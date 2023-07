5 buitengewone renovaties: ‘Voorbijgangers kijken vaak raar naar boven’

Drie jobs, evenveel kinderen en een leven in de stad, dat is razend druk. Net daarom willen Jan en Griet dat hun woning vooral rust uitstraalt. Less is more. Een gapend gat dus in plaats van een extra kinderkamer. Zo vonden ze meer ruimte, in hun huis en in het hoofd.

Beeld Luc Roymans

Op zoek naar meer ruimte en een schermvrije zone voor hun twee tienerzonen, klopten Sandy en Bieke aan bij architect Tim Rogge. Zijn creatieve visie voor hun Gentse rijhuis tartte alle verbeelding, helemaal wat de bewoners verlangden.

Beeld Luc Roymans

Het volledig met hout bezette appartement van de in februari overleden interieurarchitect Daniel Jacops was te bijzonder om te verkopen, vonden zijn dochter Alix en haar vriend Simon. Dus gooiden ze hun leven radicaal om en maakten een nieuwe start in hartje Antwerpen.

Beeld Rebecca Fertinel

In Edingen, net over de taalgrens, vielen Radio 1-presentatrice Ayco Duyster en haar man Joachim voor de charme van een authentieke jarendertigwoning. Architect Jan De Vylder deelde hun creatieve visie en kwam met een plan dat alle verbeelding tart. Van mobiele spiegelwanden tot een binnenstebuitenpatio: achter elke hoek schuilt een verrassing.

Beeld Luc Roymans

Een huis met tuin bleek onbetaalbaar in Brussel, dus zochten Frederik en Dimitri een creatieve oplossing om in hun duplexappartement toch een buitenruimte te creëren. De architecten van dc-dc namen een hap uit het dak en pakten ineens ook de volledige woonruimte aan.