9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen: ‘De enige gay die ik kende, was Jimmy B. Vandaag is dat niet zo heel anders’

De oudste is 23, studeert theater-, film- en literatuurwetenschappen, en heeft samen met haar vriend een muziekgroep. De middelste is 20, presenteert op MNM, acteert in Familie en #LikeMe, en won zopas The Masked Singer. De jongste is 15, zit in het derde middelbaar, maar droomt al van een carrière als filmregisseur. Ziedaar: Amber, Aaron en Bastiaan Blommaert.

Amber, Aaron en Bastiaan Blommaert. Beeld Wouter Maeckelberghe

In Special Forces was deze week te zien hoe Davy Parmentier gruwelt van geweld. Het roept bij de VTM-directeur en lief van regisseur Lukas Dhont nare herinneringen op aan homofobie waar hij in het verleden mee te maken kreeg. In het weekend van de Pride legt hij uit waarom.

Davy Parmentier Beeld Rebecca Fertinel

3. Al bijna 44 jaar zit Freddy Horion (75) in de cel: ‘Ik zie moordenaars binnen komen en weer buiten gaan, alleen ik blijf zitten’

Meervoudig moordenaar Freddy Horion zit straks 44 jaar in de gevangenis. De uitzichtloosheid die België hem biedt is door het Europees Hof nu als een mensenrechtenschending gelabeld. ‘Dat men mij een monster noemt? Ze doen maar’, schrijft hij in brieven vanuit zijn cel aan journalist Douglas De Coninck.

Freddy Horion. Beeld BELGAIMAGE

Dirk De Wachter, Jean Paul Van Bendegem, Kristien Hens en Johan Braeckman buigen zich beurtelings over een ethische kwestie. Dit weekend biedt professor bio-ethiek Kristien Hens een antwoord op de kwestie scheiden: ‘Een scheiding is sowieso heftig voor kinderen, maar ik denk dat duidelijkheid in dit geval veel beter is dan het behouden van een soort van intimiteit.’

Beeld Flore Deman

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: actrice en zangeres Tinne Oltmans (30). Wie is zij in het diepst van haar gedachten? ‘Als ik alleen de lieve Tinne kan laten zien, voel ik mij in het nauw gedreven. En als ik alleen de ‘edgy’ Tinne kan laten zien, voel ik mij niet oprecht.’

Actrice en zangeres Tinne Oltmans. Beeld © Stefaan Temmerman

Rusland slaagt er, ook na de invasie, nog in om westerse technologie binnen te halen. Daar is ook zeer geavanceerde Belgische tech bij. De Morgen dook in de schimmige internationale handelsnetwerken die sancties omzeilen. 'De belangrijkste uitdaging is nu de spilfiguren stoppen.'

dm editie Beeld Floris Hoorelbeke / DM

Plannen zijn er, véél plannen. Er gaat zelden een week voorbij zonder dat de politiek een idee lanceert om ‘de kinderopvang te redden’. Maar in de praktijk verandert er bitter weinig, en dus ploeteren Cindy Wijnants en haar collega’s maar door. ‘Ik voel me iedere dag tekortschieten.’

Cindy Wijnants. Beeld Joris Casaer

In zijn nieuwe, grote roman wil Ilja Leonard Pfeijffer ons waarschuwen. Alkibiades gaat over de gelijknamige Griekse politicus in het Athene van de 5de eeuw v.C.. ‘De symptomen die toen hebben geleid tot de val van de ­democratie zijn angstaanjagend herkenbaar.’

Ilja Leonard Pfeijffer in Genua. Beeld © Eric de Mildt

Ilja Leonard Pfeijffer in Genua. Beeld © Eric de Mildt

Ook zonder peilingen is het duidelijk dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de nieuwe sterspeler is op het politieke middenveld. Er is niet veel fantasie nodig om zijn opmars te vergelijken met die van N-VA-baas Bart De Wever. ‘Ze hebben allebei de X-factor.’