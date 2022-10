Aan tafel bij Essen in Borgerhout: een eerlijke, moderne keuken in een verbazend interieur

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

Het is Duits voor eten, simpel, zou je denken. Maar de naam van het restaurant blijkt te verwijzen naar de geboorteplaats van bezieler Klaas Janzoons, al 31 jaar violist bij dEUS, eigenaar van feestzaal de Pekfabrik en café Plaza Real, en algemeen gezien als de gangmaker van de Borgerhoutse wedergeboorte. Essen, het geesteskind van Janzoons en zijn vriendin, pottenbakster Caroline Coenen, is een gezellige, innemende ruimte. Je komt binnen in een kunstwerk van Philip Metten: een en al metalen lijnen, spiegels en eik. Klinkt koud, maar dat is het niet. Ze mogen mij hier alles voorschotelen, denk je, ik zal het opeten en lekker vinden, zo mooi is de energie van de plaats.

Essen brengt een seizoensgebonden menu met drie gangen waar veggie vooropstaat en vis en vlees opties zijn. Dat zijn bijvoorbeeld handgepelde grijze garnalen (21 euro) en vlaswijting (28), maar vreemd genoeg ook ganzenlever (24) en paardenrug (32). De kaart vermeldt niet of dat ethisch verantwoorde en diervriendelijke keuzes zijn, maar het Essen-team is zo begaan met de producten dat ze elke zondag en maandag zelf op het veld staan, dus we gaan gaan er maar van uit.

Beeld rv

Ik kies de bloemkool met pompelmoes en pistache (13). Een koud gerecht waarvan vooral de zeekraal bijblijft. Er is weinig gelaagdheid, maar het is lekker. Tafelgenoot kiest voor de brioche met pompoen (14), waar wat de portie betreft de ganzenlever welkom is. De smaken vloeien makkelijk en harmonieus samen. Getriggerd door de kou buiten, kiezen we voor het witloof en de appelchutney, met de paardensteak. Die van mij is chewy, in het andere bord is hij duidelijk zachter, dus wisselen we wat stukken uit. Essen is het soort restaurant waar dat kan. We sluiten af met een chocomousse (9) en een dame blanche (12). Niet de beste die we ooit gehad hebben, maar gewoon goed.

What you read is what you get in Essen. Als er bloemkool, pistache en pompelmoes op het menu staat, is het ook net dat. Je herkent en proeft alle ingrediënten. Niks meer, niks minder. Een eerlijke, moderne keuken, op een verbazende plaats, in een vernieuwend interieur. Buurtrestaurant 2.0.

Vinçotteplein 22, Antwerpen, restaurantessen.be