Aan tafel bij Nage in Antwerpen: genieten in vijf gangen

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

‘We noemden het restaurant ‘Nage’ omdat we zo dol zijn op alles wat uit de zee komt”, legt chef Koen Lenaerts uit als hij aan onze tafel gedag komt zeggen. Wij vinden dat het ook ‘Wit’ had kunnen heten, omdat veel gerechten die kleur hebben. Of ‘Melk’ omdat het in veel borden aanwezig is. Maar dat is volgens Koen grotendeels toeval. ‘Trompe l’Oeil’ was ook een mooie naam geweest, want bij ‘Nage’ is die avond niets wat het lijkt.

We zijn verplicht om het vijfgangenmenu te nemen (68 euro), waar je nog wat aan kan sleutelen: 10 euro extra voor gerijpte entrecote uit de Kempen, plus 6 voor de kazen van Van Tricht. Onze drie hapjes vooraf worden aangekondigd als een choux, een tostada en charcuterie. Het soesje bevat makreel – dat is schrikken. Het toastje is bedekt met zeebaars en de charcuterie is ham die in de mond smelt.

Als voorgerecht zijn er scheermessen, een zeldzaamheid. We verwachten een bereiding met ui en knoflook, maar we krijgen het eerste witte bord van een hele reeks die avond. De scheermessen worden bedekt door een laag karnemelk, luchtig en zacht, met rondjes radijs en mierikswortel. Het is fris, lekker en verrassend. Ik ben dol op schorseneren, en altijd erg blij als ik ze zelf niet moet schoonmaken. Onze gelakte schorseneren zijn lekker krokant en liggen onder een schuimige witte saus, gemaakt met het vocht van de scheermessen.

Idem voor de heerlijke rundswangen en gerookte aardappel, alweer wit. Alles is wit. Behalve de witte bonen want die zwemmen zoals dat hoort in een beetje tomatensaus, naast een zacht stukje pluma iberico. En nu het toch over pluimen gaat: ‘Nage’ verdient er een voor de perfect gedoseerde porties. Een verplicht vijfgangenmenu doet me meestal zuchten, maar dit keer krijg ik het allemaal op. Ik geniet van elke gang, tot en met het île flottante met saffraan, een zoete wolk van een dessert. ‘Nage’ is een fijne verrassing, een creatieve en persoonlijke keuken in een ontspannen en informele omgeving. Moderne en luxueuze gastronomie, in een simpel wit jasje.

Reyndersstraat 17, Antwerpen,restaurantnage.be