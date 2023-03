6 populaire diëten gerangschikt op voedingswaarde: 2 komen er wel heel slecht uit

Inspanningen om gezond of slank te worden blijken soms ongezond en extra schadelijk voor het klimaat. Dat toont onderzoek dat zes populaire eetmethodes rangschikt op basis van voedingswaarde en CO 2 -uitstoot. ‘Keto’ en ‘paleo’ scoren op beide vlakken het slechtst.

Wat te eten als je gezond en slank door het leven wilt huppelen, maar ook bezorgd bent om de klimaatcrisis? Omdat daarover heel wat vragen leven en ook verwarring heerst, onderzochten Amerikaanse wetenschappers (Universiteit van Tulane) wat nu het gezondste eetplan is voor jezelf en voor de planeet. Ze scoorden zes diëten naargelang de voedingswaarde en de klimaatimpact: keto, paleo, omnivoor, pescotarisch, vegetarisch en veganistisch.

Dat deden ze door de eetgewoontes van ruim 16.000 Amerikanen bij een van die eetstijlen in te delen en dat te combineren met analyses over de ecologische voetafdruk en de voedingswaarde van de verschillende diëten.

Keto, gepromoot door sterren als Gwyneth Paltrow, komt als allerslechtste aanpak uit de bus, zowel als het gaat over klimaat als over voedzaamheid. Het is een populaire dieetmethode waarbij je (erg) veel vetten en (erg) weinig koolhydraten consumeert. Geen brood, rijst, fruit of pasta, maar veel eieren, kaas en vlees. Eerder onderzoek, onder andere in Nature Medicine, wees al uit dat je bij dat dieet vooral vocht maar geen lichaamsvet verliest en dat ook zeer lastig vol te houden is.

De nieuwe studie die eetstijlen rangschikt, gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition, toont nu dat wie ‘keto’ eet ook bijna drie kilogram CO 2 -uitstoot veroorzaakt per 1.000 ‘geconsumeerde calorieën’ (kcal). Dat is ruim vier keer meer dan de klimaatimpact van vegan, die 0,7 kilo CO 2 per 1.000 kcal uitstoot. Veganisten weren alle dierlijke producten.

Het paleodieet, dat ook al een tijdje populair is, sluit zogezegd aan bij ‘hoe mensen in paleolithische tijden aten’ omdat je alleen voedsel eet dat je kan vangen, vissen, bejagen of plukken. Adepten bannen granen, melkproducten en bonen en zetten vooral in op groenten, noten, fruit en vlees. Dat dieet komt als het op één na minst ecovriendelijke dieet uit de bus met 2,6 kilo CO 2 -uitstoot per 1.000 kcal.

De top drie van eetstijlen die het meest nefast zijn voor het klimaat wordt afgesloten door de omnivoren. Zij maken het grootste deel uit (89 procent) van de deelnemers in deze studie en van de bevolking tout court en eten alles. Die meest ‘gewone’ eetstijl betekent 2,2 kilo CO 2 per 1.000 kcal.

In de top drie van meest klimaatvriendelijke eetstijlen komt na het veganisme het vegetarisme (1,1 kilo CO 2 /1.000 kcal), dat vlees en vis maar geen zuivel bant, en dan het pescotarisme (1,6 CO 2 /kcal) – vegetarisme dat wel vis toelaat.

Die resultaten sluiten aan bij de vaststelling dat vooral veel dierlijke producten eten voor meer CO 2 -uitstoot zorgt. “Deze populaire eetstijlen waren tot nu toe nog niet met elkaar vergeleken en in cijfers vervat”, zegt hoofdonderzoeker professor Diego Rose. “Omdat de opwarming van de aarde zo’n acuut probleem wordt, willen veel mensen weten wat het nu precies betekent als je meer plantaardig gaat eten. We hadden op basis van wat we al weten over de impact van dierlijke producten op de uitstoot wel verwacht dat keto-eetpatronen een grote voetafdruk zouden hebben. Maar we zijn verrast door hoeveel groter die is in vergelijking met de veggiediëten.”

Welk dieet biedt de beste voedingswaarde?

De voedingswaarde bepaalden de onderzoekers door een typisch menu te scoren op basis van de Healthy Eating Index (HEI) en de Alternate Healthy Eating Index, twee Amerikaanse methodes om de voedzaamheid en kwaliteit van een eetmethode in te schatten.

Ook als het daarover gaat scoort keto het allerslechtst met 43,69 punten op 100. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan vezels, mineralen en vitaminen. Paleo komt hier eveneens op de tweede plaats (45/100). Beide populaire diëten zijn volgens deze studie dus zowel voor de eigen gezondheid als voor die van de planeet het minst aangewezen.

Bij ons raadt het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGL) keto en paleo eveneens af. Keto omdat de risico’s op te veel verzadigd vet en voedingstekorten groot zijn, paleo omdat je er eveneens te veel verzadigd vet en te weinig calcium mee inslaat.

Terwijl het veganisme en het vegetarisme zoals verwacht het meest ecovriendelijk zijn, scoort het pescotarisme (58,76/100) het best op voedingswaarde. Vegetarisme (51,89/100) is tweede, gevolgd door veganisme (51,65/100). De verschillen tussen die laatste twee zijn minimaal. “Pescotariërs komen hier het best uit omdat wie vegetarisch eten aanvult met vis ook enkele essentiële stoffen zoals omega 3-vetzuren binnenkrijgt”, zegt Loes Neven van het VIGL.

Dat instituut heeft in 2021 de voedingsdriehoek ook eens vanuit klimaatperspectief bekeken. “Gelukkig blijkt dat wat beter is voor je gezondheid vaak ook beter is voor de planeet”, zegt Neven. “Minder dierlijk en meer plantaardig, daar komt het op neer. Wij raden niet per se veganisme of vegetarisme aan, maar een grotendeels plantaardig dieet met vis en eventueel kleine hoeveelheden vlees. Bij vis zien we wel een milieu-impact, hoewel het dus erg gezond is.”

Ook Rose wijst erop dat “het mogelijk is zowel je uitstoot te minderen als je gezondheid te verbeteren zonder dat je per se alle vlees moet bannen. Wanneer omnivoren al minder vlees eten met een Mediterraan dieet (met vooral groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, gevogelte en vis, BDB) of een DASH-dieet (met vooral groente en fruit, volle granen, noten en peulvruchten, halfvolle en magere zuivel, gevogelte en vis, BDB), blijkt dat al beduidend gezonder voor mens en planeet.” Die twee eetstijlen komen sterk overeen met wat de Vlaamse voedingsdriehoek adviseert.