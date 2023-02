50 restaurants voor wie graag gezellig aan de toog eet

Steeds meer restaurants pakken uit met een bijzondere toog om aan te eten. Je hoeft er vaak niet te reserveren, leert andere gasten kennen en maakt misschien een praatje met de chef. Ziehier: vijftig topadressen voor hongerige toogtijgers.

Gent

Bar Bask

De pure Baskische keuken draait om verse producten, open vuur en een flinke dosis entertainment. Dat hebben ze bij Bar Bask goed begrepen. Wie niets van de actie wil missen en de grillmeesters live aan het werk wil zien, reserveert een plekje aan de bar van dit voormalige tankstation. Bij het bestellen van pinxtos of gegrilde tarbot spaar je meteen een trip naar het Spaanse Baskenland uit. Authentiek en toch hedendaags!

Hoofdgerechten vanaf 34 euro, Edward Pynaertkaai 115, Gent, barbask.be

Bar Bask, Gent. Beeld rv

Publiek

Hoewel er aan de gevel van het Gentse Publiek een ster kleeft, is de sfeer er joviaal en ontspannen. Chef Olly Ceulenaere laat voorspelbare luxe-ingrediënten links liggen en geeft een podium aan lokale helden, zoals Ardense forel, biet en bintjes. Wie hoorndol wordt van planmatig reserveren, kan hier ook de dag zelf terecht (mits een belletje vanaf 11 uur). Als late beslisser krijg je zo een plekje aan de bar toebedeeld. Een klein groot geluk.

Lunchmenu vanaf 50 euro, diner vanaf 85 euro, Ham 39, Gent, publiekgent.be

Luxueus en comfortabel toogzitten bij Souvenir, Gent. Beeld rv

Souvenir

In het uitgepuurde restaurant van Vilhjalmur ‘Vili’ Sigurdarson passeer je eerst langs de royale bar – die in een ver verleden dienstdeed als slagerstoog – voor je in het eigenlijke restaurant aankomt. Die bar is zo luxueus en comfortabel ingericht (met marmeren blad en fluwelen barstoelen) dat ik hier steevast blijf hangen. Maar daar zijn nog redenen voor. Groenten en vis zetten de toon in Souvenir, een strategie die Vili zelfs aanhoudt tot in zijn desserts.

Vijfgangenmenu vanaf 90 euro, hoofdgerechten vanaf 50 euro, Brabantdam 134, Gent, souvenir.gent

Ongedwongen sfeer bij Eentweevijf in Gent. Beeld Jef Boes

Eentweevijf

In de ongedwongen sfeer van Eentweevijf komen de toegankelijke gerechten van chef Tomek Mroszczak helemaal tot hun recht. De bar is mijn favoriete hang-out, omdat je hier een goed uitzicht op de keuken hebt en gastheer Lieven kunt polsen naar bijzondere ontdekkingen in het glas. De menukaart is heerlijk complexloos – met drie voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten – waardoor een bezoek altijd naar meer smaakt.

Hoofdgerechten vanaf 27 euro, Molenaarsstraat 125, Gent, eentweevijf.be

Elders

Je ziet het overal: nieuwkomers die zich aan de rand van het stadscentrum vestigen. In het noorden van Gent bots je op Elders, pal aan het levendige Van Beverenplein. Een tafel scoren is een puur plezier, maar een zitje aan de bar is pas echt de kers op de taart. Tom Pauwelyn en Romy Deconinck houden hier steeds last minute plekjes vrij en je kan kiezen uit enkele à-la-cartegerechten. Extra tip: de zondagsbrunch.

Lunchmenu vanaf 36 euro, diner vanaf 60 euro, brunch vanaf 38 euro, Edmond Van Beverenplein 16, Gent, elders.gent

Astro Boy

Izakaya Astro Boy is heerlijk gemoedelijk. Reserveren voor een gezelschap kleiner dan 6 personen is onmogelijk, net omdat de tafels hier zo vlot roteren. Een knus plekje vind je aan de hoge tafels bij de bar. Terwijl Aziatisch geïnspireerde cocktails als een shochu negroni worden gestird, werken de chefs hun streetfoodgerechten met bravoure af. Probeer zeker de gefrituurde bloemkool en de mosselen in kimchiboter.

