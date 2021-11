3x uniek logeren aan of op het water

Wel willen reizen, maar geen zin in massatoerisme? Op deze plekken aan het water zit je rustig.

In het Finse merengebied, in het oosten van ‘het land van de 1.000 meren’, ligt het Saimaameer, de grootste plas van Finland. Afhankelijk van het seizoen bereik je je bestemming, het eilandje Listiki, via boot of sneeuwscooter. Je bivakkeert er in een verwarmd hutje vlak naast het water of op het ijs. Met het geklots van het meer als enige geluid kan je vanuit dat droompaleis genieten van gouden zonsondergangen.

720 euro/nacht, incl. vervoer, sauna en ontbijt, op airbnb.

Beeld rv

‘s Ochtends vallen de zonnestralen door de deur van gekleurd glas. Langs drie kanten kijk je naar buiten, naar de herten die uit de beek drinken. Onder de deur kabbelt een waterval. Rondom strekken de Yorkshire Dales zich uit, een nationaal park vol heuvelachtige wandelroutes, schapenweides omringd door stapelmuren en gezellige pubs.

Falling Water House in het Engelse Yorkshire. Vanaf 165 euro/nacht. themillatponden.co.uk

Beeld Xander Desmet

Een chalet uit de jaren 60, aan de rand van een meer en omringd door bossen: Scandinavië ligt in de Kempen. Geen wonder dat Miche en Joost hun stek Dammhus noemden, een samentrekking van de Zweedse woorden voor vijver en huis. Hier voel je het gras tussen je tenen, de geur van naaldbomen tintelt in je neusgaten. Ook binnen vertoef je in noordelijke sferen, dankzij de minimalistische inrichting door de Antwerpse designzaak espoo.

In Poppel (Ravels). 1.050 euro/weekend (vrij tot ma), voor 10/12 personen. Midweek vanaf 600 euro. dammhus.com