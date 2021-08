Aan tafel bij In den hert, Wannegem-Lede: stevig geprijsde à la carte-keuken ­

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

In 2005 turnde Frederick Dhooge een voormalige kruidenierswinkel om tot restaurant. Zijn kooktalent werd twee jaar later bekroond met een Michelinster, maar in 2014 besliste hij die in te leveren om kleinschaliger en vrijer te kunnen koken. Na een grillavontuur in ‘Den Overkant’ en een intermezzo als chef aan huis, keerde hij terug naar start.

De grootste constante doorheen Fredericks omzwervingen is zijn voorliefde voor topproducten. Op de kaart prijken los van de dagverse ­suggesties 24 (!) veelbelovende klassieke ­bereidingen met onder meer hartzwezerik met Tierenteynmosterd (42), vol-au-vent van sappige zwartpootkip (26) en duifje clamart (38).

Terwijl we ons hapje van erwtensoep met munt en spek oplepelen, verslikken we ons. Per glas is er behalve champagne (15) slechts één witte en rode wijn beschikbaar (8,5). Per fles vertrekken de prijzen vanaf 31 (rood) en wit (42).

Aangezien de jonge bediening de handen vol heeft met verwelkomen, bijschenken en gehoorzamen aan de keukenbel, duurt het even eer we kunnen bestellen. Bij het voorgerecht tuurt mijn partner ietwat beteuterd naar zijn kommetje met bouchots Marinière in een saus van tomaat en groene kruiden (21). De mosselen zijn al uit de schelp gehaald waardoor zijn ­peuzelplezier ­verloren gaat. Ik smul van mijn ravioli met kreeft en ­langoustine in een intense bisque waarin vooral paprika doorsmaakt (25). Lekker, maar genereus kan je onze porties moeilijk noemen.

Mijn filet pur van Holstein (44) is uit de kunst gekorst, maar de boterige of gemarmerde ­smaken waarvoor dit ras bekendstaat, komen niet door. Gelukkig doemt er een fantastische choronsaus op, maar het kannetje verdwijnt terug naar de keuken voor ik er erg in heb.

De zeebarbeel (44) van mijn partner is royaal bereid in een botersaus, met gesauteerde zeesla en een puree van basilicum en knoflook. Ik merk dat hij er nog wel zo eentje op kan waardoor hij geruisloos beslag legt op mijn hemelse, in ­ossenvet gebakken frietjes.

Bij een stevig geprijsde à la carte keuken ­verwacht je behalve de kwaliteit ook een goeie timing en degelijke portionering. Op die laatste punten deed chef Frederick – in zijn vorige ­project nochtans vaak geprezen als geniale ­goestendoender – ons lauw afdruipen.

Lededorp 7, Wannegem-Lede ­(Kruisem), in-den-hert.be