Sharinggerechten vanaf 4 euro, Kongostraat 2, Gent, astroboy.be

Kin Khao in Gent werd niet lang geleden uitgebreid met deze bar. Beeld rv

Kin Khao

Thais eten kan in België al eens tegenvallen qua smaken en prijzen. Het succes van Kin Khao spreekt dan ook boekdelen. Bij de recente uitbreiding van het pand kozen gastheer Dominique en chef Santisuk ook voor een mooie bar. Wat ons betreft geen betere plek om betaalbaar en royaal te lunchen. Voor 27 euro geniet je hier van een hoofdgerecht en koffie achteraf. Ideale formule om bij te praten met een collega of vriend.

Lunchmenu vanaf 27 euro, diner vanaf 45 euro, Donkersteeg 21/23, Gent, kinkhao.be

Martino

Martino is al sinds de opening in 1955 een cultrestaurant. Daar is de hippe kledingcollectie het levende bewijs van. De hoge tafels en de zitjes aan de bar doen je helemaal met de broeierigheid van deze buurt samensmelten. Hier draait het niet om vernieuwende creaties of ingewikkelde technieken. Met een aanstekelijke playlist en gerechten als ‘cheese eggburger’ of ‘steak bolognese’ gaan jong en oud hier tot elf uur ’s avonds voor de bijl.

Hoofdgerechten vanaf 17 euro, Vlaanderenstraat 125, Gent, snackbarmartino.be

A Food Affair

Schouder aan schouder nibbelen van sappige kippensatés, crispy spring rolls of een ouderwetse pad thai... Klinkt als muziek in de oren? Dan is een zitje aan de bar van het knusse A Food Affair misschien iets voor u. Dit is zo’n adres waar ik elke maand zou willen kiezen tussen heerlijks uit Indonesië, Thailand en Vietnam; alleen steekt de populariteit van A Food Affair vaak een stokje tussen mij en dat smakelijk voornemen.

Driegangenmenu vanaf 55 euro, hoofdgerechten vanaf 26 euro, Hoogstraat 58, Gent, afoodaffair.be

Chef Yoshi

Aan de culinaire invloed van Japan valt moeilijk te ontsnappen. Wie geïntrigeerd is door sushi en sake reserveert een plek aan de lange eettoog van Yoshi Mizuno, oorspronkelijk gestart als takeaway met bentoboxen en intussen uitgegroeid tot een kleinschalig restaurant. Je eet hier à la carte of laat je verrassen door de omakase-menuformule terwijl de chef het zeewier, waarmee de sushi omwikkeld wordt, voor je neus op houtskoolvuur bakt.

Sashimi vanaf 12 euro, handrolls vanaf 6 euro en sake vanaf 5 euro, Oude Houtlei 13G, Gent, linktr.ee/chefyoshi

Leuven

Baracca

Ik kom hier niet vaak genoeg, maar wanneer ik me aan de lange bar van het Italiaans geïnspireerde Baracca neervlij, blijf ik gegarandeerd even plakken. Steek het op de fingerfood met pork buns, taco’s, oesters en croques Baracca (met parmaham, mozzarella en truffel). Voor de grote honger tovert de pizzaïolo Napolitaanse zuurdesemparels uit zijn houtskooloven en ook de lijst met cocktails is gelukkig schier eindeloos.

Pizza’s vanaf 10 euro, Tiensestraat 34, Leuven, baracca.be

Aan de toog van HOP Gastrobar in Leuven zie je chef Bram koken met bier. Beeld Piet De Kersgieter

HOP gastrobar

Terwijl uit eten gaan voor velen synoniem is aan een heerlijk glas wijn naast een lekker gerecht, bewijst chef Bram Verbeken dat het ook anders kan. Wie benieuwd is, boekt het best een zitje aan de keukentoog van waaruit je Bram ziet koken met bier: van het lakken van groenten tot het maken van een saus. Behalve aangepaste ambachtelijke bieren per gang, kan je hem ook vintage pareltjes laten opdiepen uit zijn uitgebreide bierkelder.

