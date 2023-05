Aan tafel bij Côte Préféré in Jabbeke: geslaagde ode aan de polders en de Noordzee

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Stilstaan in de file ter hoogte van Jabbeke of een ommetje langs ‘De Ontdekking van het Jaar’ volgens Gault&Millau? Die keuze is snel gemaakt.

Chef Tim Versyckt renoveerde Hendrik, de ouderlijke dagbladhandel in de dorpskern, tot een modern restaurant voor 45 couverts. Inclusief ondergrondse parking, overdekt tuinterras én wijnklimaatmuur.

Wij nemen plaats voor de open keuken die het merendeel van de tijd afgesloten blijkt te zijn door een automatische glaspartij. Gelukkig zijn er comfortabele stoelen van waaruit we de stille film kunnen gadeslaan. Zo zien we Tim porchetta versnijden, het hoofdgerecht uit zijn lunchmenu.

Benieuwd naar wat er nog meer te proeven is, slaan we de menukaart open. Naast uitgebreide meergangenmenu’s vinden we een mooie selectie à la carte-gerechten, van een vegetarisch aanbod echter geen spoor. Ook opvallend: lokale producenten, van geitenboerderij Reigershof tot brouwerij Strubbe, worden expliciet vermeld.

Na de kloeke hapjes – een vleesrollade en een pastei van wulken in het groen – beslis ik om het wat lichter aan te pakken. De suggestie met hoppescheuten (43 euro) prikkelt. De klassieke uitvoering, met een gefrituurd hoeve-ei, mousseline van witbier en enkele sneden brasvar-ham, tikt best stevig aan. Verlekkerd op verfijnde bouchotmosselen kiest mijn gezelschap voor een Marokkaans gekruide bereiding (23) maar in de praktijk overheerst vooral auberginepuree en gefrituurde zeekraal.

Dat Tim een vakman is, bewijst hij met knapperige zwezeriken (39), al dreigen een brute bonencrème en gnocchi de aandacht van zijn bakwijze en productkwaliteit af te leiden. Mijn gelakte eendenborst (35) met broccoli, wortel, pomme fondant en een vleesjus in haar kielzog pakt soberder én fijnzinniger uit.

Tegen twee desserts zijn we niet opgewassen, maar eentje delen lukt wel. Voor Tims crêpe normande (16) met een bolletje huisgedraaide vanille gaan we zelfs even op het puntje van onze stoel zitten. Door de flinke suikerlaag is de karamellisering zo intens dat we een tandje moeten bijzetten.

Met Côté Préféré brengt Tim een geslaagde ode aan de hem omringende polders en Noordzee. Al heb ik deze middag gesnakt naar een doorgedreven focus op het hoofdingrediënt en minder plompe garnituren.

Dorpsstraat 47, Jabbeke. Open van dinsdag t.e.m. zaterdag, coteprefere.be

Prijs-kwaliteit ★★★★☆

Eten ★★★☆☆

Bediening ★★★☆☆

Atmosfeer ★★★☆☆

Beeld rv