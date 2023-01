Aan tafel bij restaurant Dojo in Antwerpen: probeer maar eens naast die aroma’s te proeven

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Tijdens mijn reservatie in het restaurant van een voormalige yacht chef fantaseer ik sappige Below Deck-scenario’s bij elkaar. Niets van die Amerikaanse scripted reality achter de garagepoort van Dojo – vernoemd naar een Japanse gevechtszaal. Via een door neon verlicht gangpad strijden we ons een weg langs een laboratorisch aandoende keuken naar onze tafel.

In de Antwerpse Slachthuisbuurt serveert Dennis Ekisola op vrijdag en zaterdag één menu voor al zijn gasten. Behalve op ingrediënten van de allerhoogste kwaliteit legt hij daarbij de nadruk op techniek. Gelukkig niet om op te scheppen, wél vanwege de smaakervaring.

Koji is een regelrechte obsessie. Met deze goed­aardige schimmel ent hij vlees, vis én groenten om de smaken voller (umami!) en de texturen steviger te maken. Toch start onze avond klassiek Frans: met een tataki van Gillardeau-­oester en een wiercracker, een coquille met aardpeer én een brioche, verrijkt met wagyuvet.

Tot de heerlijke o’toro, het vetste deel aan de buik van een blauwvintonijn, komt aanspoelen met het crèmige zeelandschap van een in soja opgelegde eidooier en de punch van verse wasabi. Loepzuiver zijn dan weer de stukjes dry-aged hamachi die in vetheid, textuur en smaak verschillen, gemarineerd in koudgeperste sesamolie en afgewerkt met gedroogd shisopoeder. De gerijpte makreel die volgt, is zo intens dat hij ons en zijn garnituren kopje onder dreigt te duwen. Net op tijd werpt het gerecht met duizelingwekkende dry-aged zalm, rijst en in sake gemarineerde foreleitjes ons een reddingsboei.

De portie gerijpte zeeduivel met shiitakes in een XO-saus is zo miezerig dat het lijkt alsof we inderhaast nog wat comfortfood geserveerd krijgen: een kom sobanoedels met gefermenteerde pompoen en spinazie. Alleen, die is kouder dan lauw.

Terwijl het wagyu-vet bij het hoofdgerecht wegsmelt op mijn tong, kom ik tot de vaststelling dat ik al lang gestopt ben met het tellen van food miles. Eerlijk: probeer maar eens naast de geconcentreerde structuur en de geweldig aardse aroma’s van dit vlees te proeven.

Waarna de chef op een hoogtepunt stopt en alle zoetekauwen lik op stuk geeft. Stoer, alleen de wachttijden en de afwezigheid van service waren dat vanavond een stuk minder.