Lunchmenu vanaf 32 euro, diner vanaf 60 euro, Vaartkom 1a, Leuven, hopgastrobar.com

Florida Foodbar

Plekken die doorlopend eten serveren hebben een streepje voor. Het Leuvense Florida straalt door die flexibiliteit een grootstedelijke vibe uit. In het eighties-interieur is – behalve de neonverlichting en de oceaanblauwe vloer – de ellenlange bar de echte eyecatcher. Naast laagdrempelige menu-items als dagsoep en padrón pepers zetten de uitbaters in op succulente pita’s met vis, kip of lam. Bovendien is er ook een groenteoptie met shiitake en oesterzwam verkrijgbaar.

Hoofdgerechten vanaf 12,5 euro, Vaartkom 43, Leuven, barflorida.be

De Kust

Cafe René

Onder en rond de actieve windmolen van Ramskapelle kan je terecht in Restaurant De Kruier en Cafe René van de broers Pieter en Maarten Callant. Vooral het charmante café kan me bekoren. Bij een geweldig aperitief kan je je hier tegoed doen aan charcuterie, oesters en enkele tapas – die rechtstreeks uit de keuken van het restaurant komen – maar ook na het diner in De Kruier ben je hier welkom. Aan de bar heb je bovendien een prachtig uitzicht op het desolate polderlandschap.

Tapas: zo’n 45 euro p.p., cocktails vanaf 14,50 euro, Ramskapellestraat 66, Knokke-Heist, caferene-knokke.be

Brasserie Bristol

In Bristol is de kans op een slecht plekje onbestaand dankzij de ligging op de zeedijk. De brasserie ademt een typische Parijse sfeer, zonder ooit formeel aan te voelen. Vanaf de toog is het zicht op zee adembenemend, maar ook de service en de onberispelijke keuken van chef Christian Delacourt maken een bezoek aan Bristol de moeite waard. Na een lange strandwandeling kom je hier weer op krachten dankzij onverwoestbare klassiekers als zeetong meunière of tomaat-garnaal.

Hoofdgerechten vanaf 38 euro, Zeedijk 291, Knokke-Heist, brasseriebristol.be

Een visrestaurant op niveau: Julia in Sint-Idesbald. Beeld rv

Julia

Een visrestaurant op niveau is niet makkelijk te vinden. Gelukkig ontdekten we Julia al een hele poos geleden. Hoewel de ronde familietafels (captain tables in het lokale lingo) fantastisch zijn voor een groter gezelschap is een plekje aan de bar goud waard. Hier zit je met de neus op de actie – de oesters worden gekraakt en de coquilles opengestoken. Geen idee welke wijn bij uw fruits de mer of garnaalkroket past? Bij Julia-gastvrouw Emilie bent u in goeie handen.

Hoofdgerechten vanaf 32 euro, Vanhouttelaan 2, Sint-Idesbald (Koksijde),julia-baaldje.be

Botticelli

Een eetconcept hoeft niet innovatief te zijn om recht in de roos te schieten. Botticelli in Nieuwpoort is een Italiaanse trattoria met eenvoudige gerechten genre vitello tonnato en pasta vongole. Hier krijg je meteen een zalig vakantiegevoel, zeker aan een van de eettogen. De uitgebreide wijncollectie van de flamboyante eigenaar Peter Demoor zorgt daarbij voor extra wind in de zeilen.

Hoofdgerechten vanaf 19 euro, Albert I-laan 197, Nieuwpoort, botticelli.be

Op de eerste rij voor pizza en yakitori-spiesjes bij Rocco Eats in Oostende. Beeld Nick Decombel

Rocco Eats

A la bonne franquette. Dat is de slagzin waarmee Rocco Eats zich op de kaart zet. Kort gezegd: een informele sfeer waarin je eenvoudige gerechten deelt. Wij nestelen ons vol vertrouwen aan de eettoog bij pizzaiolo Eric. Behalve een originele pizzaoven is de Japanse Robatayaki-grill de blikvanger van Rocco Eats. Zo grilt Eric yakitori-spiesjes voor onze neus en schuift hij in één onnavolgbaar welgemikte beweging zijn deeg de oven in.

