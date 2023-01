8 adembenemende reiservaringen van Alaska tot Antarctica

Verspreid over drie afleveringen en gaande van het Hoge Noorden tot de droogste woestijn tippen we u 25 plekken op aarde waar u ooit ­geweest moet zijn. Deze week het derde en laatste deel: Noord- en Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland en Antarctica.

18. De ultieme roadtrip langs de Pan-American Highway

Van Prudhoe Bay (Alaska) in het noorden hele­maal tot Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentinië) in het zuiden: de Pan-American Highway, ‘de ruggengraat van Amerika’, doorkruist veertien landen over een afstand van maar liefst 30.000 kilometer. Genoeg voor een plaatsje in het Guinness Book of World Records, zou je denken, doch helaas: deze intercontinentale route is geen highway in de klassieke zin van het woord, maar een opeenvolging van autowegen die (min of meer) op elkaar aansluiten. Pech voor de liefhebbers van oneindige, kaarsrechte asfaltstroken, een feest voor alle andere roadtrippers: nergens anders ter wereld vallen langs één route zoveel verschillende culturen en verbluffende natuur­fenomenen te ontdekken.

Van de toendra in westelijk Canada via de besneeuwde toppen van de Rocky Mountains en de Mexicaanse woestijn naar de pampa’s van Patagonië, een zijsprong maken om de nationale parken aan de Amerikaanse Westkust te ontdekken, de inwendige mens versterken met een geroosterde geitenbout in Monterrey of een buffet van rauwe vis in Mazatlán, cultuur opsnuiven in historische steden als Antigua (Guatemala) of Granada (Nicaragua), zeldzame vogels spotten in het Costa Ricaanse regenwoud… De mogelijkheden zijn eindeloos.

Zet je lippen aan een kopje sterke koffie in het Cordillera-gebergte wanneer de vermoeidheid toeslaat, rij met hernieuwde energie verder naar Cali en laat je daar verleiden door de onweerstaanbare ritmes van de Colombiaanse salsa, verdwaal tussen de witgekalkte huisjes van de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito vooraleer je de steile klim naar de top van de Cotopaxi-vulkaan aanvat en wijk vervolgens een flink eind van de route af om in Bolivia de Salar de Uyuni te verkennen: de grootste zoutvlakte ter wereld, die haar bezoekers maar al te graag trakteert op spectaculaire vergezichten en hallucinogene luchtspiegelingen. En dat is slechts een willekeurige greep uit de schier eindeloze reeks must-sees langs de Pan-Am… Maak een paar maanden vrij in je agenda, huur een auto – of, nog beter: een van – en laat je overdonderen door de onwaarschijnlijke schoonheid van the Americas.

In de Atacama-woestijn waan je je op Mars. Beeld Getty Images

19. De Atacama-woestijn in Chili, natuurlijk wereldwonder

In het noorden van Chili, tussen de parelwitte zandstranden van de Pacifische kust en de woeste toppen van het Andesgebergte, bevindt zich een van de merkwaardigste gebieden op onze planeet: de Atacama, een uitgestrekte woestijn van een kwart miljoen vierkante kilometer groot, waar het landschap en de weersomstandigheden zo buitenaards aandoen dat de NASA er in 2017 haar Mars Rovers uittestte. Hier staat de machtige, ontembare Andes met zijn voeten in het ijsblauwe water van de Stille Oceaan, spuwen kwade geisers hun gal en grommen verontwaardigde vulkanen om het onrecht dat de mensheid Moeder Aarde overal ter wereld aandoet.

