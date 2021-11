Aan tafel bij Amen: iets té foutloos en volwassen, misschien?

Lene Kemps fileert een culinaire hotspot.

Amen is het tweede project van sterrenchef Pascal Devalkeneer van het befaamde Le Chalet de la Forêt, waar hij naam maakte met gastronomische gerechten en producten van topkwaliteit. Amen is, zoals Devalkeneer het zelf omschrijft: “Mijn restaurant met kleine r, verfijnd maar niet opzichtig, sober maar elegant, met een zuiders geïnspireerde kaart”. Het interieur, hoewel ondertussen vijf jaar oud, is nog steeds verrassend in de manier waarop het alle clichés van een designrestaurant weet te vermijden. Het bleke hout en de witte muren, de hoekige vormen van de marmeren toog, de eenvoudige kachel en de gestapelde houtblokken. Ontwerpster Pili Collado liet zich inspireren door de amish en de inrichting heeft iets van een refter in een Italiaans klooster, met eersteklas eten dan wel.

Ik ga voor een entree waar ik al veel over heb gehoord: gekaramelliseerde octopus met venkel (21,5 euro). Het is ook echt lekker: knapperige soja-gelakte tentakels naast een frisse anijssmaak. Vriendin kiest de sint-jakobsvruchten met schorseneren, boerenkool en nootjes (31,5 euro). Niets op aan te merken. Ik ga verder met dorade met gegrilde artisjokken (29,5 euro) en aan de overkant verschijnt, heel winters, hert met bospaddenstoelen (31,5 euro). Alles is lekker en foutloos, en we zitten ons zo’n beetje af te vragen waarom we niet enthousiaster zijn. Dat betert niet bij het dessert, een vloeibare pavlova (meringuetaart) met vijgen (12 euro) waar we nu niet bepaald ondersteboven van zijn. Waarom reageren we zo lauw? We weten het zelf niet goed.

Sommige restaurants geven mij een kosmopolitische flair. Alsof ik in Londen zit, of in New York. Andere doen denken aan de gezelligheid van thuis, of net aan de verre reizen die ik nog wil maken. Amen bracht een nieuwe gewaarwording: we voelden ons volwassen, als in: de leeftijd voorbij om gek te doen. Misschien waren het de andere gasten, beleefd en bemiddeld. Misschien het eten, verfijnd en verzorgd. Een bizar gevoel, maar het was er, en het zorgde voor een gedempt enthousiasme.

Franz Merjaystraat 165, 1050 Brussel, amen.restaurant