Hoofdgerechten vanaf 16 euro, Hertstraat 7A, Oostende, rocco-eats.com

Brugge

L.E.S.S.

Brugge is de thuisstad van topchef Gert De Mangeleer. Voor zijn sharingrestaurant L.E.S.S., dat inspiratie uit buitenlandse trips bundelt, koos hij een pand op het bruisende Zand uit. Jonge topchef Ruige Vermeire leidt er de keuken en aan de U-vormige foodbar kijk je mee hoe hij miso chicken of dorade op Kantonese wijze bereidt. Extra relaxed: hier bepaal je het verloop en het tempo van je menu zelf.

Lunchmenu vanaf 49 euro, hoofdgerechten (in sharing) vanaf 18 euro, ’t Zand 21a, Brugge, l-e-s-s.be

Tougou

Wordt u bij het shoppen al eens overvallen door een klein hongertje? Spring dan binnen bij Tougou, een lunchrestaurant met een uitgelezen locatie pal in het Brugse centrum. Een kleine hap met een glas wijn aan de eettoog kikkert je in geen tijd weer op. Werp zeker ook een blik in de meeneemtoog van chef Thibault Van Aerde; zo maak je bij het afrekenen ook de thuisblijvers gelukkig.

Hoofdgerechten vanaf 23 euro, Smedenstraat 47, Brugge, tougou.be

Tanuki

Wie houdt van gonzende actie reserveert een plek rond de open keuken van Tanuki. In dit Japanse restaurant demonstreert chef Ivan Verhelle vakkundig zijn snij- en griltechnieken. Vis, vlees en tofoe krijgen een behandeling op de teppanyaki, maar ook sushi, sashimi en tempura passeren de revue. Prijs-kwaliteitstopper is de bentobox-lunchformule waarbij je 34 euro betaalt voor een hapje, soep, rijstgerecht en dessert.

Hoofdgerechten vanaf 36 euro, zesgangendiner vanaf 89 euro, Oude Gentweg 1, Brugge, tanuki.be

Antwerpen

l’Enoteca

Het Antwerpse Zurenborg is de thuishaven van Susanna en Gianluca Savini. In hun gelijknamige enoteca bundelen ze authentieke gerechten uit de regio Emilia-Romagna in het noorden van Italië. Een zitje aan de bar voelt aan als thuis, zeker wanneer er een dampende pasta voor je neus verschijnt. Wil je er een glas wijn bij, dan heb je maar één probleem: de keuze is enorm.

Pasta vanaf 13 euro, Grote Hondstraat 5, Antwerpen, op Instagram: @lenoteca_antwerp

Yamayu Santatsu

Als een van de oudste sushizaken van Antwerpen kan Yamayu Satatsu rekenen op een trouwe schare fans die aan zijn toog plaatsnemen voor de topkwaliteit die hij serveert. Toch hoef je hier niet binnen te dwarrelen voor het hippe design of de instagrammable creaties. Hier bestel je kwalitatieve hapjes volgens je goesting van het moment of laat je je uitgebreid soigneren met een menu. Wat je keuze ook wordt: hou een plekje vrij voor sushi met tonijn of gegrilde paling.

Lunchmenu vanaf 18 euro, à la carte sushi vanaf 4 euro per stuk, Ossenmarkt 19, Antwerpen, santatsu.be

Klassekip bij Roti in Antwerpen. Beeld rv

Roti

Een smakelijke kip is een gezonde kip die niet wordt geforceerd in haar groei. Ook in het Antwerpse Roti zijn eigenaars Helena De Ridder en Serge Verboven van deze filosofie overtuigd. Ze serveren er Hubbard-kippen, een kleinschalig gekweekt ras uit de Ardennen. Hier neemt de rotisserie de centrale plek in, liefhebbers drummen voor een plekje aan de bar. Je neusvleugels laten zich ongetwijfeld verleiden tot het bestellen van crispy nuggets, geflambeerde kip en wie weet zelfs kippenhartjes.

