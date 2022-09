Aan tafel bij Blueness, Sergio’s nieuwe Antwerpse restaurant: geen smaak die eruit springt of verrast

Lene Kemps fileert een culaire hotspot

Het interieur is elegant en smaakvol, de gasten zijn mooi en interessant, de bediening is lief en professioneel. Over het eten kunnen we helaas geen twee positieve woorden bedenken. En dat is jammer, want teleurstelling is geen goede saus. Het doet je twijfelen aan jezelf en je smaakpapillen. Heeft covid onze tong murw geslagen? Hebben we alles wel goed begrepen? Is dit van dezelfde man – Sergio Herman – die ons twee stappen verder, bij Pristine, in een staat van euforie kan brengen?

We kunnen à la carte kiezen, maar de hoofdgerechten zijn best wel prijzig (vanaf 45 euro), zodat het vaste menu (4 gangen voor 95 euro) de verstandige optie lijkt. Blueness belooft een Franse keuken met Japanse accenten. We zijn al erg gewend aan Aziatische invloeden. In wel meer restaurants behoren dashi, miso of yuzu tot het vaste vocabularium. Wat kan je daar nog aan toevoegen? Het proevertje, een brochette van paling, zet de toon. Vette, rokerige smaken overheersen. Zelfs de ceviche van makreel met algen, komkommers en dashi is niet fris of zurig, maar blijft flauw. De langoustines van de robatagrill zwemmen in beurre blanc en zijn best lekker, maar ook weer niet bijzonder. Geen smaak die eruit springt of verrast.

De kelner raadt aan om van het volgende gerecht eerst de rundswangen en de groenten op te eten, en daarna de rijst te mengen met de jus die overblijft. Dat is goed advies. Toch krijg ik snel genoeg van de structuur en smaak van de rundswangen, maar het is dan ook een gigantische berg vlees. De rijst en de frisse groene mizunasla zijn de eerste lichte noten in een reeks vrij monotone gerechten. Het dessert is een klassieker: een matcha dame blanche. Zoet en fris, mijn tong wordt wakker. We verwachten veel van iemand met een superstatus als Sergio: verfijning, vernieuwing, vuurwerk... Misschien is dat té veel. Geen vlammetje gevoeld die avond.

Lange Gasthuisstraat 11, Antwerpen, blueness.com