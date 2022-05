Aan tafel bij Les Années Folles in Antwerpen: dit ‘verborgen pareltje' overtuigt nog niet helemaal

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

We hadden veel goeds gehoord over deze plaats: creatieve keuken, dagverse ingrediënten, vriendelijke service, een verborgen pareltje. Les Années Folles is alvast een erg aangenaam en gezellig restaurant waar goudkleurige accenten en een mooi glasraam de jaren 1920 tot leven roepen – al was Les Années Vintage ook toepasselijk geweest. Er is ruimte voor misschien een twintigtal mensen, en ze gaan allemaal voor het menu van de chef, voor de volledige verrassing. Niet dat je een keuze hebt. Het is vijf

(72 euro) of zes gangen (84). Het menu staat zelfs nergens neergeschreven, chef Gino of gastvrouw Katja komen zelf tekst en toelichting geven bij elk gerecht. In het geroezemoes gaat veel verloren zodat we ons vaak zitten af te vragen: wat voor een krokantje was dit? Een bedje van wat?

Beeld Lene Kemps

De hapjes happen snel weg. Er is een broodje met zwarte pens en poeder van rode ui dat smaakt naar meer, en een heuveltje kaas met furikake (een strooisel van gedroogd zeewier, sesam en tonijnvlokken) waarvan ik wel een berg zou op krijgen. In de eerste gangen overheersen zure smaken. Onder de pieterman proeven we de asperge niet. Het krokantje is flauw van smaak en ziet er goed uit met zijn gele bloemetjes, maar het brengt weinig bij aan de makreel die het verbergt.

De surf ’n’ turf is dan weer wauw. Een perfecte langoustine onder een stukje dry aged Txogitxu beef, omringd door de mooiste groene erwten in een langoustinebouillon. Zoals tegenwoordig in veel restaurants wordt hier kaviaar als luxe-extra aangeboden (15) maar we kunnen best zonder.

Het hoofdgerecht biedt zich weinig esthetisch aan als enkele bruine hoopjes. Het blijken een stukje duif, een puree van Japanse mispels en zachte gekaramelliseerde raapjes, met een duifkroketje als plus. Wie geeft om decoratie als het lekker is? Ook in het chocolade-en-ijsdessert zitten Japanse accenten, shiso (Japanse basilicum) en sakura (Japanse kers).

Het is een perfect uitgedokterd menu, opgebouwd rond zuur en zoet, met veel Japanse smaakmakers. Toch zijn we niet hélemaal overtuigd.

Mechelsesteenweg 112, Antwerpen, lesanneesfolles.be