Ondanks al dat nietsontziende natuurgeweld slagen enkele soorten erin hier te overleven, zoals de guanaco en de viscacha, respectievelijk een elegant neefje van de lama en, welja, een konijn met een lange staart. Ook flamingo’s maken geregeld een tussenstop in de zoutvlaktes van de Atacama, waar hun vrolijke roze kleuren een merkwaardig contrast vormen met de dreigende somberte van deze barre woestenij. De inktzwarte duisternis waarin dit ongerepte stukje Chili – dat ook uitlopers heeft in Argentinië, Bolivia en Peru – ’s nachts baadt, is de natte droom van elke sterrenkijker: ongehinderd door elektrische verlichting openbaart de Melkweg zich in al zijn adembenemende glorie. Zolang toeristische ruimtereizen het exclusieve speelterrein van miljardairs à la Richard Branson en Jeff Bezos blijven, is de Atacama-­woestijn het toevluchtsoord bij uitstek voor wie zich even op een andere planeet wil wanen.

Eethuis Alfonsina in het Mexicaanse Oaxaca serveert spek voor elke bek. Beeld Instagram Alfonsina

20. De ziel van Mexico proeven in Oaxaca

De wieg van de Mexicaanse kookkunst staat sinds mensenheugenis in Oaxaca, de hoofdstad van de gelijknamige staat, die naast tongstrelende culinaire ervaringen ook onvergetelijke zonsondergangen en een prachtig historisch centrum met uit leem opgetrokken gebouwen te bieden heeft. Al dat fraais heeft de voorbije decennia onvermijdelijk geleid tot een explosie van het massatoerisme. Gelukkig kwam onder impuls van enkele lokale chefs – die met lede ogen aanzagen hoe de charme van hun stad onherroepelijk verloren dreigde te gaan in het kabaal van hordes luidruchtige, respectloze toeristen – snel een tegenbeweging op gang.

Thalía Barrios García is een van hen: in Levadura de Olla (letterlijk vertaald: ‘gist uit de pot’) brengt ze de traditionele keuken van het Zuid-Mexicaanse bergdorpje waar ze opgroeide weer tot leven, met ogenschijnlijk eenvoudige maar overheerlijke gerechten als op houtvuur gerookte bonenschotels en taco’s op een bedje van karmozijnrode jasmijnbloemen. Een eindje buiten het stadscentrum ontvangt Jorge León zijn hongerige gasten in de idyllische tuin van eethuis Alfonsina, waar spek voor elke bek wordt geserveerd: voorzichtige eters kunnen zich te goed doen aan de oer-Mexicaanse visschotels van Leóns moeder en tantes (tip: de amarillo met bladpeper!), terwijl hijzelf de smaakpapillen van avontuurlijke fijnproevers in vervoering brengt met experimentele, maar onveranderlijk fantastische gerechten zoals hij ze in een vorig leven ook bereidde als chef-kok van Pujol, de wereldvermaarde gastronomische tempel in Mexico City.

Beeld Instagram Alfonsina

Je hoeft overigens helemaal geen restaurants te bezoeken om de onmetelijke culinaire rijkdom van Oaxaca te ontdekken: op elke straathoek vind je eetkraampjes waar je de ziel van Mexico kunt proeven. Verorber een in bananenbladeren gewikkelde tamale, blus je mond met een liter water na een verschroeiend pikante tlayuda of laat je onderdompelen in de gezellige drukte van een mezcalería, de authentieke lokale eetcafés waar je met de glimlach een dampend bord barbacoa (Mexicaans stoofvlees) wordt voorgezet. Wie zich niet laat verleiden door de flitsende neonreclames van de op het massatoerisme gerichte restaurantketens en zich dieper de stad in waagt, staat een onvergetelijke culinaire ontdekkingsreis te wachten.

Carnaval in Cuba: een waanzinnig exotisch feestgedruis. Beeld Getty Images

21. Cubaans carnaval, dansen tot je erbij neervalt

De traditie van het Cubaanse carnaval gaat terug tot de 17de eeuw, een tijdperk waarin sociale apartheid nog de normaalste zaak van de wereld was. De Spaanse elite organiseerde met Carnival een gedistingeerd evenement in beperkte kring, terwijl de arbeiders – voornamelijk Afrikaanse slaven en hun nakomelingen – hun kortstondige vrijheid na het binnenhalen van de suikerrietoogst uitgelaten vierden tijdens de Mamarrachos (letterlijk vertaald: ‘de clowns’). In het begin van de 20ste eeuw werden beide feesten samengevoegd tot één spetterende explosie van muziek en dans die vandaag niet langer op het einde van de winter, maar tijdens de zomermaanden wordt gevierd.

