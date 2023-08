6 keer kleur bekennen: ‘Ik word nog elke dag vrolijk van ons huis’

Van kleur in de overtreffende trap in de inkomhal tot colorblocking voor gevorderden in de keuken. Niet iedereen snapt hun eigenzinnige stijl. So what. Voor Pieter-Jan en Sien uit Leuven moet een huis vooral vrolijkheid uitstralen.

Beeld Luc Roymans

Na vijf jaar in hun gedateerde rijhuis waren Koen en Katrijn toe aan een moderne keuken. Ze klopten aan bij het Gentse architectenduo Graux & Baeyens en kregen meteen een volledig nieuwe benedenverdieping met extra veel speelruimte voor de kinderen én een badkamer uit de boekjes voor Katrijn.

Beeld Luc Roymans

Sommigen dromen van een kant-en-klare thuis om meteen in te trekken. Dat geldt niet voor Sofie en Lieven, zij waren net op zoek naar een bouwval die ze zelf naar hun hand konden zetten. Voor hen transformeerde Ae – architecten een uitgeleefde fiftieswoning tot een hedendaagse woonplek, met respect voor het vakmanschap van weleer.

Beeld Tim Van de Velde

Dertien bouwvallige garageboxen met een lekkend dak en een grote aantrekkingskracht op sluikstorters: niet meteen een aanbod dat het hart van de gemiddelde huizenjager sneller doet slaan. Maar Lauren Grusenmeyer en Ruben Sciffer zagen er hun toekomstige gezinswoonst in.

Beeld Luc Roymans

Met het kleurenschema van Le Corbusier als leidraad bliezen grafisch ontwerpers Astrid en Donald hun sixtiesappartement in Antwerpen-Noord nieuw leven in. Het resultaat is een Pinterest-waardig moodboard vol creatieve vondsten, iconische designstukken en budgetvriendelijke ingrepen.

Beeld Luc Roymans

Creatieve dertigers Jasmijn en Pieter droomden van een woning waar de kinderen vrij spel hebben en de fantasie in elke ruimte geprikkeld wordt. Met veel durf en nog meer verf toverden ze hun herenhuis om in een Villa Kakelbont 2.0.