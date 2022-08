Aan tafel bij MÁS in Brugge: lekkere finale met verse taco’s

Buiten onze landsgrenzen is het al langer een bekend fenomeen: Mexicaanse taqueria’s die inzetten op kwaliteit en zo de plakkerige en zoete taco’s uit onze nachtmerries verdrijven. Denk maar aan Rosio Sanchez die, nadat ze in Noma had gewerkt, het Mexicaanse gat in de markt vond en momenteel in Kopenhagen meerdere restaurants runt.

Ook bartender Ran Van Ongevalle deed eerst internationale topervaringen op (o.a. in The Artesian in Londen) voor hij besliste om naast zijn cocktailbar (Bar Ran) een Mexicaans streetfoodrestaurant te openen.

In MÁS komen de cocktails van de tap. Daardoor hebben de medewerkers meer tijd om hun gasten persoonlijk te benaderen. Onze paloma (tequila, limoen en grapefruit; 13 euro) en frozen margarita (tequila, cointreau, limoen en peper; 13 euro) zijn allerminst slappe aftreksels. Voor het mondgevoel zit er rond de glasrand van mijn paloma zelfs een kruidenkraag.

Op het menu prijken naast taco’s ook snacks (chorizokroketten, 11 euro), bijgerechten (ceviche van zeebaars, 14 euro) en desserts (espresso martini, 13 euro).

Beeld Femke Vandevelde

Tegen padron peppers (9 euro) met chipotle­saus – de suggestie van de dag – zeggen we alvast geen nee. Er is gelukkig gedacht aan een onderleggertje voor de sausspatten en zoutvlokken. Ook de varkensspiesjes (10 euro) gaan mooi samen met de gegrilde lente-ui en de chimichurri. Bij de heerlijk krokante gefrituurde kip (11 euro) hoort dan weer een pittig gerookte ketchup op basis van Fumata. Dat is een hot sauce van het Brusselse SWET-collectief. Hoewel we na dit comfortfood wat werk hebben met onze mondhoeken en vingertoppen te reinigen, vallen de gerechten nooit vettig of zwaar.

De finale wordt ingezet met verse taco’s. Ik zie dat er lucht tussen de verschillende laagjes zit, dat is een goed teken voor de textuur. In de rundstaco (12 euro voor 2) is het draderige vlees wel heel erg slow cooked, daar kunnen zelfs de guacamole en de gepekelde rode ui niet tegenop. De smaken van de vegetarische versie (10 euro voor 2) zitten beter met gegrilde pompoen en feta, een stevige combinatie die slim wordt opgefrist door groene salsa.

Boven alles blijft hier het levendige tempo, dat de gastvrijheid nooit in de weg zit, me bij. MÁS slaat een gat in de markt zonder bijhorende krater in je portefeuille. Snel meer!

MÁS, Academiestraat 10, Brugge. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag.