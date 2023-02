Aan tafel bij Cotmeh in Antwerpen: heerlijke geuren, zalige ontvangst

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Wanneer een restaurant me tot één formule (met startuur) verplicht, voelt dat nooit echt prettig aan. Hoe geweldig de ervaring ook belooft te zijn. Gastvrijheid is en blijft een ondergewaardeerde kunst.

In een Wilrijks hoekpand gooit gastheer Bülent Öztürk het radicaal over een andere boeg. Na een uitgebreid welkom neemt hij de tijd om elke gast wegwijs te maken in de Koerdische menukaart van Cotmeh; een smeltkroes van soepen, salades en lammacun-platbroden.

Bülent praat met zoveel hart en ziel dat de lege tafeltjes rond ons niet afgeruimd raken. Vandaag kwam, behalve de chef, niemand van zijn team opdagen. En dus runt hij de zaal in zijn eentje, al glimlachend. Het verbaast me niets dat Bülent geen volbloed horecaondernemer blijkt te zijn. Hij is een aan het RITCS afgestudeerde regisseur, die onze wachttijden inkleedt met sfeer, muziek, interactie en een zeldzaam relativeringsvermogen.

De keuze van onze voorgerechten herinneren hem aan zijn jeugd in Urfa, zo laat hij weten. We leren ook dat ‘zikvekirî’ (13,50 euro) een met tomaat, paprika en chili opgevulde aubergine is. Hartverwarmend kruidig, maar nooit pikant. De kogelvormige bulgurkroketten (14 euro voor 2) bevatten een sappige vulling van fijngesneden lamsvlees. Alleen de donkerbruine korst had krokanter gemogen.

Beeld cotmeh

Wie ooit al eens in een Turkse buurt is beland, zag ongetwijfeld iemand smullen van een lammacun-wrap. In Cotmeh krijgt deze streetfood een volwaardig bord, wordt het deeg met de hand gerold en zijn de toppings knapperig vers.

Behalve naar de traditionele vleesvariant (21,50 euro) zijn we benieuwd naar een vegetarische ‘siyele’ (19,50 euro). Heerlijk geurend verschijnen beide platbroden aan onze tafel, van elkaar gescheiden door een frisse salade met feta en granaatappel. Het krokante deeg is mooi dun, waardoor je de kwaliteit van de toppings daadwerkelijk kunt proeven. De lammacun met kruidig lam valt eentoniger uit dan de welgemikte groenteversie met spinazie, halloumi, ei en amandel.

De beste maaltijd van mijn leven? Welnee. Maar Cothmeh heeft indruk gemaakt. Hier laat Bülent je gezien, geaccepteerd, gewaardeerd en gesoigneerd voelen. En dat is alvast het beste gevoel van 2023.

Cotmeh, Eglantierlaan 97, 2610 Antwerpen, open van woensdag tot zondag, cotmeh.be