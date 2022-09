Aan tafel bij Octave in Antwerpen: chocolade is de smaakmaker, maar het blijft subtiel

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

Ik hou niet van de architectuur van Michael Graves, zelfs niet in Disneyland. Ik heb altijd de indruk dat het plafond op mijn hoofd valt en dat er niet genoeg licht en lucht in de ruimte is. Dat heb ik bij Octave helaas ook. Het restaurant zit op het gelijkvloers van de Radisson blu, vroeger het Astrid Park Plaza hotel, door Graves getekend met zijn kenmerkende pastelkleurige bouwdooselementen. Er is veel moeite gedaan om het restaurant aantrekkelijk te maken in mosgroene en poederroze Miami-art-decostijl. Het blijft donker. Dat is jammer, want het eten verdient de grandeur van een rumoerige brasserie met kroonluchters en witte gesteven tafellakens.

“Raad eens waarom dit brood zo zwart is”, vraagt de bediening. Omdat er choco­lade in verwerkt is, want Octave is het restaurant van belevingsmuseum Chocolate Nation. Er wordt in Octave hier en daar met de cacaoboon gewerkt. Zo zijn er bitterballen van varkensrilettes met mosterd-ganache-­melkchocolade (12 euro voor 6 stuks) of gegrilde iberico presa met artisjokrisotto, jus en Mexicaanse chocolade (28 euro). Maar het blijft discreet en gepast, de chocolade wordt nooit een gimmick.

Beeld rv

De kaart bevat zowel moderne als tradi­tionele brasseriegerechten. Goujonettes met verse tartaarsaus (12 euro), maar ook tempura van groenten met sukiyakidip (12 euro). Traditioneel als we zijn, gaan we voor de garnaalkroketten (22 euro voor 2 stuks) en de artisjok met mosterdvinaigrette (14 euro); wat een plezier om dat op de kaart te zien. De kroketten zijn crispy aan de buitenkant en vloeibaar vanbinnen. Zoals het hoort. De artisjok is heerlijk peuzelen, de dip net vast genoeg. Daarna volgen kabeljauw à la nage met puree (30 euro). De vis valt mals uit elkaar, de puree bevat een beetje polenta voor een stevige beet. De vol-au-vent met mousselinesaus en handgesneden frietjes (24 euro) is verrassend licht en lekker. De zwartpootkip is wat taaier, maar smaakt.

Als dessert delen we de dame blanche (12 euro). Het vanille-ijs valt tegen en de cacao nibs onderaan hadden niet gehoeven. Het enige minpunt in een fijne brasserie­keuken.

Koningin Astridplein 7, Antwerpen, woensdag t.e.m. zaterdag open, octaveantwerp.be