Aan tafel bij Lento in Antwerpen: gezellig, smeuïg comfortfood en... honderd procent vegan

Lene Kemps buigt zich over een culinaire hotspot.

Zal een vegan restaurant zijn publiek gevonden hebben in een Antwerpse straat die toch vrij toeristisch is, vragen we ons af. Lento zit die donderdagavond vrij vol, dus daar is ons antwoord. Een ietwat onhandige lange ruimte werd in aparte opeenvolgende kamers opgesplitst, die elk hun eigen lichtkwaliteit lijken te hebben, alsook hun eigen publiek. Het blijkt een winnende combinatie: lekkere mocktails en cocktails, en een gezond plantbased menu.

Ik moet mezelf er altijd even aan herinneren wat vegan is – geen enkel dierlijk product; ook geen melk, boter, kaas en eieren – als het eten bij Lento op tafel wordt gezet. Het ziet er zo piekfijn uit, zo verzorgd, en hoe doen ze ’t voor die prijs? Voor één keer ben ik absoluut niet ontstemd over het verplichte drie- of viergangenmenu (35 euro of 41 euro). Ik begrijp dat je geen kwaliteit kan leveren als je de keuze niet beperkt, en dat het ook de duurzaamheid ten goede komt. Minder keuze betekent minder voedselverspilling.

Beeld Lene Kemps

Beeld Lene Kemps

Ik begin met witloof in rolletjes van chioggiabiet met peterseliewortel en miso. Het is erg lekker, al kan ik niet alle ingrediënten thuisbrengen. De puree onder het witloof smaakt naar pompoen, dat zal dan de peterseliewortel met miso zijn. De granaat­appelpitjes op het bord hadden niet gehoeven. Tafelgenoot proeft niet waarom zijn kroketje Zeeuws genoemd wordt, maar geniet van de smaak van savooikool op een schuim van gele curry en citroen. Ik ga verder met een heerlijke risotto met stukjes kastanje en onderaan twee partjes pompoen in een kruidenkorst. Dit keer vind ik de slierten pompoen bovenop het gerecht niet nodig, want ze smaken droog. Tafelgenoot is blij met pasta met roomsaus en girollen. Het is een echt herfstmenu, heel gezellig en smeuïg comfortfood. Alsof je bij je grootmoeder eet, als die haar tijd ver vooruit zou zijn geweest en vegan kookte. Het dessert is voor mij vreemd genoeg het enige minpuntje, omdat het zelfs voor mij als absolute zoetekauw wel erg zoet is. Van een tarte tatin met versgedraaid sinaasappel-kaneelijs en slagroom verwachten we ook citrus- en houtachtige tonen. Maar je grootmoeder vergeef je veel. We kijken uit naar wat ze volgende keer kookt.

Oude Koornmarkt 44A, Antwerpen en Zuivelmarkt 34, Hasselt, restaurantlento.be