4 reis-professionals delen hun ultieme tip: ‘Ik regel mijn reizen vaak voor de helft van de prijs’

De weergoden laten het misschien afweten, maar dat betekent niet dat uw zomervakantie op een fiasco hoeft uit te draaien. Vier verschillende experts delen hun ultieme reistip. ‘Zelfs een vliegvakantie kan je nog zo duurzaam mogelijk maken.’

1. Danny Smagghe, woordvoerder van Touring: ‘Neem eten en drinken mee in de wagen’

Op de eerste dag van een vakantie in de wagen springen en zien waar de omstandigheden je heen leiden: het klinkt romantisch, maar een lange onvoorbereide autorit kan snel verkeerd uitpakken. Danny Smagghe, woordvoerder van pechhulpverleningsdienst en verzekeraar Touring, blijft tijdens de zomermaanden dan ook op kantoor om de drukte op te volgen. Voor wie er de komende maanden nog met de wagen opuit trekt, heeft hij een gouden raad: “Neem zeker voldoende eten en drinken mee. We zien heel veel mensen die opeens in een file terechtkomen en geen voedsel bij zich hebben.”

Aangezien Zuid-Europa nog steeds met enorme hittegolven kampt, is het misschien beter om een voorraad in te slaan. De eerste pechhulpverleningsdienst die voedsel aan gestrande auto’s levert, moet nog uitgevonden worden. En erop rekenen dat er wel ergens een supermarkt zal opduiken, is behoorlijk risicovol. “De airco in de auto zorgt gauw voor dehydratie. En zeker kinderen drogen sneller uit.”

Aanschuiven in Oostenrijk, op weg naar de Adriatische kust. Beeld dpa/picture alliance via Getty I

Als er voldoende drank en voedsel aan boord is, kan het volgens Smagghe geen kwaad om voor de start van een lange autorit nog andere voorzorgsmaatregelen te nemen. Wie vooraf nagaat hoe druk de route op verschillende momenten van de dag is, kan het ideale vertrekuur bepalen. Zo worden files vermijdbaarder en blijft er meer tijd over om daadwerkelijk van de vakantie te genieten. “Met een goede voorbereiding kan je veel problemen vermijden”, zegt de woordvoerder.

Via apps als Chargemap kunnen bestuurders van elektrische wagens ook opvolgen waar ze hun batterij kunnen opladen. De app van Ionity is daarbij ook erg interessant: de actuele informatie over de drukte aan laadpalen staat gebruikers toe om hun route preciezer te berekenen.

Een andere tip die Smagghe geeft om goed voorbereid op reis te vertrekken, is om een tolbadge aan te schaffen. Dat elektronische apparaat kost een slordige 18 euro en maakt het mogelijk om tol automatisch te betalen. Zo hoeven autobestuurders niet meer aan te schuiven terwijl hun voorliggers minutenlang naar hun bankkaart of contant geld zoeken. De afrekening volgt later online en geeft meteen een goed overzicht van de totale kostprijs.

Wie van tevoren de papieren van zijn auto in orde brengt en niet vergeet dat kinderen ook een identiteitskaart nodig hebben wanneer ze naar het buitenland trekken, gaat zo ongetwijfeld een deugddoende reis tegemoet.

2. Wouter Claessens, planner van duurzame reizen: ‘Zelfs een vliegvakantie kan je nog zo duurzaam mogelijk maken’

De toeristische sector heeft een grote ecologische voetafdruk, maar volgens Wouter Claessens is het mogelijk om daar wat aan te doen zonder aan plezier in te boeten. Als eigenaar van het reisbureau Contour Travel zet hij in op bestemmingen die in de eerste plaats per bus, trein of fiets te bereiken zijn. “Ik vraag klanten om goed na te denken voor ze op vakantie gaan. Soms is één lange vliegreis minder schadelijk dan om de paar maanden een citytrip doen. Met duurzaamheid doel ik dan ook op het bredere plaatje”, vertelt hij.

