Aan tafel bij Laila by Boker Tov in Antwerpen: strak en sexy, maar ook sensueel en lekker

We waren niet helemaal gecharmeerd door de vermelding ‘fine dining & dirty dancing’ op de website van het restaurant. We keken uit naar het eten, maar niet meteen naar de discomuziek. We waren licht verontwaardigd over de 100 euro voorafbetaling voor twee personen, en over de donder-en-bliksempreek over wat er zou gebeuren als je de reservatie geen veertien dagen op voorhand zou annuleren. We werden niet gerustgesteld door het zwarte leer, de gouden logo’s en hoge hakken die met ons in de lift naar het rooftoprestaurant gingen. Dat zal ons leren. Laila by Boker Tov bezorgde ons een heerlijke avond. We zouden zelfs het dansen zelf hebben ingezet.

Als er dan een mooi terras is en een perfect panorama, moet je er het beste van maken. Een sumagroni (negroni met een sumak­infuus, 17 euro) en een whisky sour (18 euro) met zicht op de zonsondergang en we willen er eigenlijk niet meer weg. Dat het lage tafeltjes en loungezetels zijn, wat we anders heel onhandig vinden, is van geen belang. Het personeel buigt door de knieën om ons gehurkt uit te leggen wat er op ons bord ligt, wat eigenlijk best gezellig is. De eerste drie hapjes van het verplichte negengangenmenu (99 euro) zijn smaakbommetjes: pani puri (een deegballetje gevuld met aardappel, currykruiden en chermoulah), latkes (aardappelkoekjes met forel­eitjes en yoghurtdip), challah (het traditionele brood met gerookte paling, appel en kaviaar).

We herkennen elk hapje uit de traditionele oosterse keuken, maar alles heeft een plus. Espuma van Israëlisch bier bij de pani puri. Zure tahinidressing bij de lamsboreka, een krokant filodeeg met lam. Gefermenteerde citroen en arak op de hamachi makreel. Zwarte olijven en feta bij een rokerige baba ganoush. Een geroosterde bloemkool met aardpeer, miso en hazelnootjes. Cholent, de typische Joodse stoofpot, is een ribbetje dat uit elkaar valt, met witte bonen en kikkererwten. Het is de strakke en trendy versie van de klassieke gerechten, maar sensueel en lekker. We sluiten af met een ijsje van witte chocolade met granaatappel en yoghurt, als de zon al lang weg is. We eten heel langzaam, zoals op een vakantiedag die niet mag eindigen.

Mechelsesteenweg 180, Antwerpen, lailatov.be