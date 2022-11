Aan tafel bij Tazu in Antwerpen: we maken er een boeltje van, maar het eten is lekker

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

Een goede ervaring begint bij een warme ontvangst en die krijgen we niet in Tazu. Men vindt onze naam niet meteen op de computer en dat levert zo’n cynische blik van de host op dat we vrezen terug aan de deur te worden gezet. Terwijl er genoeg plaats is. In de sushibar, de bistro of de cocktaillounge. Het is best een fijn systeem, die verschillende kamers: je kiest waar je begint en weet niet waar je eindigt.

Wij hebben gereserveerd in de bistro, een rustige plaats met rode muren en houten tafels, de minst opmerkelijke van de drie zalen. Tazu wordt geroemd om zijn cocktails (18 euro) dus we gaan meteen voor een Sazerac (rye whisky, demerara, absint en een praline ernaast) en een Pennicilin (whisky, gember en limoen). Het zijn Mad Men-cocktails: elegant en glamoureus. Tazu levert een combinatie van koud en warm Aziatisch fusion food. We willen de sushi- en sashimiselectie van de chef (34 euro voor 26 stuks) delen. Daarna kiezen we het varkensvlees met gember en uien (26 euro), de geroosterde bloemkool (16 euro), makreel met miso (17 euro) en de gelakte aubergine (15 euro). Wij hadden de rauwe visjes als voorgerecht gezien, maar alle schotels komen tegelijkertijd. Dat is de gewoonte in een sharing­restaurant, wordt ons – weliswaar erg vriendelijk – verteld. Als we het anders hadden gewild, dan hadden we dat moeten specifiëren. Dat klinkt redelijk, vinden we, ook al staat die regel niet op het menu vermeld. Later zullen we van de ons omringende tafels net dezelfde kreet horen: waarom komen al onze schotels tegelijkertijd? Vreemd dat de service zich daar niet aan aanpast.

Beeld rv

Het eten maakt veel goed. Ik heb een zwak voor alles wat gelakt is, voor de hartige en diepe smaak van miso, voor gebakken gember en ui. Chef Rik van Hooydonck serveert veel van mijn lievelingssmaken. Ook hier een kleine service-­ergernis: het zijn schotels om te delen, maar er liggen geen lepels op tafel. Vermoedelijk is iedereen beter dan wij in het hanteren van de eetstokjes, want wij maken er een boeltje van. We rukken de aubergine uit elkaar, stompen de bloemkool fijn en massacreren de vis. Het varkensvlees is gelukkig voorgesneden.

We vinden het erg vervelend dat we licht geïrriteerd van tafel gaan en proberen dat gevoel weg te spoelen met een off-grid (gin, vermout, ananassap, absint en yuzu) in de sfeervolle cocktaillounge. Dat lukt aardig, al hebben we er twee nodig.

Vlaaikensgang 8a, ­Antwerpen, tazu.be