“Het gaat ook over de lokale gemeenschappen waar je mee samenwerkt en wie je een inkomen verschaft. Zelfs een vliegvakantie kan je nog zo duurzaam mogelijk maken.”

Wouter Claessens Beeld RV

Wie de planeet een warm hart toedraagt en toch met het vliegtuig weg wil, kan ervoor kiezen om zijn uitstoot te compenseren via organisaties als GoForest die voortdurend bomen planten. Via de website van Greentripper is het daarbij mogelijk om de precieze CO 2 -uitstoot per vervoersmiddel te berekenen en goede doelen te steunen. “Ter plekke kan je ook bij je hotelkeuze een positieve impact hebben”, vertelt Claessens. Enkele enorme hotelketens hebben overal ter wereld vestigingen, maar hun inkomsten stromen zelden terug naar de lokale gemeenschappen.

“Als je in Afrika in het Marriott-hotel slaapt, weet je dat al je geld rechtstreeks naar de Verenigde Staten doorstroomt.” Bewuster omgaan met het lokale aanbod, heeft positieve effecten en dat geldt ook voor het culinaire aspect. “In Costa Rica zijn viscakes bijvoorbeeld een lokale lekkernij, maar hier eten we dat minder. Probeer zulke gerechten toch te omarmen en niet vast te houden aan de westerse eetgewoontes. Ze zijn gemaakt met ingrediënten die daar voorhanden zijn.”

De activiteiten tijdens een reis kunnen vaak ook wat groener zonder dat er grote inhoudelijke aanpassingen voor nodig zijn. Een riviertocht kan bijvoorbeeld perfect in een kajak in plaats van in een speedboot. Een andere mogelijkheid is om tijdens een vakantie zelf de handen uit de mouwen te steken en te proberen om iets voor het land te betekenen. “Tijdens een reis naar Abu Dhabi heb ik onlangs mangroves geplant. Dat voelde zeer nuttig en het toont ook het belang van bossen aan.”

Een vliegtuigreis zal niet snel ecologisch verantwoord worden, maar de tips van Claessens maken het wel mogelijk om de vakantie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Hij hamert er wel op dat ook in onze eigen contreien veel moois te ontdekken valt. “Friesland is bijvoorbeeld een streek die erg veel te bieden heeft, maar weinig bekend is in België. Om zoiets te ontdekken, moet je soms je eigen grenzen verleggen en iets anders doen dan wat je daarvoor deed.”

3. Katrien Goris, reisblogger bij Withkidsontheroad: ‘Ga op avontuur’

Katrien Goris Beeld RV

Al sinds 2017 geeft Katrien Goris via haar blog Withkidsontheroad tips aan mensen die met hun kinderen de boer opgaan. Van Abu Dhabi tot Zanzibar: samen met haar partner en twee kinderen (8 en 12 jaar oud) trok ze al naar alle uithoeken van de wereld. Toch ontdekte ze pas deze zomer een nieuwe kant van het reizen die ze nu graag met anderen wil delen. “We zijn net terug van een avontuurlijke reis in de Spaanse Pyreneeën”, vertelt ze. “Vooraf waren we wat zenuwachtig en vroegen we ons af of het wel bij ons zou passen, maar het is ons bijzonder goed bevallen.”

Hoewel een eigen vakantiehuis of een degelijk hotel een garantie op comfort bieden, kan het ook aangenaam zijn om daar eens van af te stappen. Goris en haar gezin leefden tijdens hun groepsreis daarom samen met andere gezinnen op een camping. Ze gingen raften en deden ook aan canyoning, een spannende bergsport waarbij beoefenaars in een speciaal pak de loop van een rivier volgen.

Daarbij sprongen ze van een rots van acht meter hoog en zwommen ze in water dat een temperatuur van ongeveer vier graden had. Uitdagingen waarvan ze samen enorm genoten. “Iedereen met kinderen vanaf 6 jaar kon aan de reis deelnemen. Sommigen zeggen dat reizen met jonge kinderen lastig is, maar ik vind net dat het moeilijker wordt als ze ouder worden. Dan moet je sowieso meer rekening houden met hun interesses.”

