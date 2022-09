Aan tafel bij Misera in Antwerpen: laat ons wel wezen, u móét hierheen

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Het gebeurt zelden dat het openingsbeeld op een restaurantwebsite zo prikkelend is. Van kleurzetting tot lettertype en geënsceneerd stilleven: kunstzinnig is hier een understatement.

Dat het nieuwe restaurant van Nicolas Misera met de slagzin ‘A la vie d’artiste’ uitpakt, verbaast dan ook niet. Chef Nicolas refereert daarmee aan zijn overleden vader Hans, die naast gepassioneerd kunstenaar ook herinnerd wordt als de allerjongste sterrenchef van ons land.

Nicolas zelf ging in de Provence voor Wout Bru koken, leidde in opdracht van slager Hendrik Dierendonck vleesrestaurant Carcasse* (St.-Idesbald) en zette voor topchef Sergio Herman AIRrepublic* ­(Cadzand) op de kaart. Hoewel de onderlinge stijlen van zijn leermeesters ver uit elkaar liggen, hebben deze restaurants één ding gemeen: de Michelinsterren aan de gevel.

Zou dat ook de bedoeling zijn met Misera? Van laag inzetten is er alvast geen sprake. De hapjes die geserveerd worden, zijn betalend. Niemand dwingt ons om ze te bestellen, maar ik wil ze absoluut niet missen. Ik twijfel even maar kies resoluut voor otoro (35 euro). In plaats van tonijnbuik serveert ­Nicolas een versie met gerookte Oosterschelde-paling in een jus van geroosterde tomaat, opgefrist door zure room en behaaglijk vlezige perzik. Scherp, vol en kruidig: deze bloody palingcocktail heeft het allemaal. De brioche ‘Hans Misera’ (28 euro) die behalve met kreeft en truffel ook gedrapeerd is met ­varkenspoot (!) slaat in als een bom.

Bij onze voorgerechten moet maître Willem Broos zo ver over het brede blad van de open keuken strekken dat het even lijkt alsof hij een buikdans gaat inzetten. Dat treft, want mijn technisch zuivere sashimi van zeebaars (26 euro) swingt als een trein. De combinatie van ponzuvinaigrette met volle ­rauwmelkse room maakt het feestmaal compleet. Naast mij trekt horsmakreel (24 euro) intussen ­baantjes in een ­golfslagbad van groenekruiden­vinaigrette en gekonfijte zomergroenten.

Mijn catch of the day (45 euro) is zonnevis. Ook hier weer kiest Nicolas voluit voor het seizoen door een zuiders landschap van doperwten, tomaat, courgette en artisjok. De wilde tarbotmoot (58 euro) van mijn partner is niet alleen perfect gegrild; ook de kokkels en het bijgeleverde kannetje met saus van vin jaune stuwen het gerecht omhoog.

Uiteraard hapert het tempo soms en komen niet alle topingrediënten van dichtbij, maar dat overstijgt de chef in zijn vrijbuitersstijl. Laat ons wel wezen: u móét hierheen.

Michel de Braeystraat 18, Antwerpen. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag­middag, 03 644 16 65, nicolasmisera.com