Hoofdgerechten vanaf 23 euro, Napoleonkaai 49 Antwerpen, roti-antwerp.be

Paté, rog of sabayon aan de toog bij InVINcible in Antwerpen. Beeld rv

InVINcible

Chefs verdringen zich voor een plekje aan de lange toog bij sommelier en chef Kenny Burssens. En dat is niet zonder reden. In deze intieme setting wordt je honger aangescherpt terwijl het spit op volle toeren draait of terwijl binnen handbereik een saus wordt gemonteerd. Na een huisgemaakte paté, klassieke rog en sabayon rol je vanaf je barstoel met een zalig gevoel huiswaarts.

Hoofdgerechten vanaf 25 euro, driegangenmenu 44 euro, Haarstraat 9, Antwerpen, invincible.be

Nog maar net open: het Antwerpse Vis van A. Beeld Adriaan Van Looy

Vis van A

Vis van A is een gloednieuw restaurant dat de signatuur van sterrenchef Bart De Pooter en diens dochter Karen draagt. Op het Antwerpse Eilandje serveren ze – van ontbijt over brunch en lunch tot diner – duurzame vis, bijvangst uit de Noordzee en zelfs gerijpte vis. Aan de raw bar, met focus op sushi, word je helemaal ondergedompeld in de zaak die tot 160 visliefhebbers verwelkomt én een eigen viswinkel telt.

Driegangenlunch vanaf 39 euro, hoofdgerechten vanaf 24 euro, Rijnkaai 100, Antwerpen, vis-van-a.be

Little Bún

Reserveren in Little Bún is niet nodig, hier druppel je binnen wanneer je nood hebt aan Vietnamees streetfood – denk aan lenteverse rolletjes gevuld met verse kruiden en pho, de noedelsoepen op basis van huisgemaakte bouillon. Een plek aan de lange eettoog garandeert je een mengelmoes aan geuren, kleuren en good vibes. Inmiddels zijn er al twee vestigingen van deze foodbar en is er met Bún ook een gastronomische broer bijgekomen.

Hoofdgerechten vanaf 17 euro, Sint-Jorispoort 22, Antwerpen, bunantwerp.be/little-bun/

untitled.

In de nok van culinair bedevaartsoord The Jane is sinds kort een laagdrempelig foodconcept gehuisvest. Zitten doe je hier niet aan een tafel, maar rond de indrukwekkende maar intieme bar vanwaar je chef Joeri Timmermans op volle stoomkracht kan bewonderen. Wie dat wil, kan buiten de piekuren op goed geluk binnenspringen voor een aperitief met barfood.

Viergangenlunch vanaf 65 euro of à la carte; Paradeplein 1, Antwerpen, untitled.bar

Le Pristine Café in Antwerpen. Beeld Chantal Arnts

Le Pristine Café

Onverwacht een plek scoren in een restaurant van Sergio Herman, het kan. Le Pristine Café, de barruimte met losse sfeer die zich voor het eigenlijke restaurant bevindt, verwelkomt je doorlopend vanaf twaalf uur ’s middags. Hier kan je vlot barfood, steak tartaar, pasta of pizza uit de houtskooloven bestellen. En de oesters, zoals alleen Sergio die bereidt, zijn er onweerstaanbaar.

Hoofdgerechten vanaf 23 euro, Lange Gasthuisstraat 13, Antwerpen, lepristine.com/cafe

Fiskebar

Voor een visrestaurant dat het midden houdt tussen een Scandinavische barak en een Franse bistro moet je bij Fiskebar zijn. Op de Marnixplaats, een van de gezelligste pleinen van Antwerpen, wordt alle vis bootvers aangeleverd en ook de groenten zijn afkomstig van plaatselijke bioboeren. De gerechten zijn eenvoudig, gaande van ceviche over visballetjes en garnaalkroketten tot pasta vongole. Reserveren is aan te raden, want de plaatsen aan de toog zijn zeer gegeerd.

Lunchformule en hoofdgerechten vanaf 27,5 euro, Marnixplaats 12, Antwerpen, fiskebar.be

Dôme sur Mer

Lang voor sharingmenu’s in onze contreien populair werden, was schaaldierenrestaurant Dôme sur Mer met zijn typisch maritieme interieur al een plek waar lekkerbekken zich aan de foodbar verdrongen voor hun portie wulken, kreukels en garnalen. Om daarna, met slab om de hals, te genieten van kreeft met botersaus of een copieuze zeevruchtenschotel.

Hoofdgerechten vanaf 24 euro, Arendstraat 1, Antwerpen, domesurmer.be

Lewis

Lewis is een fijne zaak met een wereldse uitstraling. Van die vibe proef je het best aan de eettoog, waar chef Thomas Snijders zijn team aanstuurt en -vuurt. Naast het Museum van Schone Kunsten is deze gastro-bistro een vaste waarde. Dat heeft te maken met de aanstekelijke energie die in dit no-nonsense hoekpand hangt, maar ook met de uitgebreide kaart boordevol opties, zoals beenmerg op zuurdesemtoast en langoustines.

Hoofdgerechten vanaf 23 euro, Schildersstraat 25, Antwerpen, lewis-antwerp.be

Jean sur Mer Harbor Cafe

Jean sur Mer kennen we van de gelijknamige foodtrucks, diepvriessnacks uit de supermarkt en dus ook van streetfoodrestaurant Jean sur Mer Harbor Cafe. In deze volkse kroeg bij de Antwerpse kathedraal bestel je tussen het luiden van de scheepsklok door je kroket van noordzeekrab, kibbeling, fish-and-chips of gepimpte garnaalburger met een frisse pint erbij. Bovendien kreeg dit Harbor Cafe ook een MSC-certificaat uitgereikt. Voor tooghangers met een geweten dus!

Hoofdgerechten vanaf 11,5 euro, Groenplaats 15, Antwerpen, jeansurmer.be/harbor-cafe-antwerpen/

Izumi

Verscholen in een zijstraatje naast het Museum voor Schone Kunsten verraadt een Japans voortuintje wat hier aan de hand is. Al sinds 1978 kookt de ingeweken Nederlander Ed Balke puur Japans. Ondertussen wordt het restaurant gerund door zijn twee dochters. Zij serveren de typische Japanse keuken met kraakverse producten en rijst van de beste kwaliteit. Aan de sushicounter beleef je een geweldige avond: je wordt gesoigneerd én je krijgt waar voor je geld.

Lunchmenu vanaf 26 euro, à la carte sushi vanaf 4 euro per stuk, Beeldhouwersstraat 44, Antwerp, izumi.be

Nonbe Daigaku

Achter zijn toog herken je de 75-jarige sushimeester Yosuke Suetsugu steevast aan zijn bandana. Samen met zijn zoon serveert hij sushi, sashimi, maki en nigiri in combinatie met de betere sakes: meer heb ik niet nodig. Wie een plaats aan deze sobere Japanse toog weet te bemachtigen, kan zien hoe behendig de chefs hier vis versnijden, hapjes bereiden en sushi rollen.

Viergangenlunch vanaf 40 euro, zesgangendiner vanaf 69 euro, hoofdgerechten vanaf 19 euro, Adolphe Buyllaan 31, Elsene, nonbedaigaku.be

Yamato

De ronde bar van Yamato doet dromen van glorieuze ramenbars in Osaka en Tokio. Toch biedt dit minuscule restaurant amper plaats aan 12 gasten. Ook het menu is beperkt tot enkele types ramen (probeer zeker de miso ramen met eekhoorntjesbrood en varkensvlees), gyoza (wontonwraps gevuld met varkensvlees en kool) en donburi (rijst met vlees en groenten), geserveerd met sake, Japans bier of matcha frappé.

Hoofdgerechten vanaf 14,8 euro, Francartstraat 11, Elsene, op Instagram: @yamato.bxl

Bij Album in Antwerpen nip je van natuurwijn bij je makreel of filet mignon. Beeld Marie Monsieur

Album

Hoewel Album een volbloed restaurant is, lijkt het qua setting meer op een koffiebar. En van die laagdrempelige uitstraling zijn we fan. Chef Joris Gielen en gastheer Toon Craen bundelen hun krachten in creatieve productbereidingen rond skrei, makreel, filet mignon en pulpo. En daar komt vakkundig geselecteerde natuurwijn bij. Installeer je op de hoge barstoelen aan de open keuken, voor nog meer lunch- of dinerplezier.

Tweegangenlunch vanaf 42 euro, vijfgangenmenu vanaf 69 euro, Vlaamsekaai 6, Antwerpen, albumantwerpen.be

Brussel

Beaucoup Fish

Dat hier uitsluitend vis en zeevruchten op het menu prijken, mag niemand verbazen. Beaucoup Fish heeft de allures van een bistro, pal in de Brusselse Alhambrawijk. Aan de bar heb je een sleutelpositie om de knapste vis uit de koeltoog aan te wijzen. Je nipt van je negroni terwijl behendige handen jouw vis fileren. Voor je het weet staat er een dampend bord voor je neus: kraakvers en altijd verrassend.

Hoofdgerechten vanaf 32 euro, Van Gaverstraat 2, 1000 Brussel, beaucoupfish.be

Kamo

Een boon voor finesse, vakmanschap en oog voor detail? Dan is de toog van sterrenchef Tomoyasu Kamo een must. Hier heb je een onbelemmerd uitzicht op het spektakel in de open keuken, met onder meer wervelende sushi die à la minute wordt gerold en sashimi die volgens de regels van de kunst wordt versneden. De Japanse keuken op een torenhoog niveau.

Driegangenlunch vanaf 70 euro, viergangendiner vanaf 90 euro, Waterloosesteenweg 550A, Elsene, restaurant-kamo.be

Pistolet Original

Onder het mom ‘het moeten niet altijd uitgewerkte bordjes zijn, soms doet een pistolet wonderen’ nestelen we ons graag op de hoge barstoelen van Pistolet Original. Je beslist zelf wat er tussen je broodje komt: grijze garnalen, heerlijke americain of typisch Brussels beleg, zoals bloempanch (bloedpens). Hier zit je altijd goed.

Vanaf 5,40 euro per pistolet, Jozef Stevensstraat 24-26, Brussel, pistolet-original.be

Maru

Geen betere introductie in de Koreaanse keuken dan een bezoek aan de eettoog van Maru. Vaste gasten komen hier voor à la minute geprepareerde bibimbap – een gloeiendhete bowl vol krokante rijst, groenten, eigeel en met het mes versneden tartaar – maar ook hartige pannenkoeken doen je nog hechter aan de toog kleven. Tel daarbij de wijnkaart met biodynamische en natuurlijke parels van eigenares Kyky bij en je komt ogen (en monden) te kort.

Hoofdgerechten vanaf 20 euro, Waterloosesteenweg 510, Elsene, op Instagram: @Marubru

Yoka Tomo in Brussel serveert Japanse ‘tapas’. Beeld rv

Yoka Tomo

Liefhebbers van Japan moeten beslist langs bij Yoka Tomo, niet toevallig Japans voor ‘goede vriend’. Zo verleidt Tomo je met kleine gerechten in tapasformaat die zorgen voor hartverwarmend comfort. Denk aan gyoza, beignets van tofoe, misosoep, gepaneerd varkensvlees, zoetzure kip, in sake ingemaakte aubergine tot zelfs Japanse curry’s. Enige nadeel: er zijn amper tien couverts aan de bar. Veel te weinig om alle nieuwsgierigen van een plekje te voorzien.

Tweegangendiner vanaf 30 euro, Félix Marchallaan 26, Schaarbeek, yokatomo.brussels

Ivresse

In Ivresse werpen vier vrienden de spotlights op lokale groenten zonder fundamenteel vis of vlees te weren. Hun missie: de rijkdom van onze Belgische terroir etaleren. Vlees komt er uit de Ardennen, ecologische groenten uit de Westhoek en vis uit de Noordzee. Benieuwd naar de inspiratie achter hun visie? Kies voor een plek aan de eettoog waar je en passant tips krijgt over passende natuurwijn, cider, sake of bier.

Zevengangendiner vanaf 80 euro, Postiljonstraat 6, Ukkel, ivresse-restaurant.be

Classico

Degelijke brasserieën waar je in de watten wordt gelegd, kunnen er wat mij betreft niet genoeg zijn. Onze favoriete plek in Classico is aan de bar waar je klassiekers in een nieuw jasje ontdekt. Favorieten zijn gamba’s à la plancha en traag gegaarde inktvis. Liefhebbers van groentebereidingen vragen het best naar de vegetarische dagsuggesties. Ook kinderen worden niet vergeten.

Hoofdgerechten vanaf 23 euro, Amerikaansestraat 124, Elsene, classico-la-brasserie.com

Crab Club

Recent voerde chef Yoth Ondara een facelift door die het industriële karakter van dit visrestaurant nog meer uitspeelt. Aan de vernieuwde toog proef en voel je de liefde en toewijding van Yoth en zijn team. In plaats van de voorspelbare combinaties met boter en witte wijn verrassen ze met brutale combinaties. Aangesproken door surf-and-turf van gelakte eend met venusschelpen of scheermessen met snijbiet? Dan hebt u er een favoriet bij.

Hoofdgerechten vanaf 18 euro, Waterloosesteenweg 7, Sint-Gillis, crabclub.be

Selecto

Bij het keuzemenu van Selecto in de Brusselse Dansaertbuurt kan weinig verkeerd gaan. Chef Olivier Morland houdt van een degelijke bistrokeuken die hij oppept met een onnavolgbare zuiderse schwung. Coquilles uit Bretagne worden opgefrist met olijfolie, citrus en pistache. Plekjes aan de eettoog geven rechtstreeks uit op de open keuken waar je de totstandkoming van elk gerecht volgt en ondertussen ook nog iets bijleert.

Tweegangenlunch vanaf 22 euro, tweegangendiner vanaf 42 euro, Vlaamsesteenweg 95-97, Brussel, leselecto.com

The place to be: Nightshop, Brussel. Beeld rv

Nightshop

En de prijs voor de meest besproken eettoog van de afgelopen maanden gaat naar… Nightshop. De betonnen toog fungeert er tegelijk als werkblad voor het keukenteam en comptoir voor de gasten. Gastvrouw Jocasta Allwood heeft zichzelf in een mum van tijd opgewerkt tot een referentie in orange wine en natuurwijn, maar ook haar (kleine) gerechten zijn vrij van poespas, gaande van gezouten ansjovis tot dubbel gegaarde lamsschouder.

Hoofdgerechten vanaf 11 euro, Vlaamsesteenweg 167, Brussel, op Instagram: @nightshop.brussels

Hasselt & Genk

Lunchen bij Moretti in Hasselt is zalig gemoedelijk. Beeld rv

Osteria Moretti

Osteria Moretti is zo’n plek waar je ongegeneerd in het bord van de buren en de pannen van de chef loert. Dat is zalig. Het bijzondere aan deze osteria is dat het concept ’s middags afwijkt van de gastronomische setting tijdens het diner. Vanaf lunchtijd kan je hier terecht voor pasta’s, salades, bruschetta of enkele tapas, terwijl chef Alexander Reniers ’s avonds de creatieve toer opgaat met meergangenmenu’s.

Vijfgangendiner vanaf 85 euro, Aldestraat 20, Hasselt, osteriamoretti.be

Eclectica

Hoewel de vintage bistrotafels om ter charmantst zijn aangekleed, trekken de hoge barstoelen aan de open keuken meteen de aandacht. Het warme interieur vertaalt zich ook naar het bord met rijkelijk bereide groenten die het menu domineren. In deze gastrobar met sharingkeuken mag je een blend van Turkse gerechten – waar de roots van chef Ercan Camci liggen – en Mediterraanse creaties verwachten.

Sharinggerechten vanaf 13 euro, Dorpsstraat 38, Hasselt, eclecticagastrobar.be

De u-vormige toog van Restaurant U in Genk. Beeld rv

Restaurant U

Chef Jo Lemmens ontvangt zijn gasten aan een U-vormige toog waar hij op z’n eentje de show steelt. Hij bedient, ruimt af en entertaint terwijl jij je vergaapt aan dit multitalent. Culinair zet hij in op duurzame bereidingen – vaak met Noordzeevis en lokale groenten in de hoofdrol – het liefst gecombineerd met Limburgse wijnen en streekbieren. Eventueel te koppelen aan een bezoekje aan de naburige site van C-Mine?

Viergangenmenu vanaf 49 euro, Hoefstadstaat 23, Genk, restaurant-u.be