Wat een genot om vast te stellen dat de geschiedenis een zeldzame keer niet de kant van de onderdrukkers, maar die van de onderdrukten heeft gekozen: het Cubaanse carnaval zoals we het nu kennen is een rechtstreekse erfgenaam van het waanzinnige, exotische feestgedruis van de in oorsprong Afro-Caribische Mamarrachos. Vooral in Havana en San­tiago de Cuba worden de straten in juli en augustus overspoeld door exuberante optochten met indrukwekkend gedecoreerde praal­wagens, ritmisch beukende conga’s en in bonte veren getooide comparsa’s (dansers en danseressen) die zo onbeschrijflijk soepel en sensueel bewegen dat de overenthousiaste toerist die hen wil imiteren er gegarandeerd een spierverrekking aan overhoudt. Af en toe roert conservatief-christelijk Cuba zich met een pleidooi om de religieuze boodschap van carnaval weer centraal te stellen en de heidense decadentie van de Mamarrachos te verbieden, maar die stemmen gaan onherroepelijk verloren in het kolkende feestgewoel. En gelukkig maar.

Een camping aan de prachtige Coyote Gulch in Grand Staircase-Escalante. Beeld ThinkStock

22. De Coloradohoogvlakte in de Verenigde Staten

De Coloradowoestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten is een keizerrijk van de natuur. Met een oppervlakte van bijna 400.000 vierkante kilometer strekt de onherbergzame thuishaven van de Navajo-indianen zich uit over vier staten – naast Colorado ook Utah, Arizona en New Mexico. De acht nationale parken, verspreid over het enorme gebied, zijn openluchtmusea waarin Moeder Natuur haar prachtigste kunstwerken tentoonstelt. In de loop der millennia beeldhouwden de weerselementen hier vlijmscherpe pieken en afgestompte monolieten, versteende bossen, hoodoos (aardpiramides), overhangende rotspartijen die de zwaartekracht moeiteloos lijken te trotseren en natuurlijk ook duizelingwekkend diepe kloven zoals de Grand Canyon, waar het samenspel van water en wind een onvoorstelbaar complex, gelaagd patroon heeft uitgesleten in de rotsen.

Ook liefhebbers van archeologie kunnen hier hun hart ophalen, want vroege bewoners zoals de Oude Pueblo-volkeren hebben er sporen nagelaten die meer dan drieduizend jaar later nog steeds zichtbaar zijn.

Twee hoogtepunten uit een lange reeks: Bears Ears, twee tafelbergen die eruitzien als de oren van een beer en door de inheemse indianen werden beschouwd als een heilige plek; en Grand Staircase-Escalante, een verbluffende ‘trappenhal’ van kliffen, canyons en in elkaar overlopende rotslagen. Moedige reizigers – lees: zij die zich niet laten rondrijden in een geklimatiseerde toerbus – kunnen zich tijdens een meerdaagse trektocht te voet of per fiets helemaal overgeven aan de oerkracht van de natuur, maar moeten wel rekening houden met extreme temperaturen: bloedheet overdag, na zonsondergang ijskoud. Wees echter gerust: wanneer je ’s nachts warm ingeduffeld voor je tentje naar het magnifieke sterrenschouwspel aan de horizon zit te turen, kan die bijtende koude je geen zier meer schelen.

