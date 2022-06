Aan tafel bij Banh Mi in Antwerpen: een symfonie van een sandwich

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

Noem de banh mi gerust een Vietnamese smos, al doet dat de culinaire en historische complexiteit oneer aan. Je moet geen geschiedkundige zijn om in de combinatie van Aziatisch beleg en een baguette een smakelijk overblijfsel van de 19de-eeuwse Franse kolonisatie te zien. Natuurlijk brachten de Fransen koffie, kaas en stokbrood mee naar hun protectoraat. En uiteraard verwachtten ze dat het brood daar ter plekke ook perfect zou worden gebakken. Maar de graanoogst lukte niet zo goed in het tropische klimaat, dus voegden de Vietnamezen extra rijstmeel toe, wat het broodje alleen maar lichter en knapperiger maakte. Franse fragiliteit en Vietnamese verfijning, ziedaar, de perfecte sandwich.

Beeld rv

Banh Mi houdt zich aan de traditie en levert een klassieke laagjesstructuur waarbij alles vers of huisgemaakt is: de paté die als basis dient, de mayonaise die alles bindt, de koriander en munt die de smaak bepalen. We bestellen een Chef’s Banh Mi (10,5 euro) met worst, een spiegelei, paté, kimchi, lente-ui, srirachamayonaise en groenten. En een Banh Mi Omelette (9 euro) met omelet, auberginepaté, sesammayonaise, shitaké en groenten. Ook bij onze banh mi lijkt de korst van het brood dunner en knisperiger, en het binnenste luchtig en minder taai. Je hapt makkelijk doorheen alle lagen en krijgt een mond vol frisse smaken die het hele gamma van zoet, zuur en zout tot spicy bespelen. Geen wonder dat dit broodje in geen tijd erg gewild streetfood werd. Een portie kimchi (4,5 euro), een zachte aubergine met toast (7,5 euro) en een Saigon-biertje (4,5 euro) erbij en het feest is compleet.

Toen Barack Obama in 2016 Vietnam bezocht, nam de culinaire journalist Anthony Bourdain hem mee naar Banh Mi Phuong in Hanoi, waar ze volgens Bourdain het allerbeste broodje ter wereld serveren, door hem omschreven als: ‘een symfonie van een sandwich’. Ook bij ons in Antwerpen is het een indrukwekkende compositie met behoorlijk veel muziek in.

Korte Koepoortstraat 8 en Nationalestraat 146, Antwerpen, banhmiantwerp.be