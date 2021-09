Aan tafel bij La Vie in Antwerpen: burgerlijke keuken, maar met de bio-inslag van vandaag

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot

Zouden dat de ouders van de chef zijn, vragen we ons af van een welgesteld koppel dat op een foto aan de muur in ons bord kijkt. We herkennen ze ook in een bejaarde versie op een zwart-witfoto. Het blijken de ouders van de huisbaas, die kennelijk een voorraadje aan brocante en aanverwanten heeft, en dat met plezier uitleent. Zijn familie is nu het middelpunt in de decoratie van La Vie, dat met dit romantisch, nostalgisch interieur wel eens Franser zou kunnen zijn dan een doorsneerestaurant in Parijs. Donker hout, fluwelen zeteltjes, kaders aan de wand en chansons op de achtergrond. Alle codes zijn aanwezig.

Ook op het menu worden de Franse klassiekers herontdekt. Tafelgenoot is in de wolken dat er escargots (16 euro) in kruidenboter op de kaart staan. Escargots des Flandres dan wel, gekweekt in het West-Vlaamse Desselgem. De enige met een mooie harde schelp volgens Tim die de zaal doet, omdat de slakken goede voeding krijgen. De opmerking is typisch voor dit restaurant dat als motto ‘een respectvolle behandeling zorgt voor uitzonderlijke producten’ heeft. La Vie streeft naar de korte keten en doet moeite om verantwoord en duurzaam te werken. PAKT levert de groenten, de eieren komen van boerin Heidi uit Roeselare, de gerookte zalm is van Jan Meerschman. Maar er staat natuurlijk ook veel steak op het menu: Waguy, Hereford, Black Angus.

Ik begin met verse Bretoense sardines met piperade (21). “Dat wordt een feest”, zegt chef Nick als hij ze op tafel zet. Inderdaad. We vervolgen met twee andere klassiekers. Steak tartare met een eitje bovenop, en handgesneden frietjes (27), en gebakken zeetong met remouladesaus (38). We kunnen er geen kwaad woord over kwijt. Het smaakt vertrouwd, het is goed gemaakt. Als dessert zijn er een chocolade moelleux (12) en vanille-ijs met Belgische aardbeien en slagroom (12). Geen poespas, geen experimenten.

Dit is een burgerlijke keuken, zoals in de tijd van de schilderijen aan de muur, maar bereid met de bio-inslag van vandaag, en met veel liefde.