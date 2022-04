Aan tafel bij Rosetta in Antwerpen: als alles op is, willen we opnieuw beginnen

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

“Jullie hebben veel besteld. Maar als je je niet meteen op het brood stort, is dat waarschijnlijk geen probleem”, raadt het meisje dat ons bedient aan. Maar wat doen we? We verslinden het brood alsof er vanaf morgen geen meer gebakken wordt. Met die stijgende graanprijzen weet je natuurlijk maar nooit. En het is superlekker. Krokant vanbuiten, heerlijk zacht en een beetje zoet vanbinnen. Gloeiend warm en kraakvers geserveerd.

Rosetta wordt omschreven als een mediterraans restaurant, gespecialiseerd in de kleurige en verse keuken uit Israël. ‘Sharing is caring’ is het motto en we kijken licht afgunstig naar de andere gasten die met z’n zessen zijn gekomen en bijna de hele kaart kunnen bestellen. Wij moeten helaas een keuze maken. Voor ‘beginners’ is er het Dipping’s menu met hummus, labneh, gegrilde aubergine en een serie salades (vanaf 35 euro); gerechten die moeiteloos hun weg naar elke zomertafel hebben gevonden en die altijd opnieuw smaken.

Maar we gaan voor wat we nog niet geproefd hebben: de geroosterde bloemkool (15), de scampi’s in een witte wijn-saffraansaus (19), de gepaneerde stukjes kip met harissamayonaise (16) en de steak, gemarineerd in verse kruiden, met aardappelmousseline (28). De bloemkool is zacht en knapperig tegelijkertijd, zoals het hoort, en ligt op een laagje hummus. De stukjes kip zijn onder hun krokant korstje zacht en mals. De reepjes steak smelten net zo snel als de aardappelmousseline. De saffraansaus bij de scampi’s zou ik als soep kunnen eten.

De gerechten zijn vers, bedolven onder de frisse kruiden, afgewerkt met een crispy laagje uitjes of een smakelijke saus. Het is Israëlische soulfood op z’n best: geruststellend, warm en liefdevol. Een keuken waar de gezelligheid primeert; een tafel vol schalen en kommen, om met vrienden en familie van te genieten.

We hebben nog plaats om de twee desserts uit te proberen. De malabi (een romige pudding met rozenwater en kokos, 12) en de brownie met ijs (12). Als we klaar zijn, willen we helemaal opnieuw beginnen.

Volkstraat 17, Antwerpen, rosettaantwerp.be