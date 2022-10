Aan tafel bij Fripon: fijn dat een Brussels monument blijft bestaan en zichzelf heruitvindt

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

Het restaurant binnenwandelen is op zich al een belevenis. Hotel Le Berger ziet er aan de buitenkant uit als een overmaats Zwitsers chalet en heeft binnen nog steeds iets van het opwindende rendez-voushuis dat het ooit was. Art-decozuilen, koperen palmbomen, een negroni (12 euro) en een jazzy soundtrack, meer is er in die tijdscapsule niet nodig om ons in een goede stemming te brengen.

Fripon omschrijft zichzelf als een ‘zinneke bistrot’. De kaart is aantrekkelijk Belgisch en goed geprijsd, zoals tomate-crevettes (16 euro) of Ardense ham met meloen (14). En ze bevat genoeg verrassende suggesties om niet voorspelbaar te zijn. De trompe l’oeil-rodebietjesversie van de Américain (11), of een gemarineerde duif (36). Tafelgenoot begint klassiek met twee garnaalkroketten (18), ik ga Aziatisch met een Vietnamese lamsbun (15). De kroketten worden goed bevonden, met een krokante korst en een smeuïge vulling waarin de garnalen zichtbaar zijn. Eerst is er wat gegrommel omdat al die sla niet hoefde, maar de vinaigrette blijkt lekker. Mijn bun is tegelijk warm en fris met wat gepekelde ajuin en koriander, zoals het hoort.

Beeld Lene Kemps

Er wordt op internet wat geklaagd over de wachttijden tussen de gangen, en die zijn inderdaad langer dan gewoonlijk. We drinken de tijd weg met een fles rode Toscaanse wijn (Kepos, 46), en de bediening is zo vriendelijk dat we het hen vergeven.

Tafelgenoot blijft op het traditionele pad met een ‘echte’ Américain met sla en frietjes (23). Hij krijgt iets minder punten dan de versie van Joseph Niels (Canterbury, Brussel), maar die heeft hem dan ook uitgevonden. De frietjes zijn wit en crispy, gebakken in ossenvet, de sla kraakt. Ik kies een halve duif met pompoenpuree en een paddenstoelenmix (25). De duif is niet te droog, de puree is gepast zoet, de paddenstoelen heb ik liever wat zouter. We sluiten af met een trio van peer (rauw, compote en gepocheerd) met witte chocolade (8 euro) dat helaas minder zoet is dan het klinkt.

Ondanks de kleine tekortkomingen is de avond me prima bevallen. Fijn dat een Brussels monument blijft bestaan en zichzelf heruitvindt. Ooit was hier het befaamde Vini Divini, de enoteca waar Guy Verhofstadt kind aan huis was. Nu is er Fripon, een ode aan de ondeugd.

Herdersstraat 24, Brussel, lebergerhotel.be