focus en consistentie zijn dat ook.

