Aan tafel bij Bar Pêche in Antwerpen: een ongedwongen adresje dat meteen charmeert

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot

We houden met z’n twee het restaurantje draaiende, Semmy Roumans doet de keuken en Esger Van Lysebetten de zaal. Wanneer we op een druilerige avond binnenstappen, kunnen we ons geen warmere ontvangst en meer verwelkomende plaats voorstellen. Alsof we bij vrienden zijn uitgenodigd. Natte jassen worden weggehangen, aperitiefjes verschijnen en Esger brengt ons de kaart met de mededeling dat we niet moeten delen en dat er geen verplicht menu is. Dat is tegenwoordig zo ongewoon dat het misschien inderdaad vooraf verduidelijkt moet worden.

Beeld Lene Kemps

Drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en net zoveel desserts. Afgestemd op het seizoen, en zoals de eigenaars zelf zeggen: recht uit het hart. Elk voorstel is een verrassing. Ossenstaart met aardappel en champignons bijvoorbeeld (16 euro). Wij gaan voor makreel met mierikswortelmayonaise en rabarber (16) en schorseneren à la Flamande (15). De borden zijn gelaagd, een bouwwerk van ingrediënten en smaken. Tegenover mij wordt er ge’mmmd bij elke nieuwe ontdekking: de vette makreel, de scherpe mayonaise, de zachte aardpeer, de zoetzure rabarber. Op mijn bord is het ene laagje schorseneren gegrild, het andere gekookt. Ze krijgen een geplet eitje en wat mosterdblad bovenop. Dat mosterdblad komt toevallig terug boven op mijn schijf witte pens (28) die de grootte van een hamburger heeft, maar dat stoort me absoluut niet. Ik vind zelfs de groene kool lekker.

Tafelgenoot kiest kabeljauw met prei en dragon (28,5) en krijgt perfect gegaarde vis, een wolk van saus en zoete bieten bovenop. Elk gerecht is vers, verrassend en een variatie op de klassieke keuken. Het is een keuken die verleidt, maar niet overrompelt. Net zoals het interieur eigenlijk. Er is zeker nagedacht over het blauw van de zetels en de rood- en perzikkleurige ‘tegelschilderijtjes’ aan de muur, maar je denkt vooral: hoe gezellig. Bij het dessert – een dame blanche (10) van kruidig vanille-ijs met een schuimige chocoladesaus, en crème brûlée (10) met een knapperig korstje – tellen we het aantal beschikbare stoelen. Hier kunnen met moeite twintig gasten binnen. Bar Pêche is een ongedwongen adresje dat meteen charmeert.

Bar Pêche, Bollandusstraat 2, Antwerpen, barpeche.be