6 fruitige desserts om van te genieten op een zomerse dag

Klinkt te goed om waar te zijn? Toch kan je van nicecream onbeperkt eten. Bevroren bananen en een blender, veel meer heb je niet nodig voor een lekker tussendoortje of dessert.

Vijgenbladeren zijn aromatisch en ideaal om producten in te garen. Of gooi ze in een roommengsel en roer tot een smeuïge panna cotta.

Kaki is vooral bekend als saladetopper, maar kan evengoed verrassen in een dessert. Probeer de Aziatische vrucht eens te verwerken in een cake.

Bij flan denk je meestal aan een zoete, gele pudding. Samuel Levie gooit het over een andere boeg in dit recept, waar hij grapefruit en chipotlekruiden toevoegt voor een scherpere variant.

Gebakken bananen zijn altijd een goed idee. Geef ze een zoute toets met zelfgemaakte misokaramel. Hou je van koriander? Dit verrassende ingrediënt geeft je dessertje een frisse noot.

Het is zomer, en dan tovert Samuel Levie gerechten met citroen op tafel. Citroentaart, bijvoorbeeld. Zoals deze overheerlijke citroen-pistachecake.