De avontuurlijke reis bood Goris en haar gezinsgenoten gelukkig voor ieder wat wils. “Onze kinderen bloeiden open omdat ze voortdurend met leeftijdsgenoten op pad waren. Ze trokken elkaar mee in het avontuur. Het was heel fijn om dat samen als gezin te beleven.” Niet iedereen wordt misschien enthousiast van het idee om een groepsreis te doen die door een organisatie uitgetekend wordt, maar volgens Goris is het wel degelijk handig om het op die manier aan te pakken.

“Om aan canyoning te doen, heb je bijvoorbeeld heel wat materiaal nodig. De organisatie zorgt er dan voor dat alles in orde is qua veiligheid en dat je een extra opleiding krijgt. Er zou veel tijd voor nodig zijn om dat allemaal van tevoren uit te zoeken.”

Sinds deze zomer raadt Goris andere gezinnen daarom graag aan om samen het avontuur op te zoeken. “Het is fijn om een moskee in Abu Dhabi te bezoeken, maar de natuur intrekken geeft toch ook een kick. Voor ons was het alleszins de verrassing van de zomer.”

4. Miette Dierckx, reisinfluencer: ‘Verlaat platgetreden paden’

Miette Dierckx van Manana Manana. Beeld Karolien Coenen

Miette Dierckx verhuisde in januari naar China omdat haar man daar werkt, maar de reismicrobe heeft haar al veel langer te pakken. Via een blog brengt ze al jaren verslag uit over haar omzwervingen langs alle uithoeken van de wereld, op Instagram volgen meer dan 35.000 haar verhalen. Tijdens haar reizen leerde ze veel, maar haar ultieme tip aan anderen is toch om op vakantie de platgetreden paden te verlaten.

Booking.com is bijvoorbeeld het grootste platform om hotels te reserveren, maar het heeft niet noodzakelijk de beste aanbiedingen. “We reizen nooit tijdens het Belgische hoogseizoen en niet tijdens de piekperiode van de bestemming. Dat spaart al wat geld uit. Daarnaast kijken we via Booking welke hotels er nog vrij zijn en nemen we vervolgens zelf contact met ze op. Door zo te reserveren, kan je vaak een betere prijs krijgen.” Ook wanneer Dierckx een wagen nodig heeft op reis, hanteert ze eenzelfde tactiek.

Qua bestemmingen en activiteiten raadt de reisblogger aan om niet gewoon de nieuwste TikTok-trends of de topresultaten van Tripadvisor achterna te lopen. “Positano in Italië is bijvoorbeeld een heel mooi vissersstadje, maar het is er ook enorm duur en druk. Terwijl dat land nog zoveel moois te bieden heeft dat toeristen zelden zien. Als je tijd hebt, raad ik daarom aan om een roadtrip te doen. Zo reis ik zelf ook het liefst.” Dierckx bekleedt daarbij wel een wat uitzonderlijke positie aangezien ze erg flexibel is in haar reisdata. Daardoor kan ze makkelijker naar plekken trekken wanneer het minder druk is.

Dierckx voelt weinig voor vakanties die vooraf tot in de puntjes uitgestippeld worden door reisbureaus, al leerde haar verhuizing naar China dat het soms niet anders kan. “Zowat alle betalingen moeten hier via de app WeChat verlopen en je kan daar pas sinds kort je Visakaart aan linken. Contant geld wordt bijna niet aanvaard hier en het leeuwendeel van de informatie wordt enkel in het Chinees vermeld.”

Zonder uitgebreide voorbereidingen of hulp van een reisbureau is het dus niet evident om als toerist door China te trekken, al raadt Dierckx reizigers wel aan om het waar mogelijk wel te doen. “Ik kan reizen vaak voor de helft van de prijs regelen en vind het ook leuk om het op die manier te doen. Je ontdekt zo ook veel verborgen parels. Al snap ik dat niet iedereen tijd heeft om die voorbereiding uit te werken.”