Bonavista, Canada. Beeld De Agostini via Getty Images

23. Zonsverduistering in een Canadees vissersdorpje

De volgende totale zonsverduistering in Noord-Amerika zal plaatsvinden op 8 april 2024: je hebt dus nog ruim de tijd om een vliegtuigticket te boeken naar het Canadese Gander en van daaruit de ferry te nemen naar het schiereiland Newfoundland, waar het ingedommelde vissersdorpje Bonavista de plek bij uitstek is om dit spectaculaire astronomische fenomeen van op de eerste rij te aanschouwen.

Als je niet zo ontiegelijk ver wilt reizen enkel om de zon verzwolgen te zien worden door de maan, besef dan dat Bonavista zijn naam te danken heeft aan de verrukte kreet die de Venetiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni Caboto slaakte toen hij er in 1497 voor het eerst voet aan wal zette: o buona vista, wat een mooi uitzicht! Ook zonder zonsverduistering, wanneer de eclipsspotters Bonavista hebben verlaten en het dorpje weer in een diepe slaap is gesukkeld, valt hier heel wat moois te ontdekken. De plaatselijke vuurtoren bijvoorbeeld, die een adembenemend uitzicht biedt op de gigantische ijsschotsen die op en neer dansen in de woeste zee, en op de zwermen papegaaiduikers die verschrikt opvliegen wanneer een kolossale bultrug

door de waterlijn breekt. Ook de Dungeon, een ingestorte kustgrot die door erosie is uitgehold tot een sierlijke galerij, is een bezoek waard. Net als de charmante houten huisjes van Ryan Premises, in de 19de eeuw het kloppende hart van de kabeljauwvisserij in Bonavista. Vandaag kun je er met een kajak een eindje de baai in varen om er walvissen te spotten, maar hoewel die boottochtjes – op de zonsverduisteringen na – de belangrijkste toeristische attractie zijn in het dorp, blijven de bewoners verknocht aan hun verleden: ‘Hier is de kabeljauw koning’, staat op het dorpsplein in triomfantelijke letters op een bord. De majestueuze bultruggen denken er gnuivend het hunne van.

Het typische heuvellandschap van Nieuw-Zeeland. Beeld ThinkStock

24. Werken op een biologische boerderij in Nieuw-Zeeland

Reizen is leuk, ontspannend en verrijkend, maar helaas ook – denk aan de miljarden vliegkilometers die we jaarlijks met z’n allen afleggen – enorm belastend voor het milieu. Dat besefte de Britse Susan Coppard al in 1971, lang voordat de enorme uitstoot door vliegtuigen een issue was. Een studentenjob als seizoensarbeider op een biologische boerderij inspireerde haar ertoe World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) op te richten, een alternatieve reisorganisatie gespecialiseerd in ecologisch verantwoord toerisme.

Op stap gaan met WWOOF houdt in dat je de voetafdruk van je vliegreis compenseert door ter plekke iets terug te geven aan de natuur, bijvoorbeeld door de handen uit de mouwen te steken op een plaatselijke boerderij. Een van de populairste WWOOF-­bestemmingen is Nieuw-Zeeland, waar meer dan honderd farms in Northland de staldeuren opengooien voor toeristen annex seizoensarbeiders. Verwacht ter plekke geen luilekkerleventje: net als de Nieuw-Zeelandse boeren ga je met de kippen op stok en moet je bij zonsopgang weer uit de veren, maar je harde werk – onkruid wieden op de gigantische graslanden bijvoorbeeld, of wanhopig proberen een kudde schapen onder controle te houden – wordt dubbel en dik beloond.

