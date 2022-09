Aan tafel bij Plein 25 in Elsegem: gemoedelijk zonder nonchalant te worden

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Sommige chefs hebben niets met fermentatie, koken op open vuur, hippe toeters, spannende bellen of een daaruit voortvloeiend godcomplex. Toch staat chef Jan Nijs al haast mijn hele leven op mijn radar. Mijn grootmoeder nam me als 6-jarig ukje maar wat graag mee uiteten naar De Hermelijn, zijn voormalig restaurant in Wannegem-Lede.

Vandaag volg ik Jan 10 kilometer verderop naar Elsegem, waar Gault&Millau hem dit jaar fêteert als ‘Ambachtsman van het Jaar’. Hoewel, het bordje met gedroogde coppa dat ons aan tafel opwacht, straalt in de najaarszon eerder een verschrompeld welkom uit.

Niet getreurd. Het krijtbord kondigt een nobele productkeuken aan. Zo gaat het van tomate crevette tot dorade in zoutkorst. De prijzen zijn pittig maar onze nieuwsgierigheid wint.

Op aanraden van zeer enthousiaste medegasten op het terras kiezen we voor ‘een bord gebakken schaal- en schelpdieren’ (28). Mijn hart maakt een sprongetje wanneer ik een kom boorde­vol mosselen, venusschelpen, gamba’s tot zelfs kreeftenstaart voorgezet krijg, met onderin een Oosterse bouillon van pepers en gember.

Beeld rv



In het bord van mijn vader, die vandaag mee aan tafel zit, laat de chef verse kroketten van duif (18) vergezeld gaan van een Chinese vijfkruidenmayonaise. Dat gerecht valt zo in de smaak dat ik als hoofdgerecht resoluut hoeveduif Clamart (38) bestel, een keuze die mee wordt aangestuurd door de verse erwtjes en hanenkamzwammen. Behalve de rosé duivenfilet en sappig gearroseerde billen is ook de krachtige saus, die flirt met de grens van romigheid, naar mijn zin.

Na onze eerste happen laten we onze borden een tafeldans maken, waardoor ik ook van de versgebakken zeetong (36), die moeiteloos van de graat glijdt, proef, net zoals van de tranches black angus (44) met hun volle, gerijpte smaak.

Hierna kan er geen huisgemaakt dessert meer bij, zelfs geen frambozensorbet met perzik en amandel. We ronden af met een digestief en huisgemaakte cannelés de Bordeaux. Gelukkig is Plein 25 geen pretentieus restaurant waar je je buik dient in te trekken.

Jan Nijs is een vakman in de pure betekenis van het woord. De producten die hij aankoopt, bewerkt hij met verve, en zijn keuken is ronduit gemoedelijk zonder ook maar één moment nonchalant te worden.

Elsegemplein 25, Wortegem-Petegem. Gesloten op ­woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen, 056 60 25 25, plein25.be