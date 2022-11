Aan tafel bij iOda in Sint-Gillis: hier wordt gekookt, gedurfd, geëxperimenteerd en ook al eens mislukt

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Brussel beweegt. In navolging van het succesvolle Nightshop, St Kilda en Ivresse rep ik me naar de Movidawijk in Sint-Gillis, waar iOda zich in een bezield hoekpand heeft genesteld. Terwijl ik een tafel krijg toegewezen, raast de stad buiten verder. De restwarmte van de open keuken doet me zacht landen bij de prijsvork (19 euro voor een tweegangenlunch, 36 euro voor een viergangendiner).

Dat de jonge chef Cesar Hoed moeilijk als dusdanig te herkennen is, vind ik een goed teken. In plaats van diens ego primeert hier de verbinding met het team. Iedereen verschijnt even gastvrij aan onze tafel.

De rokerige aroma’s van geroosterde groenten herinneren ons dat vegan rotisserie de premisse van de avond is. Nochtans komen bij ons eerste gerecht schelpdieren voorbij – niet bepaald vegan, wél lekker. In een rijkelijke corn chowder dobberen mosselen rond, gegaard in een bouillon met gember, opgepept door dragon. Die zilte kruidigheid wordt gecounterd door een heerlijk textuurcontrast: met oester- en sojasaus gelakte popcorn.

Beeld Maxime Prokaz

Jammer dat de korst van de kroket (met ricotta, radijs, pruim en dille) die hierop volgt, hoe verrassend ze ook mag zijn, behalve slap ook lauw is en haar vulling niet bepaald smeuïg. Ook de garnituur met gefrituurde alg en dip van gefermenteerde pruim lijkt eerder te surfen op een filosofie dan geconcentreerd op smaak.

De hartige courgette uit het hoofdgerecht heeft er een verblijf aan het spit opzitten voor ze afgewerkt wordt met dropplantmayo en zwarte olijf. In haar kielzog: rauwe courgette, crème van algen en een snel smeltende puttanesca­sorbet. Het geheel is zo incoherent dat het lijkt alsof Hoed zijn verschillende ideeën niet de baas kan.

Het dessert voelt eerst vertrouwd aan door de combinatie van vanille-ijs met verloren (zuurdesem)brood maar krijgt dan een ingenieus tweede leven dankzij de lak met gekarameliseerde wort. De traditionele appeltjes zijn meesterlijk vervangen door een gel van goudsbloem. Zuur, bitter en crunchy: drie op een rij.

Heb ik goed gegeten? Soms. Hier wordt gekookt, gedurfd, geëxperimenteerd en ook al eens mislukt. Toch proeft de ambitie om comfortfood – met groenten in de hoofdrol – te herdenken, verfrissend.

Overwinningsstraat 23, Sint-Gillis. ioda.be