Voor WWOOFers is de adembenemende natuur van Nieuw-Zeeland niet louter een decor waartegen hun reis zich afspeelt: met hun handen in de aarde worden ze één met de bucolische omgeving en leren ze zich volledig over te leveren aan de gratie der elementen, zoals de Nieuw-Zeelandse boeren dat al hun hele leven doen. Rond het middaguur zit de arbeid er meestal op en kunnen de toeristen/landbouwers het sprookjesachtige schiereiland North Auckland verkennen. De spectaculaire wandelroutes van Northland’s Great Walks leiden je dwars door de subtropische kauriwouden (de kauri is een bedreigde coniferensoort die tientallen meters hoog en vele honderden jaren oud kan worden) naar paradijselijke zandstranden of de kolkende Whanganui-­rivier, waar avonturiers die van geen kleintje vervaard zijn zich aan een woelig kanotochtje kunnen wagen. Let wel op dat je de tijd niet uit het oog verliest, want de volgende ochtend word je bij het krieken van de dag weer gelaarsd en gespoord op het erf verwacht…

Wie pinguïns wil spotten in Antarctica, gaat er best heen tussen november in januari. Beeld Universal Images Group via Getty

25. Antarctica: naar het einde van de wereld in een zodiac

De laatste bestemming op onze lijst is ook de minst voor de hand liggende. Reizen naar Antarctica, het enige continent zonder permanente bewoners, is niet alleen duur – je telt algauw 10.000 euro neer, vlucht naar het zuiden van Chili of Argentinië niet inbegrepen – maar ook streng gereguleerd. Enkel erkende organisaties mogen expedities organiseren naar het zuidpool­gebied, waar bovendien een bijzonder strikte leave no trace-­policy van kracht is. Toeristen die voet aan wal zetten, worden er in niet mis te verstane bewoordingen op gewezen dat hun aanwezigheid geen énkel spoor mag achterlaten, op straffe van een fikse boete.

Niet meer dan terecht, want als gevolg van de klimaat­opwarming is de biodiversiteit op én het voortbestaan van het koudste continent ter wereld ernstig in gevaar. Metingen die begin 2022 werden uitgevoerd, toonden aan dat het ijsvolume van Antarctica in de voorgaande jaren dramatisch was afgenomen, wat potentieel catastrofale gevolgen heeft voor de rest van de planeet. Als we er niet in slagen de opwarming van de aarde snel en drastisch een halt toe te roepen – wetenschappelijke modellen definiëren 1,5 graad opwarming in vergelijking met het pre-industriële tijdperk als het absolute maximum, wat stilaan een onhaalbare kaart lijkt – dreigt het Antarctische smeltwater de zeespiegel wereldwijd dramatisch te doen stijgen. Bovendien bevatten de ijsmassa’s van de zuidpool meer dan de helft van al het zoete water op aarde. Als ze in het huidige tempo blijven smelten en zich vermengen met het zoute zeewater, komt onze drinkwaterbevoorrading op termijn ernstig in gevaar.

Maar ondanks die apocalyptische toekomstscenario’s en de fragiele staat waarin het continent verkeert, toont Antarctica zich nog steeds bijzonder genereus met zijn onnoemelijke natuurpracht. Reizigers die de boottocht vanuit Kaap Hoorn (het uiterste zuiden van Zuid-Amerika) door de woeste wateren van de beruchte Straat Drake hebben doorstaan zonder zeeziek te worden – wat op zich al een hele prestatie is – zien de horizon veranderen in een betoverend schilderij van witte, blauwe en groene tinten wanneer de majestueuze gletsjers in de verte opdoemen. Antarctica is het hele jaar door oogverblindend mooi, maar wie ook gigantische kolonies van broedende pinguïns wil zien, reist het best af tussen november en januari. Februari en maart, wanneer het ijs zich een flink eind landinwaarts terugtrekt, zijn dan weer de ideale maanden om de Zuidelijke IJszee op te varen in een opblaasbare zodiac. Nergens ter wereld maak je zoveel kans om van dichtbij kennis te maken met blauwe walvissen, orka’s, bultruggen of de vele andere imposante zeezoogdieren die over deze ijskoude wateren heersen. Het onbevattelijk machtige, maar o zo kwetsbare Antarctica is letterlijk het einde van de wereld; in figuurlijke zin is het een sombere vooruitblik op wat ons te wachten staat als we het roer niet drastisch omgooien, en onze prachtige planeet het respect beginnen te tonen dat ze van ons verdient.